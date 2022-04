Lenggrieser SC: Es fehlen die „großen Wow-Szenen“

Von: Oliver Rabuser

Knackige Duelle lieferten sich im Spitzenspiel der Kreisliga zwischen Murnau und Lenggries unter anderem Mathias Gerg vom LSC (re.) und TSV-Torjäger Georg Kutter. Das Match endete mit einem 1:1-Unentschieden. © oliver rabuser

FUSSBALL KREISLIGA Lenggrieser SC verpasst beim 1:1 in Murnau möglichen Sieg – Duell auf „Bezirksliga-Niveau“

Murnau/Lenggries – Nach dem Schlusspfiff waren die zufriedeneren Gesichter eher auf Seiten der Gäste aus Lenggries zu sehen. Zwar brachte das 1:1 des TSV Murnau gegen den LSC keinerlei Vorentscheidung mit Blick auf das Aufstiegsrennen. Doch zeigten die Isarwinkler dem Kreisliga-Spitzenreiter – anders als bei der 0:7-Hinspielklatsche –, dass man sportlich wie kämpferisch allemal mitzuhalten weiß. Zudem hatten die Lenggrieser ein kleines Chancenplus gegenüber den Gastgebern. Ob dieser Tatsache wurde anschließend darüber spekuliert, ob mit Torjäger Max Scheck eine noch größere Ausbeute möglich gewesen wäre.

Es fehlen die „großen Wow-Szenen

Doch war Stefan Simon auch ohne Dreier im Gepäck absolut einverstanden mit der Leistung seines Teams. Genauer gesagt: Mit dem Auftreten beider Seiten: Der LSC-Coach sah „zwei Mannschaften auf Bezirksliga-Niveau“, und vor allem das Tempo in den ersten 70 Minuten hat es ihm angetan. Über weite Strecken präsentierten sich die Gäste griffiger auf dem Murnauer Kunstrasen. Im ersten Abschnitt sogar augenscheinlich überlegen. „Besser, aber nicht zwingend“, urteilte Simon. Wenngleich man vor der Pause „einiges verschenkt“ habe. Jakl Gerg hatte dabei die erste Möglichkeit; sein Schuss wurde vom TSV-Keeper gerade noch zur Ecke abgelenkt. Thomas Fischhabers Kopfball strich indes knapp am anderen Pfosten vorbei.

Defensiv sicher und stabil

Defensiv standen die Lenggrieser sicher und stabil, freilich immer mit dem Augenmerkt auf Murnaus Torjäger Georg Kutter. Der schoss den Spitzenreiter dann aber etwas aus dem Nichts heraus mit 1:0 in Front (58.). Zuvor vergab Gerg seine zweite dicke Chance, Und unmittelbar vor dem Gegentor kam der LSC zu einem weiteren gefährlichen Abschluss in Form eines Dropkicks von Michael Gerg. Den anschließenden Abstoß aber verlängerte Manuel Pratz akkurat in den Lauf von Kutter, der den Ball mit dem rechten Außenspann in den Winkel drückte. „Das ist Qualität“, zollte Stefan Simon dem Torjäger Respekt.

Doch die findet er in eigenen Reihen zuweilen auch. Bei den Gerg-Brüdern sowieso. Mathias Gerg schickte den Diagonalball auf Bruder Jakl, der wand sich seitlich im Sechzehner um den Gegenspieler und schoss flach unter Schürgers zum 1:1-Ausgleich ein (69.).

Intensives Spiel

Vielleicht wären die Beschwerden der Murnauer Seite auch bei einem LSC-Erfolg nur geringfügig ausgefallen. Doch darf man nicht den Kopfball des eingetauschten Emilio Schmidt Cabrera und dessen geringen Abstand zum freien Toreck vergessen. „Kann man schon machen“, unkte Simon. Hätte aber nicht zum Fazit des Trainers gepasst, der ein „intensives Spiel“ beobachtete, allerdings ohne die „großen Wow-Szenen“.

TSV Murnau - Lenggrieser SC 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 (58.) Kutter, 1:1 (69.) J. Gerg. – Schiedsrichter: Daniel Stark (TSV Schaftlach). – Zuschauer: 200.

Lenggrieser SC: Kleim – Mi. Gerg, Angermeier, Dix, Biagini, Adelwarth, Ma. Gerg, Filiz, Fischhaber, J.Gerg, Jendrzej - E/R: Reiser, Schlick, Mürnseer.