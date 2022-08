Last-Minute-Tore auf allen Plätzen - Dietersheim und Massenhausen mit spätem Ausgleich

Chancenwucher: Der SC Massenhausen (Elias Jungmeier, l.) vergab beim FC Neufahrn II (am Ball Victor Rahimpour) zu viele Chancen. Foto: michalek © michalek

Spannung pur. Massenhausen und Dietersheim gelingen jeweils der Ausgleich kurz vor Schluss. Pulling holt Auswärtssieg in Unterbruck.

Landkreis – Der zweite Spieltag wurde auf fast allen Plätzen erst kurz vor Schluss entschieden. Innerhalb der letzten fünf Minuten erzielte der SV Dietersheim im Topspiel gegen Reichertshausen noch den Ausgleich, die Hallbergmooser Dritte machte den überfälligen Siegtreffer und in Neufahrn fielen beide Treffer erst kurz vor Schluss. Zwei Spiele wurden verlegt.



FC Neufahrn II – SC Massenhausen 1:1 (0:0). „So was habe ich selten erlebt“, meint Massenhausens Trainer Tobias Sigl. „Nach der zehnten hundertprozentigen Chance habe ich aufgehört zu zählen – wir haben sie alle vergeben.“ Normalerweise sei die Chancenverwertung kein typisches Massenhausener Problem, doch diesmal war irgendwie der Wurm drin. Dem eigenen jungen Sturmduo macht Sigl keinen Vorwurf, vielmehr habe Neufahrns Torhüter Alexander Bienen das Spiel seines Lebens gemacht. Bis zur Schlussphase waren die Gäste dominant, bis es kam, wie es kommen musste. Der FC Neufahrn ging nach einem Eckstoß in Führung – ein Schock, den der SCM wohl gebraucht hatte. Denn kurz vor Schluss holte Elias Jungmeier einen Elfmeter raus und den Gästen gelang immerhin noch der Ausgleich. Sigl: „Ich bin zufrieden mit dem Saisonstart. Auch wenn die Punktausbeute mager ist, passen Kampf und Einstellung.“

Tore: 1:0 Timo Ködel (85.), 1:1 Robert Straßer (88.).



FCA Unterbruck II – SV Pulling 0:2 (0:0). Zweites Spiel, zweiter Sieg zu null – in Pulling ist man zufrieden mit dem Saisonauftakt. Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer: „Vor allem, dass wir wieder zu null gespielt haben, freut uns.“ Das war lange nicht selbstverständlich, denn die Unterbrucker Reserve war vor allem in der ersten Hälfte ein Gegner auf Augenhöhe. Nach der Pause mussten die Gastgeber ihren personellen Problemen Tribut zollen. Trainer Gabor Buta fehlen fünf Stammspieler – zum Wiederanpfiff mussten deswegen angeschlagene Spieler ran und Pulling gewann die Oberhand. „Nächste Woche wird die Situation besser, dann werden wir bald auch wieder punkten“, verspricht Buta.

Tore: 0:1 Niklas Grimm (69.), 0:2 Kristijan Lackovic (87.).



VfB Hallbergmoos III – SC Kirchdorf II 1:0 (0:0). Nach dem verkorksten Auftakt in Pulling zeigten die Hallberger ein anderes Gesicht. „Der Unterschied zu letzter Woche: Da haben wir uns immer gefragt, was passiert, wenn wir den Zweikampf verlieren. Heute waren wir eher positiv“, sagt Coach Fabian Schum. Das zeigte sich auf dem Platz daran, dass die Gastgeber früh drauf gingen und vor allem in der ersten Hälfte dominant waren, aber erst spät in der Partie den Siegtreffer erzielten.

Tor: 1:0 Thomas Kaetzlmeier (89.).



TSV Reichertshausen – SV Dietersheim 1:1 (1:0). Für beide Seiten war es am Ende eine verdiente Punkteteilung. SVH-Coach Stanko Cisema: „Wir haben die erste Hälfte verpennt. Beim Gegentor waren wir mit dem Kopf nicht da.“ Erst in der letzten halben Stunde setzte die Dietersheimer zur Schlussoffensive an und verdienten sich so den Ausgleich, der dann in der Nachspielzeit gelang. (Sebastian Bergsteiner)

Tore: 1:0 Giorgi Tsiklauri (7.), 1:1 Raphael Schneider (90.).