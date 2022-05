Lenggrieser SC macht’s in Polling unnötig spannend

Von: Nick Scheder

Nutzte die zweite seiner Chancen: Sebastian Dix (li.) Anschließend kam der LSC immer besser ins Spiel. © archiv

Polling/Lenggries – Ein recht souveräner Sieg, der Lenggries weiter im Rennen um die Relegation hält

Mit 3:2 setzte sich der LSC beim Tabellenneunten SV Polling durch. Das Spiel war nicht so eng, wie sich das Ergebnis anhört – auch wenn die Mannschaft von Stefan Simon sich phasenweise schwer tat. „Wir sind erst nicht richtig ins Spiel gekommen“, sagt der Lenggrieser Trainer.

Nachdem sie das Spiel aber immer mehr bestimmten und die Führung übernahmen, ließen sie die Zügel etwas schleifen. Nach einem Pollinger Konter zum 2:3 wurde es noch einmal spannend. Simon: „Eigentlich unnötig, wir hätten in der zweiten Halbzeit den Sack zumachen können.“

In den ersten zehn Minuten machten es die Pollinger den Gästen recht schwer, überraschten mit einer klaren Spielidee. Gikngen durch einen schön herausgespielten Treffer von Philipp Seligmann (10.) in Führung. Doch dann übernahm der Favorit. Zunächst scheiterte Sebastian Dix noch bei einer Rückgabe im Sechzehner. Doch wenig später bei einer ähnlichen Situation traf er zum Ausgleich (18.). Wermutstropfen: Mathias Gerg, der bei der Vorbereitung mit seinem Pass in die Tiefe mit dem Fuß im Rasen hängen blieb, zog sich wohl eine Bänderverletzung zu.

Jakob Gerg - nicht in den Griff zu bekommen

Lenggries hatte weitere Chancen. Jakob Gerg – „unglaublich umtriebig, nicht in den Griff zu bekommen“ – erzwang zwei Elfmeter, die er beide selbst vollstreckte (35./76.). Den dritten verschoss er kurz darauf. „Das wäre die Entscheidung gewesen“, sagt Simon. Stattdessen verflachte das Spiel zusehends, „wir haben es zu offen gestaltet, ohne unsere Angriffe abzuschließen.“ Dann ein Konter, Philip Schöttl verkürzte auf 2:3 (90. + 1). „Da haben wir den Gegner unnötig scharf gemacht“, sagt Simon. Aber die Innenverteidiger Felix Kreher und Maximilian Angermeier verteidigten alles weg. Die drei Punkte waren gesichert.

Spekulieren auf einen Ausrutscher

Für die verbleibenden drei Spiele lauern die Lenggrieser darauf, dass die Konkurrenz Federn lässt. „Rang drei ist unser Minimalziel“, sagt Simon. „Wenn uns Habach oder Murnau etwas anbietet, nehmen wir es gerne an.“ NICK SCHEDER

SV Polling - Lenggrieser SC 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 (10.) Seligmann, 1:1 (18.) Dix, 1:2 (35. FE) J. Gerg, 1:3 (76., FE) J. Gerg, 2:3 (90.+1) Schöttl – Schiedsrichter: Fabian Porsche – Zuschauer: 100.

LSC: Kleim, – Mürnseer, Mi. Gerg, Kreher, Angermeier, F. Adlwarth, Dix, J. Gerg, Jendrzej, Ma. Gerg (22. Filiz), Hofer.