Türkgücü findet wieder zu alter Stärke – FC Erding verschafft sich Luft – SG Reichenkirchen patzt

Vergebliche Flugstunde: Fraunbergs Keeper Christoph Neumeier ist gegen den Sonntagsschuss von Kilian Zehner machtlos. Der Ball schlägt zum 2:0 für Eichenkofen ein. Am Ende siegen aber die Gäste mit 4:2 Toren. © Günter Herkner

Der Großteil der Spiele in der A-Klasse 7 Donau/Isar fand am Karsamstag statt. Aber auch am Ostermontag hat die Liga gespielt. Ein Überblick.

Rot-Weiß Klettham II - SpVgg Langenpreising II 2:2 (1:1)

Klettham erkämpfte sich dank der beiden Treffer von Mario Rossa einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gastgeber starteten gut, im Anschluss an einen Eckball stand Rossa goldrichtig und verlängerte zum 1:0 (13.). Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Gastgeber schnappte sich Patrick Listl die Kugel und legte von der Torauslinie zurück auf Maximilian Hösl, der zum 1:1 ins lange Eck traf (19.). Danach Pech für die Kletthamer, die zweimal nur Aluminium trafen. Prompt gelang Sebastian Kaiser die Langenpreisinger Führung, doch sicherte Rossa mit einem tollen Schlenzer seinem Team noch den verdienten Punktgewinn (69.).

SG Reichenkirchen - FC Eitting II 1:2 (0:1)

Eine absolut enttäuschende Vorstellung boten die Gastgeber gegen die Reserve aus Eitting. Beide Teams lieferten ein schwaches Spiel mit meist weiten Flugbällen und sehr wenig Torchancen. Die Gäste nutzten schließlich einen Freistoß aus dem Halbfeld, der bei Christian Westermair landete, der das Leder über die Torlinie drückte (13.). SG-Spielertrainer Robert Lex gelang Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze der Ausgleich. Jetzt kam die SG besser ins Spiel, doch der Siegtreffer gelang den Gästen. Eine weite Flanke von der Außenbahn nickte Thomas Hellinger freistehend zum 2:1 ein.

FC Erding - VfB Hallbergmoos 3:1 (1:1)

Erleichterung beim FC Erding, der sich mit dem Dreier etwas vom Tabellenende freischwimmen konnte. Die Partie lief nur in eine Richtung, nämlich in die des VfB-Kastens. Dan Kohlmann sorgte nach Pass von Markus Lehmer mit noch leicht abgefälschtem Distanzschuss für die Führung (10.). Die Kreisstädter steckten den Ausgleich durch Jens Balden (24.) locker weg und kamen motiviert aus der Kabine. Eskander Nafouti besorgte mit feiner Einzelleistung das 2:1 (51.), und Spielertrainer Andreas Ostermair machte nach Flanke von Kohlmann drei Minuten später das 3:1.

SpVgg Eichenkofen - FC Fraunberg 2:4 (2:1)

Eine Zwei-Tore-Führung verspielten die Gastgeber und mussten die Punkte den favorisierten Gästen überlassen. Schon früh legte Josef Ippisch, nach Einwurf von David Lutzny, den Führungstreffer vor (3.), und Kilian Zehner erhöhte mit strammem Weitschuss auf 2:0 (19.). Nach sehr starker Ballan- und -mitnahme gelang Fraunbergs Josef Pfoser mit Drehschuss noch vor der Pause das 1:2 (43.) und später auch der 2:2-Ausgleich (62.). Die SpVgg hatte dem Ansturm der Gäste jetzt nichts mehr entgegenzusetzen und schluckte noch die beiden Treffer zur Niederlage durch Stefan Angermaier (78.) und Lukas Schlegelmilch in der Nachspielzeit.

FC Türkgücü Erding - SV Zustorf 6:0 (2:0)

Türkgücü-Trainer Benji Tas hatte vor der Partie gegen Zustorf viele Tore seiner Mannschaft versprochen, und sie hat Wort gehalten. Mit einem halben Dutzend Treffern ist der Knoten bei der türkischen Kraft wohl endlich geplatzt, und der zweite Tabellenplatz wurde damit gefestigt. Nachdem die Gäste so gut wie keinen Torschuss verbuchen konnten und die Gastgeber noch einige Tormöglichkeiten unkonzentriert liegen gelassen haben, konnte sich das abgeschlagene Schlusslicht Zustorf glücklich schätzen, nicht mehr „Ostereier“ gefangen zu haben. Zweimal lochte Kaan Cay ein (21./71.), wobei sein zweiter Treffer ein sehenswerter Distanzschuss in den Torwinkel war. Mehmet Cay mit Foulelfmeter (30.), Kaan Ünal (60.), Atahan Celik (68.) und Yasin Sahin (86.) waren die weiteren Torschützen.

FC Eitting II - SpVgg Langenpreising 3:0 (0:0)

Weil beide Mannschaften erst am Samstag im Einsatz waren, bekamen die Zuschauer in Eitting nicht das beste Spiel zu sehen. „Der Samstag steckte uns in den Beinen“, erklärt FCE-Abteilungsleiter Reinhard Neudecker den faden Feiertagskick in der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel machten die Eittinger jedoch den frischeren Eindruck. Mit einem Weitschusstor (54.) läutete Michael Weber dann den Sieg ein. Nach Assist von Christian Westermair ließ Torjäger Harry Ludwig die Gästeabwehr alt aussehen und schob zum 2:0 ein (64.). Für den Schlusspunkt sorgte Johannes Lenz mit einer starken Einzelaktion (76.).

FC Türkgücü Erding - FC Langengeisling II 4:0 (1:0)

Eine starke Mannschaftsleistung bescherte Türkgügü den Heimdreier. Den Führungstreffer erzielte Ertugrul Nacar per Heber (31.). Wenig später flog Emre Yavuz nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. „In Unterzahl haben wir dann besser gespielt“, analysiert Trainer Benji Tas. In der zweiten Hälfte erhöhte Mehmet Cay per Doppelpack auf 3:0 (67./77.). Für das Tor des Tages sorgte Yasin Sahin per 25-Meter-Hammer (80.). In der Schlussphase sah Kaan Ünal nach einer Tätlichkeit Rot.

FC Moosinning III - Rot-Weiß Klettham II 1:0 (1:0)

Der FCM zeigte über 90 Minuten den besseren Fußball. Bis zum Schlusspfiff mussten die Gastgeber jedoch um den Sieg zittern, weil beste Möglichkeiten ungenutzt blieben. Den Treffer des Tages erzielte Elias Bauer per sehenswertem Freistoßtor (33.). „Wir hätten zum Schluss noch den ein oder anderen Treffer erzielen können“, resümiert Moosinnings Vorsitzender Karl Thumbs.