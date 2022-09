Kreisklasse: Konditionell schwacher TuS II erkämpft Punkt

Von: Rudi Stallein

Packende Zweikämpfe lieferten sich die gastgebende TuS-Reserve und der SV Eurasburg-Beuerberg – hier Fabian Bauer (li.) gegen SV-Kapitän Valentin Seelbach (re.). Am Ende trennten sich die Kontrahenten schiedlich-friedlich mit einem 2:2-Unentschieden. © Rudi Stallein

In spannenden Spielen in der Kreisklasse 4 gibt es in drei Duellen nur einen Sieger. In Geretesried erkämpft man sich einen Punkt.

TuS Geretsried II gegen SV Eurasburg-Beuerberg: „Viel Ballbesitz, wenig Tore“

Felix Jung war die Enttäuschung anzusehen. „Viel Ballbesitz, wenig Tore“, lautete das Fazit des Eurasburger Trainers nach Spielschluss. Was bedeutete: „Heute wäre mehr drin gewesen.“ Denn die Gastgeber brachten zwar nominell eine ansehnliche Startelf auf den Platz, aber „bei uns sind zu viele konditionell nicht auf der Höhe“, wie Trainer Hans Schneider feststellte, der 80 Minuten selbst in vorderster Front stürmte.

Er wurde unterstützt von AH-Kollege Peter Fuchs, Urlaubsrückkehrer Christoph Klein und dem reaktivierten Christian Steeb, der mangels einsatzwilliger Landesliga-Bankdrücker (mit Ausnahme von Ersatztorhüter Lukas Günther) ebenfalls bis zum Schluss durchhalten musste. So dauerte es nur eine Viertelstunde, bis der SV zum ersten Mal jubeln konnte. Weil die TuS-Abwehr nicht entschlossen genug klärte, trat Christian Martner den Ball zur Gästeführung ins Netz. Die Reaktion der Gastgeber folgte nur wenig später: Spielertrainer Schneider wuchtete einen 20-Meter-Freistoß aus halbrechter Position zum 1:1 in die Maschen. Weil TuS-Torhüter Sebastian Untch sich nach einer halben Stunde dem allein aufs Tor zueilenden Michael Kerschbaumer erfolgreich in die Schussbahn warf, ging es mit dem Remis in die Pause, aus der die Gäste deutlich frischer zurückkamen. So spielte sich das Geschehen zunehmend nur noch in der Hälfte der Gastgeber ab, die nach einer guten Stunde erneut in Rückstand gerieten: Lukas Bergmoser war am rechten Strafraumeck freigespielt worden und ließ sich die Chance nicht entgehen. Bela Burger mit einem Flachschuss und Valentin Seelbach per Freistoß verpassten gute Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Das rächte sich in der 85. Minute: Einen Freistoß aus dem Halbfeld beförderte Innenverteidiger Maximilian Untch zum 2:2 ins Netz. „Was willst du unter diesen Voraussetzungen mehr holen, als ein 2:2“, freute sich TuS-Coach Schneider, dem sein Gegenüber Jung in der Einschätzung nur zustimmen konnte: „Heute wären sie durchaus schlagbar gewesen.“ rst

SV Bad Tölz gegen FSV Höhenrain: „In der Endphase haben uns Zugriff und Ordnung gefehlt“

Rundum zufrieden war Daniel Heidemann mit dem Auftritt seiner Tölzer noch immer nicht. „Aber wir sind deutlich leidenschaftlicher aufgetreten als zuletzt“, befand der SV-Trainer. Jedenfalls waren die Hausherren der giftige, unangenehme Gegner, dem der FSV in der ersten Halbzeit über weite Strecken nicht gewachsen war. Die Höhenrainer hatten zwar zwei gute Chancen in der ersten Viertelstunde, doch dann setzte sich Erdem Cakir auf links gegen drei Gegenspieler durch und zog trocken zum 1:0 (19.) ab. Den zweiten Streich vollzog Franz Dietl per Elfmeter (40.), nachdem Simon Gramüller am Sechzehner-Eck gefoult worden war. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Essendorfer auf 3:0 (51.), und die FSV-Niederlage schien bedrohliche Ausmaße anzunehmen. Doch die Truppe orientierte sich kompromisslos nach vorne, nachdem Trainer Peter Hösl auf Dreierkette umgestellt hatte. Auch für die Gäste pfiff der gut leitende Unparteiische Alexander Hölscher einen Strafstoß, nachdem Innenverteidiger Lukas Hintermeier einen Gegner überhastet abgegrätscht hatte. Andreas Mühr ließ sich die Gelegenheit zum Anschlusstreffer (55.) nicht entgehen. „Das, was ich dann von meiner Mannschaft gesehen habe, war moralisch top“, urteilte Hösl. Und auch fußballerisch rissen sich seine Burschen am Riemen. Mühr setzte noch einen Kracher an den Pfosten, und zwei, drei weitere Schüsse strichen knapp an Hollmanns Kasten vorbei. „In der Endphase haben uns Zugriff und Ordnung gefehlt“, erklärte Heidemann die zunehmenden Höhenrainer Offensivaktionen, die allerdings erst in der Nachspielzeit durch Franz Schaller zum 2:3 (90. 1) reichten. Nach dieser couragierten zweiten Halbzeit ist sich Hösl sicher: „Am nächsten Sonntag gegen den TuS ist der Dreier fällig.“ sts

FF Geretsried gegen ASC Geretsried: „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel“

Derbylike war in erster Linie die Kulisse mit rund 250 Zuschauern. Diese wurden jedoch in der ersten Halbzeit mit Magerkost bedient. „Es war kein schönes Spiel“, urteilt ASC-Trainer Tasso Lasidis über die ersten 45 Minuten, in denen jede Mannschaft exakt eine große Torszene hatte. ASC-Angreifer Thomas Philp zielte knapp am Pfosten vorbei (25.), auf der Gegenseite scheiterte Dominik Zelt allein vor dem Tor an ASC-Schlussmann Daniel Gotthalmseder (45.). „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, aber wir haben es versäumt, Chancen herauszuarbeiten“, monierte FFG-Trainer Christos Georgiadis. Deutlich lebhafter wurde es nach dem Seitenwechsel. „Wir waren die letzten 30 Minuten eigentlich immer mindestens ein Spieler weniger“, echauffierte sich Lasidis über die aus seiner Sicht nicht immer nachvollziehbare Zeitstrafen des Schiedsrichters. Als ersten erwischte es Andreas Zimolong (69.), kurz darauf sah Panagiotis Zormpas Gelb-Rot, weil er zu krass artikuliert hatte, was er von dem Unparteiischen hielt. Mit zwei Mann in Unterzahl gelang den Gästen jedoch der entscheidende Angriff: Rico Krillmäuer setzte Thomas Philp in Szene, der allein vor dem Tor Keeper Adin Zabic das Nachsehen gab. „Das war überragend“, freute sich ASC-Coach Lasidis, der in der Schlussphase – inzwischen war Pavlos Karamanos für zehn Minuten ausgeschlossen worden – noch eine Zitterszene überstehen musste. Selim Alas hatte für die Fußball-Freunde den Ausgleich auf dem Fuß, ASC-Keeper Gotthalmseder aber etwas dagegen. „Die Niederlage ist unglücklich, normalerweise geht so ein Spiel unentschieden aus“, haderte FF-Coach Georgiadis, der jedoch auch einräumte: „Wir haben es leider nicht geschafft, das Überzahlspiel für uns zu nutzen.“ rst