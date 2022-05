Klarer Erfolg im Stadtderby: Altenerding hat den Titel sicher

Die SpVgg Altenerding ist Meister. © Christian Riedel

In der A-Klasse 7 Donau/Isar krönt sich die SpVgg Altenerding zur Meisterschaft. Im Stadtderby gegen den FC Erding siegte die SpVgg eindeutig mit 4:0.

A-Klasse 8

SC Moosen/Vils II - TSV Grüntegernbach 1:2

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz hat Grüntegernbach gefeiert. Nach 23 Minuten brachte der unbewachte Robert Kerscher zunächst den SCM in Führung. „Da waren wir einfach schlecht gestanden“, sagte Grüntegernbachs Andi Bauer. Nach dem Wechsel traf Julius Tafelmeier zum 1:1, indem er nach einem Steilpass den Keeper umkurvte (46.). Strittige Szene nach knapp einer Stunde: Nach einem vermeintlichen Handspiel versagte Schiedsrichter Dino Oruc den Gästen einen Elfmeterpfiff. Doch 15 Minuten vor dem Ende machte auch so Jakob Kieblspeck nach einem Standard das 2:1. „Das war über 90 Minuten schon verdient“, so Bauer.

SV Walpertskirchen II - TSV St. Wolfgang 0:5

St. Wolfgang darf weiter von der Relegation träumen. Beim WSV waren die Gäste überlegen, erzählt Abteilungsleiter und Torschütze Bernhard Deuschl. Walpertskirchen hatte zwar einige Konterchancen, doch getroffen haben St. Wolfgangs Lukas Loidl (18.) und Thomas Hochfellner (36.). Nach dem 0:3 durch Loidl war dann alles entschieden (60.). Deuschl (76.) und Manuel Grundner (78.) erhöhten noch auf 5:0.

FSV Steinkirchen - BSG Taufkirchen II 3:1

Steinkichen „hat nach Ewigkeiten wieder viele Torchancen kreiert“, sagte FSV-Trainer Konstantinos Papantoniou. Die Gastgeber hatten über weite Strecken die Kontrolle. Doch erst in Durchgang zwei schoss Leonhard Weber per Freistoß das 1:0 (66.). Nur ein Angriff später glich Philipp Schatz aus, doch der FSV kam zurück: Erst traf Luis Eibl nach einem Kombinationsspiel zur erneuten Führung (72.), dann Ibrahim Krraki zum 3:1 (88.).

SV Hörlkofen - FC Inning 3:1

„Zurecht gewonnen“ hat Hörlkofen gegen Inning, sagte Sportlicher Leiter Mladen Stipkovic. Das Spiel fand auf Augenhöhe statt, „aber wir haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und waren dann cool vor dem Tor“. Erst war es Korbinian Nußrainer, der in der 17. Minute nach einem erfolgreichen Pressing alleine vor dem Tor stand und traf. Der Ausgleich folgte in Minute 21: Darijo Cancar staubte nach einem Freistoß ab. In der zweiten Hälfte schossen Victor Silva Hormazabal und Yannick Joly „fast die gleichen Tore“, erneut frei vor dem Kasten nach Ballgewinn.

FC Forstern II - SpVgg Neuching 0:6

Nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt hat die Reserve des FC Forstern. Nach dem 0:6 gegen Neuching beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte. Neuching, so etwas wie das Team der Stunde in der A-Klasse, ging nach 35 Minuten durch Sven Wagners schönen Volleyschuss in Führung. Seinen Dreierpack machte er in der 55. und 63. Spielminute perfekt. In der Folge brach Forstern 2 komplett auseinander. Zweimal Matthias Michalik (66. und 80. Minute) sowie Til Koschewa in der 85. Minute machten den deutlichen Erfolg der Spielvereinigung perfekt. „Wir waren klar unterlegen. Neuching hat das gespielt wie im Training“, sagte Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki.

SV Wörth II - FC Lengdorf II 0:5

Der Kantersieg des FC Lengdorf 2 beim SV Wörth 2 hätte auch höher ausfallen können, berichtet Trainer Volkmar Schrafen: „Von der ersten bis zu letzten Minute hatten wir alles im Griff.“ Erst versenkte Felix Mayer einen Abpraller (17.), dann traf Alexander Moll kurios direkt per Freistoß aus 35 Metern – eigentlich hätte es eine Hereingabe vors Tor sein sollen. Alexander Stark traf nach einem Querpass von rechts zum 3:0 (34.). Moll erhöhte nach einer Flanke auf 4:0 (54.), und Raffaele Greco sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (86.).

A-Klasse 7

SpVgg Altenerding - FC Erding 4:0

Die SpVgg Altenerding ist zurück in der Kreisklasse: Im Stadtderby gegen den FC Erding gewann sie ganz klar das Spiel – und die Meisterschaft. Erst waren die Hausherren aber recht nervös auf dem Platz, ließen mehrere Hochkaräter liegen, wie Sportlicher Leiter Matthias Dasch berichtet. Erst Leart Billalis Tor nach einem Pass in die Tiefe war „der Dosenöffner“. Dann klappte plötzlich alles: Leonardo Tunjic verwertete eine Hereingabe von links außen (31.), Samuel Kronthaler köpfte eine Flanke von der gleichen Seite rein (32.). Billali sorgte für die Entscheidung (69.). Und dann fing auch schon langsam die Meisterschaftsfeier an, erst auf den Rängen, dann auf dem Rasen. Für Stimmung sorgte auch die SpVgg-Reserve.

FC Fraunberg - FC Türkgücü Erding 2:4

Türkgücü ist in der Relegation und darf weiter vom Aufstieg träumen – der FC Fraunberg bleibt dagegen in der A-Klasse, obwohl er in der 29. und 30. Minute nach zwei Patzern in der TGE-Abwehr durch Josef Pfoser beziehungsweise Christian Daimer 2:0 in Führung gelegen war. Dann startete Türkgücü eine spektakuläre Aufholjagd. In der 37. Minute fälschte Florian Lex einen Schuss von Atahan Celik ins eigene Tor ab. Ein mögliches 3:1 verhinderte erst Yasin Cay kurz vor Pausenpfiff und dann Torwart Ahmet Kaya, der einen Foulelfmeter hielt. Dann trat Kaan Cay auf die Bühne, traf erst per Kopf bei einer Standardsituation und dann selbst per Freistoß und drehte die Partie: 3:2 (68. und 86.). Die Entscheidung brachte Yasin Sahin, der einen Freistoß aus zentraler Lage ins Tor des FC Fraunberg verlängerte (94.). (fis/ma)