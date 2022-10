Landesliga: Geretsried bricht den Bann - Freising gewinnt Lokalkracher - Pullach droht Bezirksliga

Durststrecke beendet: Geretsrieds neuer Trainer Daniel Dittmann. © Rudi Stallein

Der TuS Geretsried hat den Abstiegskracher gegen den SV Pullach gewonnen. Der TSV Ampfing entschied das Spitzenspiel gegen den SV Bruckmühl für sich.

München – Damit hatte vor dem Saisonstart der Landesliga Südost niemand gerechnet, das Spitzenspiel im 15. Spieltag lautete SV Bruckmühl gegen TSV Ampfing. Der Höhenflug der beiden Außenseiter ist auch den beiden den Cheftrainern „geschuldet“. Sowohl Mike Probst als auch Rainer Elfinger haben seit vielen Jahren in diversen oberbayerischen Vereinen erfolgreich gearbeitet.

Das Gipfeltreffen gewann der TSV Ampfing, der sich an die Tabellenspitze setzte. Vor 300 Zuschauern gingen die Gastgeber durch Gerhard Stannek (24.) in Führung. Aber das Team aus dem Landkreis Mühldorf antwortete mit den Toren von Birol Karatepe (Elfmeter/35.) und Daniel Toma (53.). Die Aufholjagd der Bruckmühler endete dann mit der umstrittenen Ampelkarte für Patrick Kunze in der 70. Minute.

Nächster Rückschlag für TSV Grünwald - Unterföhring weiter in der Krise - KSC patzt

Beim krisengeschüttelten TSV Grünwald keimte nach dem 1:0-Heimsieg gegen Freising ein Hoffnungsschimmer, doch jetzt gab es mit der 2:3-Niederlage in Holzkirchen den nächsten Rückschlag. Das Team von Trainer Florian de Prato bleibt Drittletzter und lief beim TuS Holzkirchen stets einem Rückstand hinterher. Tobias Seidl (21.), Menelik Ngu Ewodo (64.) und Tobias Seidl (79.) machten den Holzkirchner Heimerfolg perfekt. Für Grünwald trafen Dario Matijevic (33.) und Harouna Boubacar (68.), kurz vor Spielende kassierte David Wörns allerdings die Gelb-Rote Karte.

Zlatan Simikic, Trainer des FC Unterföhring, hatte sogar mit Rücktritt gedroht, um sein Team zusätzlich zu motivieren. Aber der frühere Regionalligist steckt weiter in der Krise, verlor mit 0:3 in Karlsfeld. Für die neuformierten Gastgeber trafen Jonas Eicher (19.), Dominik Schäffer (69.) und Kubilay Celik (89.). Nach der 2:4-Heimpleite gegen den SV Bruckmühl hatte sich Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC, eine deutliche Steigerung im Auswärtsspiel in Traunstein gewünscht. Dies gelang aber nicht, der KSC musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Lediglich Peter Schmöller (57.) traf für die Gäste.

Spannend verlief ein Duell mit Derby-Charakter: Dabei gewann der SC Eintracht Freising mit 2:1 gegen den Nachbarn vom FC Sportfreunde Schwaig. Dabei konnten sich die Spielertrainer als Torschützen auszeichnen: Der Freisinger Florian Bittner traf in der 17. Minute, für den Ausgleich der Gäste sorgte Beni Held in der 22. Minute. Den „Matchball“ für die Eintracht verwandelte Domagoh Tiric vor dem Seitenwechsel. Viele Wechsel und viele vergebene Chancen kennzeichneten den zweiten torlosen Durchgang.

Geretsried gewinnt Abstiegskracher - Pullach droht Abstieg in die Bezirksliga

Zum Duell der Krisen-Clubs kam es zwischen dem SV Pullach und dem TuS Geretsried. Beide Teams hatten zuletzt Niederlagen in Serie kassiert, da standen dann auch die jeweiligen Trainer in der Kritik. Jetzt landete der TuS mit dem 2:1-Auswärtssieg einen kleinen Befreiungsschlag. Unter der Regie des erst 22-jährigen neuen Übungsleiters Daniel Dittmann gingen die Oberbayern fünfmal sieglos vom Platz, aber der Vorstand sprach dem Nachfolger von Martin Grelics das Vertrauen aus. Bei den Pullachern zeigte sich Neutrainer Fabian Lamotte teilweise „entsetzt“ über die gezeigten Leistungen.

Jetzt droht sogar der Absturz von der Bayernliga in die Bezirksliga. Dabei gingen die Gastgeber in einer hitzigen Partie nach neun Minuten durch Nils Allmang in Führung. Der Ausgleich für Geretsried resultierte aus einem von Srdan Ivkovic verwandelten Elfmeter in der 21. Minute.Kurz vor dem Schluss beendete Robin Renger mit dem 1:2 die lange Geretsrieder Durststrecke. Es gab aber auch einige Unsportlichkeiten, so sahen die Streithähne Noad Belachew und Torschütze Ivkovic in der 68. jeweils die Rote Karte.