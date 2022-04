Landes- und Bezirksliga: Viele richtungsweisende Duelle am Karsamstag

Teilen

Einer der „jungen Wilden“ des TSV Eintracht Karlsfeld, der sich auf mehr Eiszeit freuen darf: Lukas Paunert (re.). © HAB

In der Landesliga Süd und in der Bezirksliga Nord stehen am Karsamstag viele Begegnungen an. Der ASV Dachau muss sowohl am Karsamstag als auch am Ostermontan ran.

Landesliga Südost: SpVgg Landshut – TSV Eintracht Karlsfeld

Karsamstag, 14 Uhr: Nach dem Stotterstart ins Fußballjahr 2022 ist der TSV Eintracht Karlsfeld raus aus dem Aufstiegsrennen. Diese Situation eröffnet dem Tabellenvierten der Landesliga Südost jedoch neue Möglichkeiten, die im knallharten Aufstiegsrennen eher keine Option gewesen wären. „Jogi und ich wollen unsere jungen Wilden ins Team integrieren. Unseren vierten Platz wollen wir trotzdem verteidigen“, sagt Trainer Sebastian Stangl und spricht damit nicht nur für sich, sondern auch für seinen Kollegen Jochen Jaschke. Im Auswärtsspiel am Samstag bei der SpVgg Landshut wird die Eintracht mit ihren Talenten antreten.

Die Karlsfelder sind in der Tabelle isoliert: Der Rückstand auf den Tabellendritten Schwaig beträgt acht Punkte, das Polster auf den Fünften Freising liegt bei neun Zählern. Und diese Konstellation war der Eintracht anzumerken. In den vergangenen Partien fehlten ein paar Prozent, doch die hatten einen großen Einfluss auf die Ergebnisse.

„Wir sind nur erfolgreich, wenn wir an unsere Leistungsgrenze herankommen. Und das war zuletzt nicht der Fall“, betonte Stangl. Sieben Punkte aus sieben Spielen seit der Winterpause sind deutlich zu wenig für ein Spitzenteam. Die Saison abzuschenken, würde der positiven Entwicklung des TSV in den vergangenen Jahren aber nicht gerecht werden. „Wir wollen uns im Sommer mit Platz vier verabschieden, aber auch eine Basis für die Zukunft schaffen“, so Stangl.

Stammspieler Cuni fällt erstmal aus

Das heißt, dass sich die Startelf-Chancen für Spieler wie Florian Schrattenecker, Nicolas Frank, Simon Huber, Peter Wuthe und Lukas Paunert erhöhen. Paunert gab am vergangenen Spieltag beim 0:1 gegen Bruckmühl sein Comeback nach einem Kreuzbandriss. In Landshut könnte der Innenverteidiger erneut von Beginn an auflaufen. „Wir wollen versuchen, in den letzten Wochen der Saison mit einer gleichbleibenden Viererkette zu spielen“, erklärt Stangl. Auf Kilian Cuni, der eigentlich zum Stamm gehört, muss er nach dessen Knieverletzung erstmal verzichten. Auch Marko Juric, Markus Huber und Robert Zott werden weiterhin fehlen.

Der Gegner SpVgg Landshut steckt in einer noch größeren Leistungskrise als Karlsfeld. Die „Spiele“ könnte auf dem fünften Platz und damit im vorderen Tabellendrittel stehen, hat seit der Winterpause aber nur einen Punkt aus sechs Partien geholt. Am vergangenen Spieltag unterlag Landshut dem abstiegsbedrohten Kirchheimer SC mit 1:3. „Wir geben immer nach dem gleichen Strickmuster die Punkte ab und laufen nach sträflichen Ballverlusten stets einem Rückstand hinterher“, sagte Trainer Christian Endler nach der Partie.

So klangen die Resümees der Karlsfelder Trainer in den vergangenen Wochen auch häufiger. Am Samstag will der TSV Eintracht Karlsfeld seine Fehler abstellen – und den zweiten Sieg nach der Winterpause einfahren. Für frischen Wind sollen dabei die „jungen Wilden“ sorgen.

Bezirksliga Nord: ASV Dachau – SpVgg Feldmoching

Karsamstag, 13 Uhr: Der ASV Dachau ist am Osterwochenende gleich zweimal im Einsatz. Die Dachauer scheinen nicht aufzuhalten zu sein bei der anvisierten Rückkehr in die Landesliga. Fünfmal war die Elf von Trainer Manuel Haupt in diesem Kalenderjahr im Einsatz, fünfmal siegte sie, ohne ein Gegentor zu bekommen.

Ein Hoffnungsschimmer für die Gegner ist, dass die letzten beiden Ergebnisse eng waren. Gegen die Abstiegsrelegationsplatz-Teams aus Kasing und Kammerberg gab es knappe 1:0-Siege. „Im Spiel ohne Ball können wir uns noch steigern“, sagt Haupt. Und auch im „Vertikalspiel“ sieht der Trainer Luft nach oben. Seine Spieler machten dafür in den vergangenen Wochen im Defensivverhalten kaum Fehler. Auch deshalb kann der ASV seit der Winterpause eine überragende Bilanz von 16:0 Toren vorweisen.

Zu null spielten die Dachauer auch im ersten Saisonduell gegen die SpVgg Feldmoching. Andreas Roth und Leon Schleich erzielten die Treffer beim 2:0-Erfolg. Für Feldmoching war es eine von nur fünf Niederlagen in dieser Saison. Die Münchner stehen aktuell auf dem dritten Rang. Kein Zufall, meint Haupt: „Feldmoching ist ein sehr unangenehmer Gegner mit guten Einzelspielern.“ Ümit Arik (neun Treffer) und Cihan Öztürk (acht Treffer) gehören zu den Einzelkönnern der Münchner. Die Feldmochinger sind seit neun Spielen ungeschlagen und holten dabei 23 von 27 möglichen Punkten.

Starke Bilanz: Die ASV-Kicker von Trainer Manuel Haupt (rechts) haben 2022 noch kein Gegentor kassiert. © HAB

Bezirksliga Nord: TSV Rohrbach – ASV Dachau

Ostermontag, 14.30 Uhr: 48 Stunden nach dem Feldmoching-Match müssen die Dachauer erneut ran. In Rohrbach werden sie sich ebenfalls strecken müssen – zumindest dann, wenn die Rohrbacher einen ihrer guten Tage erwischen sollten. Denn die Konstanz ist in dieser Saison eines der Probleme des Tabellenzehnten. „Rohrbach ist eine Wundertüte“, sagt ASV-Coach Manuel Haupt. Gegen Nord Lerchenau (3:0) und zuletzt Kammerberg (4:2) feierte der TSV deutliche Siege, dazwischen gab es allerdings eine 2:4-Niederlage beim SVA Palzing. Stabil ist anders. Dennoch warnt Haupt. „Die Rohrbacher sind heimstark und gefährlich bei Standards“, so Haupt.

Der ASV-Coach plant das Wochenende ohne Maximilian Bergner (Oberschenkel) und Leon Schleich. Dafür kehrt Philipp Schmidt in den Kader zurück; er sorgt so für mehr Möglichkeiten im Angriff.

Bezirksliga Nord: TSV Jetzendorf – SV Manching

Karsamstag, 15 Uhr: Am Osterwochenende startet für den TSV Jetzendorf die entscheidende Phase der Saison. „Es geht in die Crunch Time“, sagt Spielertrainer Alexander Schäffler. Denn der Tabellenzweite trifft in den ausstehenden sechs Spielen ausschließlich auf Teams, die aktuell unter den Top sieben der Tabelle stehen. Die erste Herausforderung ist der SV Manching, der am Karsamstag im Lorenz-Wagner-Stadion gastiert.

„Wir haben in den vergangenen Wochen unsere Hausaufgaben erledigt“, sagt Spielertrainer Schäffler, der aktuell am Sprunggelenk verletzt ist. Sein Team startete mit optimalen zwölf Punkten in vier Spielen aus der Winterpause, der TSV hält als einziges Team Kontakt zum Spitzenreiter ASV Dachau – auch wenn dieser eher lose ist, denn der Kontrahent hat trotz zweier weniger absolvierter Partien zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Gut für den TSV Jetzendorf: Wlad Beiz (Mitte) könnte gegen Manching wieder in die Stammelf zurückkehren. © HAB

Jetzendorf spielte zuletzt gegen Teams aus dem Tabellenkeller. „Die kommenden Gegner werden uns spielerisch ganz anders fordern“, prophezeit Schäffler. Mit den auf Rang fünf platzierten SV Manching geht es nun erstmals im Jahr 2022 gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel.

„Die Manchinger haben gute Einzelspieler. Und im Hinspiel haben sie es uns sehr schwer gemacht“, erinnert sich Schäffler. Das erste Saisonduell endete nach 90 intensiven Minuten torlos. „Wir sind gewarnt und werden einen guten Tag brauchen“, so Schäffler weiter. Was die Jetzendorfer im Kalenderjahr 2022 auszeichnete, ist der Einsatz. Es gibt Spitzenteams, die im Frühjahr mit den schweren Platzverhältnissen hadern. Nicht so die TSV-Spieler. Die Grün-Weißen waren ihren Gegnern in den Zweikämpfen und der Intensität meistens einen Schritt voraus. „Wir waren nie überheblich, sondern haben es von der kämpferischen Seite her super gemacht“, sagt Schäffler.

Die Jetzendorfer können mit dem Kader ins Spiel gehen, der am vergangenen Wochenende mit 3:0 beim SV Kasing gewonnen hat. Dort saß Wlad Beiz wieder auf der Bank, Schäffler schonte den Offensivmann aber noch. Gegen Manching wird Beiz zur Option. Ludwig Dietrich ist ebenfalls zurück. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um die Serie nach der Winterpause auf fünf Siege auszubauen.