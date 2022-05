Lenggrieser SC: Zu früh zurückgeschaltet

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Noch die Kurve gekriegt: Felix Kreher (li.) und der LSC retten den Sieg über die Zeit. © or

KREISLIGA Nach 4:1 wird’s noch einmal eng gegen Ohlstadt – Tür zur Relegation durch Sieg wieder offen

Lenggries – Bis zur Pause mussten sich die Kicker des Lenggrieser SC wie bei einem Spaziergang vorgekommen sein. Plötzlich aber leistete der SV Ohlstadt trotz 0:3-Rückstands Widerstand und machte die einseitige Angelegenheit zum offenen Schlagabtausch. Weil der LSC mit Glück und Geschick Stand hielt, gab es doppelt Grund zur Freude: Zunächst über den 4:3-Erfolg, später über den Murnauer Patzer, der die Tür zur Aufstiegsrelegation ein Stück weiter aufstieß.

Zu früh zurückgeschaltet

Doch hierfür muss der LSC zulegen: Zum Beispiel nicht mehr wie im ersten Abschnitt so viele Chancen überhastet vergeben. Ein 5:1 wäre möglich gewesen. So hieß es immerhin 3:0 durch Jakob Hofers Linksknaller, eine Stafette über Yasin Filiz und Jakob Gerg mit Sebastian Dix am Ende, sowie Gergs halbregulären Tor nach Schubser gegen Korbinian Sachse.

Ohlstadt kam auf, Tobias Reißl verkürzte. Doch dann ließ sich Sachse an der Torauslinie vernaschen, im Zentrum war Max Scheck zur Stelle, und es schien alles wieder im Lot. „Wir haben nach dem 4:1 zwei Gänge zurückgeschaltet“, moniert Georg Simon, der seinen krankheitsbedingt verhinderten Bruder als Cheftrainer vertrat. „So holen wir Ohlstadt ins Spiel zurück.“ Ehe Florian Augscheller per Hinterkopf traf, hätte es nach Foul an ihm Strafstoß geben müssen. So überlegen Lenggries bis zur Pause war, so sehr hätte die Partie jetzt entgleiten können. Erst recht als es doch einen Elfer gab: Flori Adlwarth lag mit ausgestrecktem Arm am Boden, der Ball kullerte ihm an den Oberarm. Simon Nutzinger verwandelte, die Restspielzeit brachte der LSC aber unbeschadet über die Bühne.

Vielbeachtete Einwechslung

Vielbeachtet die Einwechslung von Stephen Ragan. Der US-Boy debütierte und zeigte Simon zufolge „gute Ansätze“, vornehmlich auf technischer Ebene. Allerdings sei der Zeitpunkt des Einsatzes etwas unglücklich gewesen, „weil wir da gerade runtergefahren haben“. OLIVER RABUSER

Lenggrieser SC - SV Ohlstadt 4:3 (3:0)

Tore: 1:0 (13.) Hofer, 2:0 (23.) Dix, 3:0 (40.) J. Gerg, 3:1 (53.) Reißl, 4:1 (65.) Scheck, 4:2 (83.) Augscheller, 4:3 (97.) Nutzinger (HE.), - Schiedsrichter: Hans Gleißner (Mittenwald), – Zuschauer: 190. – LSC: Kleim, Angermeier, Mürnseer, Kreher, Dix, M.Gerg, Adlwarth, Jendrzej, Filiz, Hofer, J.Gerg - E/R: Scheck, Reiser, Ragan, Laß.