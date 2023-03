Gelungenes Trainer-Debüt: SV Bad Tölz siegt deutlich – klarer Erfolg für Benediktbeuern

Von: Nick Scheder, Rudi Stallein

Michael Kerschbaumer erzielte das Führungstor für den SV Eurasburg. © FuPa

Der Einstand ist geglückt: Klaus Riedmüller holt mit dem SV Bad Tölz bei seinem Debüt den ersten Sieg. Auch der TSV Benediktbeuern gewinnt.

SV Bad Tölz - SV Bayrischzell 3:0 (1:0) – Guter Einstand für den neuen Trainer: „Die Mannschaft hat sich belohnt für eine gute Leistung“, freut sich Klaus Riedmüller über den Sieg bei seinem ersten Spiel. Bis auf die Chancenverwertung („Wir hätten noch höher gewinnen können“) hat er rein gar nichts am Auftritt seiner Tölzer auszusetzen. „Wir haben gut verteidigt, kaum etwas zugelassen, das Mittelfeld hat gut gearbeitet, jeder ist für jeden gelaufen.“ Max Petersen sorgte ständig für Beschäftigung in der gegnerischen Abwehr und brachte den SV mit 1:0 (9.) in Führung. Simon Essendorfer (58.) und Franz Dietl (82.) erzielten die Treffer zum souveränen Sieg. Beide vergaben auch noch hochkarätige Möglichkeiten, als sie nach schön herausgespielten Situationen das fast leere Tor nicht trafen. Riedmüller: „Ich bin zufrieden – das war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung.“ nic

TSV Benediktbeuern - SV Kinsau 4:0 (3:0) – Das war nicht immer so. Doch diesmal stiegen die Benediktbeurer schon konzentriert in das Spiel ein und spielten den klaren Sieg konsequent über 90 Minuten herunter. „Wir haben kaum Chancen des Gegners zugelassen und haben regelmäßig aus dem Spiel heraus getroffen“, lobt Trainer Thomas Neumeier. Schon zur Halbzeit schossen Timon Heinze (10.), Thomas Pölt (22.) und Benedikt Geiger (45.+2) eine 3:0-Führung heraus. „Wir haben versucht, den Gegner früh anzulaufen, haben dadurch viel Druck aufgebaut“, sagt Neumeier. „Wir haben gleich gezeigt, wer Herr im Haus ist und das Spiel gut im Griff gehabt.“ Benedikt Veicht (69.) stellte den 4:0-Endstand her. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Neumeier. „So können wir weitermachen, darauf lässt sich aufbauen.“ nic

FSV Höhenrain - FC Rottach-Egern 2:2 (1:1) – Zwei Minuten fehlten dem FSV zum ersten Dreier im Abstiegskampf. „Das Ergebnis geht zwar in Ordnung, aber es wäre auch ein verdienter Sieg für uns gewesen“, lautete das Fazit von Coach Klaus Heller nach einem wechselhaften Spiel. In der 15. Minute war sein Team nach eigener Ecke durch einen Rottacher Konter in Rückstand geraten. 20 Minuten lang tat sich der FSV schwer, „danach waren wir die bessere Mannschaft“, so Heller. So war der 1:1-Ausgleich (34.) durch einen direkt verwandelten Freistoß von Hansi Feirer die erwartbare Konsequenz. Eine Rettungstat von Thomas Köhler, der einen Rottacher Kopfball von der Linie kratzte, bewahrte die Gastgeber in der zweiten Halbzeit vor einem erneuten Rückstand, ehe David Lech mit einer feinen Einzelleistung seine Mannschaft in der 83. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Wenig später hätte sich Max Feirer frei vor dem Tor die Riesenchance zum finalen Abschluss geboten, hätte der Unparteiische nicht auf Abseits entschieden. „Dann haben wir in der Nachspielzeit leider den Ball nicht wegbekommen“, haderte Heller mit dem späten Ausgleich. rst

TSV Irschenberg - SV Eurasburg-Beuerberg 0:3 (0:3) – Matchplan erfüllt, drei Punkte eingesackt – so einfach fällt die Bilanz nach dem Eurasburger Gastspiel in Irschenberg aus, das der Truppe von Felix Jung zuvor nur als Autobahnauffahrt ein Begriff war. Nun kennen sie auch den bei dieser Witterung schwer bespielbaren Fußballplatz, den sie nach 90 Minuten als verdienter Sieger verließen. Michael Kerschbaumer hatte nach Zuspiel von Seppi Geiger die früher Führung (11.) erzielt, die Bela Burger nach Assist von Jan Leyding sieben Minuten später auf 2:0 ausbaute. „Der Matchplan in der ersten Halbzeit war, die langen, hohen Bälle von Irschenberg gut zu verteidigen und die Räume für unser Spiel über die Flügel zu nutzen“, sagte SV-Trainer Jung, der in der 42. Minute das 3:0 durch Lukas Bergmoser bejubeln konnte. „In der zweiten Halbzeit wollten wir die kritische Druckphase überstehen und uns auf Konter konzentrieren“, so Jung. Der Gegnerdruck blieb aus, eigene Konter brachten keine weitere Resultatsverbesserung, weil Julian Jäger aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf. rst

SV Warngau - FF Geretsried 4:2 (2:2) – Nichts war’s, mit dem erhofften ersten Sieg der Fußball-Freunde Geretsried in der Abstiegsrunde. Bis zur Pause sah es noch gut aus: Den frühen Rückstand aus der achten Minute hatte Selim Alas mit zwei Treffern in der zehnten und 20. Minute in eine 2:1-Führung für die Gäste gedreht. Warngau glich jedoch noch vor der Pause aus. Die Bilanz der zweiten Halbzeit aus Sicht der FFG: zwei Zeitstrafen gegen Moritz Frank (51.) und Torhüter Florian Steckermaier (64.), zwei weitere Gegentore in der 64. und 89. Minute; dazwischen schickte Schiedsrichter Gerhard Burkhart noch FFG-Mittelfeldregisseur Fabian Radosevic mit der gelb-roten Karte vorzeitig vom Platz. rst