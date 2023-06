Kilian Fischer fährt zur EM

Ziel fest vor Augen: Kilian Fischer aus Weyarn will mit Deutschland den Titel verteidigen. © VFL WOLFSBURG

Der Weyarner steht im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien.

Weyarn – Kilian Fischer hat den nächsten Karriereschritt gemacht. Der Rechtsverteidiger vom VfL Wolfsburg wurde von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) nominiert.

Der Weyarner hatte in der vergangenen Saison seine ersten zehn Bundesligaspiele bestritten. Über den TSV 1860 München in der Bayernliga, Türkgücü München in der 3. Liga und den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga hatte er sich bis ins Oberhaus zum VfL Wolfsburg hochgearbeitet.

Im März 2022 gab Fischer beim Spiel gegen Israel sein Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Seitdem ist er sechsmal für das Team von Trainer Antonio Di Salvo aufgelaufen. Fischer qualifizierte sich mit der U21 für die Europameisterschaft und will dort nun mithelfen, den Titel von 2021 zu verteidigen. Für Deutschland war es der dritte Turniersieg bei einer U21-Europameisterschaft nach 2009 und 2017.

Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag, 22. Juni, gegen Israel ins Turnier. Gegen die Israelis gab es in der Qualifikation zwei Siege (3:2 und 1:0). Die weiteren Gruppengegner sind am 25. Juni Tschechien und am 28. Juni England.