Oberbayerns Elite kommt

Leichtathletik: Oberbayerische Meisterschaften in Altenerding

Das Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion ist wieder einmal Treffpunkt der Leichtathletik-Elite. Hier messen sich am Samstag die Besten der U16 und U20.

Erding–Das Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion ist wieder einmal Treffpunkt der Leichtathletik-Elite. Am morgigen Samstag richtet der TSV Erding die oberbayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der 14- und 15-Jährigen (U 16) sowie der 17- und 18-Jährigen (U 20) aus. Dabei messen sich die Besten in den unterschiedlichsten Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen.

TSV-Abteilungsleiter Christian Weber hat mit seinem Team alles bestens vorbereitet. Unter Mithilfe von Jochen Schweitzer, Ludwig Gerland und Kerstin Weber wurde seit Herbst vergangenen Jahres alles von langer Hand vorbereitet. So galt es, mindestens 100 Kampfrichter und Helfer zu finden und in professionellen Wettkampfteams zusammenzusetzen, sodass jede Disziplin optimal durchgeführt werden kann. Besonders stolz ist Kampfrichterobmann Kerstin Weber auf die Tatsache, dass von den 100 Kampfrichter 80 aus den eigenen Reihen kommen.

Etliche TSV-Sportler werden um Medaillen kämpfen. So starten Erik Pfisterer (M 14) und Jorge Leite de Moreira (M 15) mit starken Zeiten über die 100 Meter und im Hochsprung. Ebenso in der Meldeliste weit vorne stehen in der W 15 Emily Kynast über 300 m Hürden, Valentina Sailer (300 m, 800 m oder 2000 m), in der W 14 Lilly Samanski (80 m Hürden, Hochsprung, Stabhochsprung) und Lilli Weber (Diskus, Speer, Stabhochsprung). Auch eine 4 x 100-Meter-Staffel (Weber, Samanski, Kynast, Sailer) ist mit der zweitbesten Meldezeit in den Startblöcken. Maximilian Riedl geht im Stabhochsprung der U 20 an den Start.

Da die blaue Bahn im Sepp-Brenninger-Stadion bekannt ist für schnelle Zeiten, haben auch schon einige schnelle Sprinter gemeldet. Starke Meldezeiten (10,60 und 21,81 sec über 100 und 200 m) hat Fabian Olbert, der im U 18- Finale der Jugendolympiade in Buenos Aires stand und für die LG Stadtwerke München in der U 20 startet.

Der Eintritt ist frei, die ersten Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr mit dem Stabhochsprung der männlichen U 20, Kugel M 14, Weitsprung W 15 und Diskuswurf der W 14. Die Veranstaltung endet mit den Langstrecken. Ab 18.10 Uhr sind die 2000 m der W 14 und W 15 dran. Anschließend folgen die 3000 m der männlichen Altersklassen. Um 18.50 Uhr fällt der letzte Startschuss. (cw)