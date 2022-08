Lehrgeld beim Einstand - Aßling und Emmering II starten punktlos in die neue Saison

Von: Julian Betzl

Über Aßlings Stefan Kuklok (in Schwarz) sagt Trainer Aleksandar Dimitrijevic: „Pfeilschnell und ein Stürmer, der dahin geht, wo‘s weh tut.“ © stefan rossmann

Der TSV Aßling und die Reserve des TSV Emmering mussten zum Saisonauftakt der A-Klasse gegen Hohenthann und Oberndorf deutliche Niederlagen einstecken.

TSV Hohenthann – TSV Aßling 4:1

Vor vier Monaten waren die Aßlinger in diesem Nachbarschaftsduell drückend überlegen und mit 3:0 der verdiente Sieger gewesen. Zum aktuellen Ligastart am Freitagabend hatte Trainer Aleksandar Dimitrijevic so ziemlich den exakten Gegenentwurf zu verdauen, als er während der Spielanalyse kurz anerkennend zur grünen Feiertraube hinüber nickte.

„Hohenthann war ab der ersten Sekunde heiß auf die zweiten Bälle. Wir haben anfangs so gut wie keine Zweikämpfe geführt.“ Um das Zentrum gegen flache Anspiele in die Spitze zu unterbinden, hatten die Büchsenberger ein 4-1-4-1-System aufgeboten – und liefen damit den ständigen Diagonalbällen der Platzherren hinter die Abwehrreihe genau ins Messer. Einen dieser weiten Bälle klärte Aßlings Innenverteidiger Niclas Graupe in Bedrängnis unglücklich mit einer Bogenlampe ins eigene Tornetz (12.). Kurz drehte sich das Momentum der Partie, als Andreas Huber den Lattentreffer von Yannick Lampl per Volleyabnahme zum Ausgleich versenkte (24.).

Doch defensiv weiter unter Dauerstress gesetzt, verursachte Maxi Heininger einen klaren Strafstoß, den Hohenthanns Top-Torjäger Sebastian Lausch zum 2:1 verwandelte (36.). Einerseits haderte Dimitrijevic mit einer vermeintlich „klaren Abseitsstellung“, die schließlich auch Lauschs 3:1-Vorentscheidung vorausgegangen sei. „Andererseits ist der Typ einfach schwer zu verteidigen! Da muss ich als Innenverteidiger noch ekliger sein. Die Einstellung war heute der Knackpunkt.“ Mutlos habe man in der Vorwärtsbewegung agiert, bis die Einwechselspieler für mehr Wirbel vor knapp 150 Zuschauern gesorgt hätten. „Dann hatte Hohenthann auch nicht mehr so viele Räume und Chancen“, wollte sich Dimitrijevic nach dem 4:1 (70.) und der Startniederlage „keinen Kopf machen“. Ein spielfreies Wochenende haben die Büchsenberger nun dennoch Zeit, sich neu zu sortieren. (bj)

Aßling: Jo.Mertl, Huber, Böhm, Lampl, Hackenberg, Gruber, Kuklok, Mitterhofer, Heininger, Graupe, Mayer; Höge, P+M Kagermeier, Ja.Mertl, Stacheter.

DJK SV Oberndorf – TSV Emmering II 3:0

Über eine Stunde lang konnte Emmerings Kreisligavertretung dem favorisierten Absteiger bei hochsommerlichen Temperaturen auf dessen Platz Paroli bieten. In puncto Kampfgeist und taktischer Disziplin konnte das neue TSV-Trainerduo Manuel Sedlmaier/Daniel Kelsch der Gastmannschaft nichts vorwerfen. „Aber Oberndorf ist eben eine sehr gute, gasige Mannschaft, die im Mittelfeld sehr gut besetzt ist und mit Sicherheit oben mitspielen wird“, musste Sedlmaier nach 90 Minuten neidlos anerkennen.

Da man die eigenen Torabschlüsse, wie zweimal von Christian Breu im ersten Durchgang, nicht versenken konnte, wurde es nach dem Führungstreffer für die DJK (63.) umso schwerer für die Gäste, zurückzuschlagen. „Je länger es 0:0 stand hatten wir den psychologischen Vorteil und Oberndorf ist immer nervöser geworden“, so Sedlmaier. Das habe sich nach dem 1:0 geändert. Beim 2:0 (77.) hatten die Platzherren auch noch das Glück auf ihrer Seite, als Dominik Lindmeiers Lupfer vom Innenpfosten ins TSV-Tor tropfte. Zwei Minuten später war die Partie mit dem 3:0 entschieden.

Leistungsgerecht sei der Oberndorfer Heimsieg schon gewesen, räumte Emmerings Spielertrainer ein. „Sie hatten ja auch ein leichtes Chancenplus, aber 3:0 war dann doch zu hoch.“ Zuversichtlich, dass es dann eben bei der anstehenden Heimpremiere am Sonntag (14 Uhr) gegen den TSV Soyen mit dem Einstandssieg klappt, ist Sedlmaier allemal: „Wir haben richtig gut mitgespielt und dagegengehalten.“ (bj)

Emmering II: T+M Schütze, Widmann, Sedlmaier, Englhart, A.Kirchlechner, Stellner, Beil, Lohmaier, Oeckl, C.Breu; Wagenstetter, Kelsch, Ametsbichler.