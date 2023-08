„Kurze Fahrten und lauter Derbys“: FC Wildsteig freut sich auf attraktive, aber auch schwerere Liga

Von: Roland Halmel

Teilen

Der FC Wildsteig/Rottenbuch (in schwarzen Trikots) darf sich wieder auf Derbys gegen Peiting freuen. © Halmel

Der FC Wildsteig/Rottenbuch ist von einer neuen Kreisliga-Einteilung betroffen. Die Mannschaft von Lindauer freut sich auf die vielen neuen Gegner.

Wildsteig/Rottenbuch – Die erste Saisonhälfte in seinem Premierenjahr in der Kreisliga hatte es der FC Wildsteig/Rottenbuch mit Ausnahme der Derbys in Peiting und Altenstadt hauptsächlich mit Gegnern aus dem Landkreis Landsberg zu tun. Statt der Duelle gegen Unterdießen, Utting, Penzing und Jahn Landsberg mit Anfahrten zwischen 40 und 60 Kilometern darf sich der FC jetzt in der neu zusammengestellten Kreisliga 2 auf eine Liga der kurzen Wege freuen.

Mit dem SV Polling und dem TSV Peißenberg trifft die Mannschaft, die weiterhin von Fabian Lindauer trainiert wird, auf zwei weitere Rivalen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Zum Aufsteiger WSV Unterammergau ist es auch nur ein Katzensprung, genauso wie zu den altbekannten Nachbarn aus Peiting und Altenstadt.

„Die Liga ist viel stärker als die im letzten Jahr.“

Die weiteste Fahrt von gut 30 Kilometern führen Wildsteig/Rottenbuch zum SV Ohlstadt sowie dem zweiten Liganeuling, dem MTV Dießen. „Die Einteilung ist super. Kurze Fahrten und lauter Derbys“, schwärmt Lindauer über die neue Gruppenzusammenstellung.

Allerdings hat diese Einteilung für ihn auch einen Pferdefuß. „Die Liga ist viel stärker als die im letzten Jahr“, sagt der FC-Coach. Platz zwei nach der Vorrunde, wie es in der Spielzeit 2022/23 gelungen war, dürfte für sein Team deshalb deutlich schwerer zu erreichen sein. „Das zweite Jahr ist ja auch das bekanntlich schwerere“, will Lindauer nicht ausschließen, dass die Aufstiegseuphorie aus dem Vorjahr etwas abgeflaut ist.

Die neue Einteilung hat aber auch etwas Gutes. „Die meisten Gegner kennen uns nicht“, sagt Lindauer. Er hofft darauf, dass seine Mannschaft, ähnlich wie in der vergangenen Saison, vielleicht vom einen oder anderen Kontrahenten unterschätzt wird.

Goalgetter Noder fehlt noch wegen Knieproblemen – weitere Ausfälle mit Schuster und Leitner

Zwei Namen im FC-Kader dürften aber auch allen anderen Vereinen in dieser Gruppe etwas sagen. Martin Hennebach, der spielende Co-Trainer, war jahrelang beim Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Einsatz und Sepp Noder ist in der ganzen Region als extrem torgefährlich bekannt. Letzterer wird der Mannschaft aber erst einmal wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung stehen. Der Torjäger ist aber nicht der einzige Ausfall, mit dem Lindauer zurechtkommen muss.

Josef Noder fällt wegen Knieproblemen vorerst aus. © FuPa

Mit Roman Schuster (Kreuzbandriss), Roman Leitner (Muskelbündelriss) und Kilian Geiger, der nach seiner Verletzung aus der Vorsaison auch noch nicht fit ist, fallen einige Leistungsträger aus. Andreas Stadler, der in der Winterpause aus Peiting zurückgekehrt war, befindet sich nach einem Kreuzbandriss ebenfalls erst im Aufbautraining. „Die Ausfälle tun uns weh“, gesteht Lindauer.

Deshalb ist er froh, dass er mit Nachwuchsmann Tobias Trainer eine weitere Option in der Offensive hat. Fabian Kees, der vom Nachbarn SC Böbing zum FC wechselte, soll das Mittelfeldspiel beleben. „Beide sind Verstärkungen für uns“, erklärt Lindauer, dessen Kader bis auf den Abgang des zweiten Keepers Kevin Dochnahl, der durch den jungen Kilian Angrick ersetzt wurde, weitgehend unverändert blieb.

Auftaktspiel beim TSV Peißenberg – Lindauer sieht Liga „sehr ausgeglichen“

Die Vorbereitung mit sechs Testspielen – das Spiel bei Kreisligist Penzing wurde in der zweiten Hälfte bei 5:0-Führung für Wildsteig/Rottenbuch witterungsbedingt abgebrochen – lief sehr gut. Alle Spiele entschied der FC meist deutlich zu seinen Gunsten.

Doch diese Ergebnisse sind mittlerweile Schnee von gestern. Am morgigen Samstag geht es beim TSV Peißenberg (14 Uhr) für die Lindauer-Elf erstmals um Punkte. „Der TSV hat eine sehr gute Mannschaft mit wenigen Schwächen“, so Lindauers Einschätzung. Er zählt die Peißenberger zum Kreis der Favoriten auf einen der ersten drei Plätze, die zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigen. „Das wird gleich einmal ein richtiger Gradmesser“, so der FC-Coach, der ein enges Duell erwartet.

Ein derartiges Szenario wird es vermutlich auch in fast allen anderen Partien geben. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen“, sagt Lindauer, der an der taktischen Grundausrichtung seiner Mannschaft gegenüber der vergangenen Spielzeit wenig verändert hat.

„Wir wollen die Dinge weiterhin spielerisch lösen. Wir werden uns nicht hinten reinstellen“, macht Lindauer deutlich, dass er auch in der „Derbyliga“ keine langen Bälle sehen will. Stattdessen setzt er auf technisch versierten und attraktiven Fußball seines Teams.