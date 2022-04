Kreisklasse Donau/Isar 4: Eichenried feiert Arbeitssieg - Moosinning ebenfalls

In der Kreisklasse Donau/Isar 4 feierten die Spitzenteams knappe Siege. Der TSV Isen feiert zudem einen Dreier und setzt sich von den Abstiegsplätzen weiter ab.

SV Eichenried - FC Hörgersdorf 2:0 (1:0) - Die favorisierten Gastgeber setzten sich durch, Hörgersdorf verteidigte aber kämpferisch. „Sie waren der erwartet schwere Gegner“, fand SVE-Coach Stefan Huber. In der ersten Halbzeit gab es daher kaum Chancen, erst quasi mit dem Halbzeitpfiff fanden Jeremy und Justin Bauer eine Lücke und setzten Philipp Traa in Szene, der trocken ins lange Eck abschloss. Auch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich die Partie durch viel Kampf aus. Traa hatte zwei gute Möglichkeiten, doch Torwart Johannes Wurzer war jeweils zur Stelle. In der 82. Minute machte Michael Kopp mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern dann doch den Deckel drauf.

TuS Oberding - FC Moosinning II 0:1 (0:0) - Die Oberdinger erwischten den besseren Start und waren feldüberlegen. Nach zehn Minuten wollte Bernd Lehmer den weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper Tobias Pfanzelt aus 45 Metern überlisten, Pfanzelt konnte jedoch gerade noch entschärfen. Gut fünf Minuten später fand Christian Werner im Strafraum Sebastian Stemmer. Allein vor dem Tor schoss Stemmer aber drüber. Kurz nach dem Seitenwechsel flankte Philipp Böhm einen Freistoß zu Alexander Neumaier, erneut war bei dessen Abschluss Pfanzelt zur Stelle. Die Gäste bestraften in der 74. Minute die Inkonsequenz Oberdings: Nach einer Ecke von Thomas Laurent traf Kapitän Stefan Erl per Kopf zum entscheidenden Tor. In der Nachspielzeit sah Neumaier wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot.

FC Hohenpolding - FC Forstern 1:1 (1:1) - Das Remis, bei dem es zwischenzeitlich schneite, war „für den objektiven Zuschauer kein Augenschmaus“, fand Hohenpoldings Trainer Thomas Bachmaier. Chancen kamen, wenn überhaupt, als Resultat von Fehlern zustande. So auch vor dem 1:0 der Gäste, als die Forsterner einen Fehlpass der Hausherren im Zentrum nach vorne trieben und einen Elfmeter herausholten, den Bastian Keilhacker verwandelte. Den Gastgebern fiel gegen die defensiv eingestellten Gäste wenig ein – bis Vitus Hoerl über außen Maximilian Nitzl bediente, der ins lange Eck zum Ausgleich vollendete. Die zweite Halbzeit war beinahe noch chancenärmer. Die größte Möglichkeit für einen Heimerfolg vergab Andreas Ertl per Kopf nach einer Ecke, wobei ihm weniger ein Versagen anzulasten wäre als dass Keeper Stefan Renauer schlicht grandios parierte.

TSV Isen - RW Klettham 1:0 - Isen setzte sich dank des Heimerfolgs etwas von den Abstiegsrängen ab. „Wir haben eine gute Mentalität gezeigt und hatten am Ende auch das Glück auf unserer Seite“, sagte Spielertrainer Tiemo Wennrich zufrieden. In den ersten 45 Minuten sprang für beide Teams noch nichts Zählbares heraus, Isen wurde ab und an nach Standards gefährlich. Nach einer Stunde hatten die Kletthamer ihre beste Chance, Thomas Greckl köpfte aus fünf Metern knapp drüber. So traf Ben Kopetz nach einer Balleroberung in der 82. Minute über den Innenpfosten zum 1:0 und machte den nicht unverdienten Dreier perfekt.

SVE Berglern - SV Buch 3:0 (0:0) - Die Berglerner versuchten von Beginn an, die Partie zu kontrollieren, erarbeiteten sich aber trotz viel Ballbesitzes wenige echte Torchancen. Erst zur zweiten Hälfte, als Edeljoker Sebastian Hemauer eingewechselt wurde, spielten die Hausherren zielstrebiger. Hemauer war es dann auch, der nach einer Ecke aus dem Gewühl zur Führung traf. Auch beim 2:0 war er beteiligt. Nach einer Kombination über Maximilian Scheckenhofer und Michael Faltermeier leitete er weiter zu Thomas Schmid, der vollendete. Schmid bedankte sich, indem er per Ecke Hemauers 3:0 auflegte (81.). Die Gäste waren bemüht, letztlich waren die langen Bälle gegen die Berglerner Verteidigung aber zu harmlos. (api)