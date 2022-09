Rot-Weiß Bad Tölz: Kocyigit im Torrausch

Von: Patrick Staar

Rot-Weißer Dauerjubel: Oliver Wegner (li.) gratuliert dem sechsfachen Torschützen Fatih Kocyigit. © patrick Staar

RW-Allrounder Fatih Kocyigit wird gegen Sauerlach zur Halbzeit eingewechselt – und trifft sechs Mal.

Bad Tölz – Es gibt so Tage, an denen gelingt einem alles, was man anpackt. Einen solchen hatte gestern Fatih Kocyigit: Der 24-Jährige wurde zur Halbzeit eingewechselt und steuerte sechs Tore zum 9:0 (2:0)-Kantersieg des SC Rot-Weiß Bad Tölz über den TSV Sauerlach bei: „Das kommt nicht überraschend für mich“, kommentierte Trainer Sebastian Wagner. „Wir wissen, dass er ein guter Kicker ist – wenn er Lust hat.“

Kocyigit im Torrausch

Kocyigit leistete sich in der zweiten Halbzeit nur einen Fehlschuss, alle anderen Versuche waren drin. Einmal traf er per Elfmeter (53.), Einmal traf er per Kopf (85.) und viermal mit einem strammen Schuss (50., 61., 63. 87.). Freuen durfte sich auch Benedikt Muck, dem per Elfmeter sein Premieren-Tor in der „Ersten“ gelang (72.)

Trainer trotz Torflut nicht restlos zufrieden

Trotz der Torflut war Trainer Sebastian Wagner mit der Leistung seines Teams nicht völlig zufrieden. Was ihn ärgerte, war der Durchhänger nach den beiden schnellen Treffern von Max von Sazenhofen (4.) und Benedikt Rinshofer (9.). „Da haben wir gemeint, es geht von allein und haben weniger gemacht“, kritisierte Wagner. Sauerlach hatte in dieser Phase mehr vom Spiel, scheiterte aber an der schwachen Chancenverwertung, am Außennetz und an RW-Torhüter Siegfried Bahner. Wagner: „Wer weiß, wie das Spiel läuft, wenn Sauerlach das eine oder andere Tor schießt. Wir sind nicht so gefestigt, dass wir jeden schlagen können.“ Entsprechend laut sei er in der Pause geworden.

Mitgefühl mit dem Gegner

Zur Halbzeit kam dann allerdings Fatih Kocygit – und sorgte schnell für klare Verhältnisse. Wagner hatte anschließend Mitgefühl mit dem Gegner: „Es ist keine schöne Situation, wenn man derart unterlegen ist. pr

SC Rot-Weiß Bad Tölz – TSV Sauerlach 9:0 (3:0)

Tore: 1:0 (3.) Barthel, 2:0 (8.) Rinshofer, 3:0 (54.) Kocyigit, 4:0 (54.) Kocyigit (Elfm.), 5:0 (60.) Kocyigit, 6:0 (63.) Kocyigit 7:0 (72.) Muck (Elfm.), 8:0 (84.) Kocyigit, 9:0 (86.) Kocyigit. – Schiedsrichter: Armin Just. – Zuschauer: 85.

RW: Bahner – Ertl, Rinshofer, Wagner (58. Muck), Furfaro (54. Wegner), Geisler, Barthel, Sahiti (54. Berghofer). Standke (46. Kocyigit), Abu Swid (33. Dogan), Ackermann.