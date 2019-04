Kurios! Amateurfußballer wird bei Abschiedsspiel mit Helikopter verschleppt

Blitzmarathon 2019: An diesen Messstellen in der Region Weilheim-Schongau wird kontrolliert

Am Mittwoch, 3. April, heißt es Fuß vom Gas: Ab 6 Uhr nimmt die Polizei beim siebten bayerischen Blitzmarathon Raser ins Visier. An 44 Messstellen in der Region …