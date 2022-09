Heilbrunn versus Murnau: Krinners Tor entscheidet Spitzenspiel

Von: Nick Scheder

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Der Heilbrunner Kapitän Anton Krinner (Mitte) vollstreckt zum 1:0 – dem Tor des Tages gegen Murnau. Andreas Specker (2. v. li.) schaut den Ball ins Tor. Foto: EWALD SCHEITTERER © EWALD SCHEITTERER

SV Bad Heilbrunn schlägt Murnau im Spitzenspiel mit 1:0 – Starke Leistung beider Teams.

Bad Heilbrunn – Ein wahres Spitzenspiel zweier Top-Teams der Bezirksliga: Beim Vergleich des SV Bad Heilbrunn mit dem TSV Murnau herrschte keine Sekunde lang Leerlauf. „Da war ständig Bewegung drin“, sagt Trainer Walter Lang. Chancen auf beiden Seiten, die durch gute Abwehrarbeit –ebenfalls auf beiden Seiten – vereitelt wurden. Nur einmal landete der Ball im Netz:

Anton Krinner traf trocken links unten (63.) zum Tor des Tages. Mit 1:0 (0:0) behielt der Spitzenreiter die Oberhand und verteidigte den Platz an der Sonne. „Der Sieg war vielleicht ein bisschen glücklich, weil es ein gutes, faires Spiel auf Augenhöhe zweier Top-Mannschaften war“, sagt Trainer Walter Lang. „Vielleicht hat diesmal ein wenig die Erfahrung entschieden“, sagt HSV-Kapitän Krinner.

Krinners Tor entscheidet Spitzenspiel

Es war zumindest sehr clever, wie die Platzherren die gefürchtete Murnauer Offensive weitgehend vom Kasten weghielt. Der TSV kombinierte ansehnlich nach vorne. Doch vor dem Heilbrunner 16er war meistens Schluss. Dabei war HSV-Defensive neu formiert: Mit dem jungen Ex-Murnauer Kevin Diemb außen und Andre Tiedt erstmals in der Innenverteidigung. Beide machten ihre Sache gut. Und Florian Kapfhammer war erneut eine Bank gegen Georg Kutter und dessen Murnauer Angriffskollegen. Schon Anton Pappritz und Thomas Pföderl vor der Abwehr hielten die Bälle aus der Gefahrenzone fern.

Nach vorne tat sich Heilbrunn zwar oft schwer gegen die erstaunlich solide verteidigende junge Mannschaft der Gäste. Aber zuweilen kamen Maximilian Lechner, der an Torwart Felix Schürgers hängen blieb, oder Benedikt Specker durch, der bei einer Flanke einen Schritt zu spät kam. Beide hatten später erneut die Chance zur Führung.

Ausgeglichene Zweikämpfe

Aber auch Elias Richter entwischte ein ums andere Mal, seine Schüsse gingen nur knapp an Christoph Hüttls Kasten vorbei. Genau wie der von Tadeus Henn, der recht frei an den Ball kam. Die Zweikämpfe gestalteten sich ausgeglichen, auch bei den Abschlüssen wurde auf beiden Seiten nicht lange gefackelt. Trotzdem blieb die erste Hälfte torlos.

Dass Lang an der Leistung wenig zu bemängeln hatte, zeigt schon die Tatsache, dass er nach der Pause die gleiche Elf auf den Platz schickte. „Wir haben nichts falsch gemacht, gute Leistung, ich bin zufrieden.“ Krinner brachte die Kugel im Tor unter, als sie nach einem Freistoß bei ihm landete. Erneut Lechner und Benedikt Specker per Aufsetzer scheiterten knapp. Dafür war Murnau bei ein paar Freistößen gefährlich, Hüttl parierte. Julius Heinen (85.) drosch die Kugel unbedrängt aus kurzer Distanz weit über den Kasten.

Murnau drückt, Hüttl ist zur Stelle

In der Schlussphase hatte Murnau Glück, als Andreas Schneeweiß nur eine Zehn-Minuten-Strafe bekam. Er hatte Krinner bei einem Konter gestoppt, als Schürgers nach einem Ausflug in den 16er noch nicht zurück in seinem Kasten war. Da hätte er sich auch über Rot nicht beschweren dürfen. Murnau drückte, Hüttl war zur Stelle, Andreas Specker traf das Kreuzeck, es blieb beim knappen Sieg und Heilbrunn an der Tabellenspitze. „Das ist mir nicht so wichtig“, sagt Lang. „Aber wir haben jetzt schon 22 Punkte, das ist für mich entscheidend.“

SV Bad Heilbrunn - TSV Murnau 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (63.) Krinner, – Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim), – Zuschauer: 470.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Diemb, Kapfhammer, Tiedt, M. Schnitzlbaumer, – A. Specker, Pföderl, Pappritz, Krinner, – B. Specker (90.+3 Ammer), Lechner (80. Gellner).