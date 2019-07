Medaillenregen für Nachwuchssportler bei den Münchner Meisterschaften

Leichtathletik

Mit acht Gold-, elf Silber- und sieben Bronzemedaillen überraschten die Landkreis-Leichtathleten bei den offenen Münchner Meisterschaften der Jugend U10 bis U16 im Dantestadion.

Landkreis – Der SV Germering hatte ein kleines, aber feines Team am Start. Die 4 x 75-Meter-Staffel der männlichen Jugend U14 stürmte zum Vize-Titel: Jannis Marklseder, Kilian Just, Benedikt Maurer und Jakob Zimmer liefen die Strecke in 41,61 Sekunden.

Zweifacher Münchner Meister wurde Jakob Zimmer in der Jugend M13. Im Hochsprung setzte er sich mit 1,56 Meter ebenso deutlich durch wie im Weitsprung mit 5,13 Meter. Hinzu kam der Vize-Titel über 60 Meter Hürden mit 10,13 Sekunden. Bronze ging im M12-Weitsprung an Benedikt Maurer mit 4,38 Meter.

Der erfolgreichste Landkreis-Verein war der TV Emmering. Magdalena David eroberte gleich drei Münchner Meistertitel in der Jugend W12. Die Zwölfjährige setzte sich im 60-Meter-Hürden-Sprint mit 10,00 Sekunden ebenso klar durch wie im Weitsprung mit 4,76 Meter und im Kugelstoßen mit 9,91 Meter. Hinzu kamen noch zwei Silber-Plätze im 75-Meter-Lauf mit 10,41 Sekunden und im 800 Meter-Rennen mit 2:52,07 Minuten.

Magdalena Burgmair wurde Münchner Meisterin im Diskuswurf mit 22,48 Meter und gewann Silber im W12-Kugelstoßen mit 7,16 Meter. Den Vize-Titel reservierte sich Sina Raczek im Dreikampf der Jugend W11 mit 1323 Punkten. Mit 7,82 Sekunden im 50-Meter-Sprint, 4,27 Meter im Weitsprung und 34,50 Meter im Ballwurf zeigte sie keine Schwächen. Bronze ging im W10-Dreikampf an Theresa Stangl mit 1030 Zählern ebenso wie an Sandra Wesel auf der 800 Meter-Strecke der Jugend W15 mit 2:48,49 Minuten.

In der Jugend M12 sammelte Mario Mönninger einen kompletten Medaillensatz: Münchner Meister wurde der Zwölfjährige im Kugelstoßen mit 8,79 Meter und sicherte sich Silber im Diskuswurf mit 21,19 Meter sowie Bronze über 60 Meter Hürden mit 11,05 Sekunden. Leon Euler verbuchte den Vize-Titel im M12-Kugelstoßen mit 6,18 Meter. Neuer Münchner Meister wurde im 60 Meter Hürden-Lauf der Jugend M13 Korbinian Aumüller mit 9,83 Sekunden.

Die Dreikampf-Mannschaft der männlichen Jugend U12 überraschte mit dem Münchner Titel-Triumph. Moritz Brinkmann, Ole Erichsen, Elias Henne, Julian Brümmer und Fynn Rombold holten Gold mit 4880 Punkten vor dem favorisierten TSV Unterhaching. Gleich zwei Dreikämpfer etablierten sich in der Jugend M10 auf den Medaillenplätzen. Den Vize-Titel gewann Elias Henne mit 975 Punkten nach 8,48 Sekunden im 50-Meter-Lauf, 3,83 Meter im Weitsprung und 37,50 Meter im Ballwurf. Mit 940 Zählern wurde Julian Brümmer hier Dritter ebenso wie Moritz Brinkmann in der Jugend M11 mit 1028 Punkten.

Bei den jüngsten Vierkämpfern der Jugend M8 arbeitete sich Finn Goßler zum Vize-Titel mit 914 Punkten und glänzte mit 8,98 Sekunden im 50 Meter-Lauf sowie 84,89 Sekunden über 400 Meter. Bronze schaffte in der Jugend M9 Oliver Brinkmann mit 1042 Zählern. In den offenen Wettbewerben gab es drei Podestplätze im 800 Meter-Lauf für den TV Emmering. Theresa Stangl wurde Zweite mit 2:58,37 Minuten (W10) während Sina Raczek (W11/2:59,72 Min.) und Elias Henne (M10/2:51,56 Min.) jeweils Dritte wurden.

Zwei Stockerlplätze sammelte der Emmeringer Nachwuchs mit ihren 4 x 50-Meter-Staffeln in der männlichen Jugend U12. Das Team II sicherte sich den zweiten Platz. Kerem Aksoy, Fynn Rombold, Ole Erichsen und Moritz Brinkmann erzielten 32,20 Sekunden. Mit 32,52 Sekunden belegte die Staffel I mit Oliver Brinkmann, Mathieu Hermans, Julian Brümmer und Elias Henne den dritten Rang.

Ludwig Stuffer