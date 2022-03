Miesbacher Profis: Kilian Fischer siegt und klettert mit Nürnberg - Green unterliegt RB Leipzig

Kilian Fischer reitet mit dem 1. FC Nürnberg zurzeit auf der Erfolgswelle. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Für die Profi-Fußballer aus dem Landkreis Miesbach fand der Spieltag am Wochenende mit Licht und Schatten statt.

Der Miesbacher Julian Green stand gestern Abend beim Bundesliga-Match von Schlusslicht Fürth gegen RB Leipzig mal wieder in der Startformation. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Am Freitag bereits hatte Werder Bremen mit Michael Zetterer aus Hohendilching als Ersatztorwart 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga verloren. Ein Patzer mit Folgen, denn Aufstiegsaspirant Werder verlor damit die Tabellenführung an den SV Darmstadt.

Dagegen war es für Kilian Fischer aus Weyarn ein Spieltag nach Maß. Der Rechtsverteidiger des 1. FC Nürnberg setzte sich mit dem Club in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 klar mit 3:0 durch. In der 69. Minute war dann Schluss: Fischer wurde von Jens Castrop abgelöst und durfte sich draußen über den Sprung seines Vereins auf Platz vier freuen. Ebenfalls als Rechtsverteidiger lief Sebastian Mrowca aus Hausham in der 3. Liga auf. Sein Verein, der SV Wehen Wiesbaden, trat beim FC Viktoria Köln an und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Sein Team liegt nun auf dem achten Platz in der Tabelle mit neun Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze. (ddy)