TSV Aspis Taufkirchen gegen TuS Oberding: Keine großen Torchancen beim Remis

Kreisklasse Donau/Isar: Berglern überrascht den Ligafavoriten

Von: Andreas Priglmeir

Teilen

Jubel bei Ottenhofen: Die Freude war groß nach dem 1:1-Ausgleich durch Nico Beikirch-Wehking. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Am ersten Spieltag der Kreisklasse Donau/Isar 4 überrascht der SV Eintracht Berglern den Liga-Favoriten aus Altenerding.

SV Eintracht Berglern gegen SpVgg Altenerding: Überraschung des ersten Spieltags

Berglern sorgte gegen den Ligafavoriten für die Überraschung des Spieltags. Dabei hätte Altenerding bereits kurz nach dem Anpfiff in Führung gehen können, aber Berglerns Keeper Thomas Bauer parierte glänzend. In der 29. Minute zeigten sich die Hausherren treffsicherer: Nach schnellem Umschaltspiel über Matteo Gumpold überlupfte Simon Eibl aus 20 Metern Gästekeeper Lukas Loher. Kurz vor der Pause vollendete Sebastian Hemauer einen Konter über Lucas Wastian zum 2:0. Wie stoppte Berglern die starke SpVgg-Offensive? „Deren Hauptproblem war unsere Abwehr“, hob SVE-Coach Nino Filippetti die Leistung seiner Dreierkette hervor. Nach dem Seitenwechsel wurde es hitziger. Wegen einer „Remplerei“ (Filippetti) bekamen Michael Faltermeier und Leart Bilalli Zeitstrafen. Die endgültige Entscheidung besorgte Wastian auf Vorarbeit von Sebastian Herrmann in der 89. Minute, als Altenerding bereits alles nach vorne geworfen hatte. In der Nachspielzeit verpasste Herrmann vom Elfmeterpunkt das 4:0.

DJK Ottenhofen gegen TSV Isen: „Es war ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften“

„Es war ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften“, fand DJK-Coach Hans Bruckmeier. Im ersten Durchgang sah er seine Ottenhofener klar stärker, Nico Beikirch-Wehking fand für seine vielen Flanken jedoch keine Abnehmer. In der 25. Minute war Julian Jaros alleine durch, wurde in letzter Sekunde aber von der Isener Defensive gestoppt. Nach der Pause wurde die Partie kampfbetonter, was den Gästen besser zu liegen schien. Die erste Isener Tormöglichkeit des Spiels nutzte Noah Lahner zur überraschenden Führung. Am Ende mussten die Hausherren froh sein, dass Beikirch-Wehking nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Thomas Ostermaier immerhin noch den Ausgleich erzielte.



TSV Aspis Taufkirchen gegen TuS Oberding: Keine großen Torchancen beim Remis

Die beiden Schlusslichter der jungen Saison teilten sich die Punkte. In der ersten Hälfte gab es keine größeren Torchancen. Auch im zweiten Durchgang passierte lange nichts. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Robin Schluttenhofer die Aspis-Viererkette schlecht aussehen ließ und zum Oberdinger 1:0 traf. Der TuS hatte nun die Oberhand, konnte aber den starken Keeper Christoph Neumeier kein zweites Mal überwinden. Aspis wusste das zu bestrafen. In der 87. Minute verlängerte Meysam Amiripur mit dem Hinterkopf einen Freistoß von Anastasios Parapanis zum 1:1 ins Netz.





FC Hohenpolding gegen FC Türkgücü Erding: FCH-Keeper mit starker Leistung

Die Gastgeber begannen munter und lagen nach einer Viertelstunde in Führung. Daniele Eibl hatte zunächst den Pfosten getroffen, Maxi Nitzl konnte den Abpraller verwerten. Türkgücü zeigte sich jedoch auch offensivfreudig. FCH-Keeper Maxi Grichtmaier entschärfte erst zwei Großchancen von Kaan Cay in letzter Sekunde, bevor Cay in der 30. Minute doch zum Ausgleich traf. Zum zweiten Durchgang stellte FCH-Trainer Dimitrios Petkos um. Das trug Früchte. Die Hausherren übernahmen nun zunehmend die Kontrolle. In der 55. Minute gingen sie durch Martin Neudecker auf Vorarbeit von Nitzl erneut verdient in Front. Entschieden wurde die Partie erst in den Schlussminuten. Zunächst beförderte Nitzl einen Freistoß von Thomas Neumaier ins Netz. Schließlich stellte Neudecker, wiederum auf Vorarbeit von Nitzl, den 4:1-Endstand her.





SC Moosen gegen VfB Hallbergmoos II: Moosen zerlegt VfB-Reserve

Letzte Woche gegen Finsing, am Mittwoch im Pokal gegen Forstern und nun gegen den VfB Hallbergmoos 2. Moosen gewinnt zum dritten Mal in Folge mit 6:3. Zur Pause sah es noch nicht nach einer Fortsetzung dieser kuriosen Serie aus. Nach Marc Winkelmanns Führungstor für die Gäste und Felix Daumosers Ausgleich per Elfernachschuss stand es 1:1. Doch nach dem Seitenwechsel legten die Moosner richtig los. Binnen zehn Minuten schossen Daumoser und Johannes Körbl (2) einen komfortablen Vorsprung heraus. Der VfB gab sich nicht geschlagen und kam dank eines Doppelpacks von Markus Kratzer wieder heran. Erst das 5:3 durch Spielertrainer Maxi Bauer und ein von SC-Torwart Julian Walter parierter Strafstoß schienen den Willen des VfB zu brechen. Kurz vor Schluss erhöhte Daumoser auf 6:3.

FC Finsing II gegen TSV St. Wolfgang: „Es war ein Arbeitssieg“

Die Partie startete gemächlich, die Gäste versuchten es mit langen Bällen. Auf der anderen Seite vergab Luca Walther die erste Möglichkeit für Finsing. In der 36. Minute wurde Michael Bayer im Strafraum unfair gestoppt – ein klarer Elfmeter, den Manuel Fuchs sicher verwandelte. St. Wolfgang kam im zweiten Durchgang über Standards zu Chancen, aus dem Spiel heraus blieb es hingegen dünn. In den Schlussminuten sorgte Michael Helneder nach schönem Angriff über Fuchs und Engelhard für die Entscheidung. „Es war ein Arbeitssieg“, so FCF- Spielertrainer Thomas Bonnet.



FC Forstern gegen Rot-Weiß Klettham: FC ohne Chance

„Es hört sich bei dem Ergebnis blöd an, aber wir waren eigentlich die spielbestimmende Mannschaft“, ärgerte sich Forsterns Trainer Florian Guggenberger. Nach gutem Auftakt folgte in der 27. Minute die kalte Dusche für Forstern, als Thomas Greckl die Kugel aus 20 Metern ins Kreuzeck schlenzte. Andreas Ullmann hatte auf Vorarbeit von Samuel Agyemang die Riesenchance zum Ausgleich, brauchte aber zu lange für den Abschluss. Die Gäste blieben eiskalt. Tobi Paulus erhöhte aus dem Gewühl auf 2:0. Kurz vor der Pause ärgerten sich die Gastgeber, nach einem Schubser gegen Agyemang keinen Strafstoß zu bekommen. Den gab’s im zweiten Durchgang, Basti Keilhacker setzte ihn aber übers Tor. Spätestens mit dem 3:0 durch Greckl brach der Forsterner Mut. Als sie alles nach vorne warfen, vollendete Daniel Karamatic einen Konter zum 4:0.