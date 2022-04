Höhenrain „grottenschlecht“ – Beurer siegen in Überzahl – FCKS erkämpft Remis

Von: Oliver Rabuser

In dieser Szene entwischte der Garmischer Julian Ademi (li.) seinem Gegenspieler Anton Öttl, doch am Ende gewannen die Benediktbeurer klar mit 3:1. © Oliver Rabuser

Der 20. Spieltag der Kreisklasse Zugspitze 3 hatte es in sich. So verhindert der Torhüter des FSV Höhenrain ein Debakel gegen den Tabellennachbarn aus Wielenbach.

TSV Benediktbeuern - 1. FC Garmisch-Partenkirchen II 3:1 (1:0) – Eine durchschnittliche Leistung reichte dem TSV Benediktbeuern, um in einer Partie auf mäßigem Niveau drei Punkte einzufahren. Hilfreich war sicherlich, dass sich die Gäste konsequent selbst schwächten: In der 39. Minute sah Julian Ademi die Rote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung. Ab der 71. Minute musste der FC sogar in doppelter Unterzahl spielen, da Özer Özkan einen aussichtsreichen Benediktbeurer Konter nur durch Halten des Gegenspielers unterbinden konnte: „Ein taktisches Foul“, sagt TSV-Trainer Willi Link. „Im Grunde war das fast auch Rot.“

Einen Garmischer Torwartfehler bestrafte Toni Öttl anschließend mit dem 1:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie dahin, bis Thomas Öttl das 2:0 köpfte (61.). Nun waren die Benediktbeurer mit einem Torwartfehler an der Reihe, Maxi Schönsteiner lenkte eine Flanke ins eigene Gehäuse (66.): „Da ist es ein bisserl spannend geworden“, sagt Link. Mit einem erfolgreich abgeschlossen Konter beseitigte Lukas Schmid jedoch die letzten Zweifel am Benediktbeurer Sieg (83.). (prp)

SV Wielenbach - FSV Höhenrain 3:1 (2:0) – FSV-Trainer Peter Hösl wollte über die Partie gar nicht allzu viele Worte verlieren. Missfallen hatte ihm vor allem die erste Halbzeit: „Da waren wir desolat, grottenschlecht.“ Mit dem 0:2-Rückstand zum Seitenwechsel sei seine Mannschaft noch sehr gut bedient gewesen: „Unser Torhüter und Wielenbach selbst haben uns da am Leben erhalten. Wenn sie ihre Chancen etwas konsequenter genutzt hätten, wären wir da schon 0:4 oder 0:5 in Rückstand gelegen.“

Mit der Leistung nach dem Seitenwechsel könne er leben: „Da waren die Einstellung und die Leistung so, wie ich mir das vorstelle.“ Gleichwohl kassierte der FSV noch das 0:3. Den Ehrentreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit leitete der starke FSV-Torhüter Leonhard Borowski ein. Erst erlief er einen lange Ball, spielte einen Wielenbacher aus, schlug einen langen Pass zu Martin Ertl, der den Ball volley in die Maschen jagte. (prp)

TSV Perchting-Hadorf - SV Münsing 1:2 (1:1) - In einem erwartet schweren Spiel setzten sich die Münsinger am Ende verdient mit 2:1 durch. Gleich mit dem ersten Angriff waren die Gäste durch Sebastian Schönacher in Führung (1.) gegangen, Perchting glich jedoch drei Minuten später durch Luca Waldenmeier aus, der allein vor dem Tor SV-Keeper Michael Hirn keine Chance ließ. „Danach haben wir uns schwergetan“, konstatierte Münsings Trainer Ralf Zahn, der eine Perchtinger Feldüberlegenheit in den ersten 45 Minuten anerkennen musste.

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich Münsing verbessert und ging gleich nach Wiederbeginn durch Hans Zachenbacher erneut in Führung. Paul Müller-Menrad und Zachenbacher verpassten es in der Folgezeit bei zwei dicken Chancen, den Sack früher zuzumachen. Fazit von Ralf Zahn: „Aufgrund der zweiten Halbzeit mit den klar besseren Chancen, ist der Sieg verdient.“ (rst)

FC Kochselsee Schlehdorf - ASV Eglfing 0:0 – Wieder kein Sieg, aber mit diesem Ergebnis konnte Maxi Wagner definitiv leben. Denn sein FC Kochelsee Schlehdorf erkämpfte sich ein torloses Remis gegen den Aufstiegsaspiranten ASV Eglfing. „Hilft uns in der Tabelle noch nicht viel, aber der Punkt war für die Moral wichtig“, kommentierte der Coach. Er räumte ein, dass der ASV bis zur Pause „griffiger“ agiert habe. „Wir haben etwas die Ruhe am Ball vermissen lassen.“

Der FCKS blieb in einem „brutalen Kampfspiel“ unnachgiebig, hatte deswegen auch plötzlich den Lucky-punch vor Augen. Matthias Leiß hätte es richten können, doch er stellte das Visier falsch ein, als er sich nach einem Abwehrfehler den Ball erkämpfte und kurz vorm Sechzehner zentral zum Abschluss kam. So blieb es eine Woche vor dem Kellerduell beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen bei der letztlich gerechten Punkteteilung. (or)

Neutralsierten sich gegenseitig: Die Schlehdorfer um Konstantin Krönauer (Mi.) iim Duell mit Eglfingern Thomas Ertl und Matthias Heringer (re.). © Oliver Rabuser