Verrücktes Spiel: Lenggrieser Stehaufmännchen

Von: Nick Scheder

Nackenschlag in der Nachspielzeit: Der Lenggrieser Elfmeter-Ausgleichstorschütze Sebastian Biagini jubelt mit Yasin Filiz (re.), der zum 1:2 verkürzt hatte. Keeper John Vaasen und der MTV Berg am Boden zerstört. © Patrick STaar

Lenggrieser Stehaufmännchen geben trotz 0:2-Rückstand gegen MTV Berg nicht auf und gleichen tatsächlich mit dem Schlusspfiff aus.

Lenggries – Nichts sprach mehr für den Lenggrieser SC: 0:2-Rückstand, den Anschlusstreffer vom Punkt vergeben, die letzte Minute der regulären Spielzeit angebrochen. „Es ist alles gegen uns gelaufen, aber wir haben nie aufgehört zu kämpfen“, sagt Caro Rieger, Lenggrieser Co-Trainerin. Doch der Einsatz bis zur Schlussminute sollte sich auszahlen: Die Gastgeber holten den 0:2-Rückstand gegen Bezirksliga-Absteiger MTV Berg in den Schlussminuten auf und ergatterten mit dem 2:2 (0:1) einen schon verloren geglaubten Punkt. „So wie es gelaufen ist, muss man sagen, wir haben einen Zähler gewonnen“, sagt Rieger. „Aber über das ganze Spiel gesehen, war er auch verdient.“

Lenggrieser Stehaufmännchen

So sehr die Lenggrieser die erste Spielphase verschliefen, so sehr dominierten sie am Schluss mit unermüdlichem Anrennen. Erst setzte sich der eingewechselte Yasin Filiz im Strafraum durch und verkürzte im Fallen auf 1:2 – nachdem er zuvor einen Handelfmeter verschossen hatte. Und dann die letzte Aktion der Partie: 5. Minute der Nachspielzeit, Lenggries wieder im Berger Strafraum. Der Ball rollte Richtung Eckfahne. Doch Sebastian Kresta ließ sich doch tatsächlich im äußersten Strafraumeck zu einem völlig sinnfreien Foul hinreißen. LSC-Kapitän Sebastian Biagini schnappte sich die Kugel und drosch sie hoch entschlossen zum 2:2 in die Maschen. „Unglaublich, was die Mannschaft für eine Moral gezeigt hat“, freut sich Rieger.

Erst zu viel Respekt, dann ungehemmt

Davon war in der ersten Hälfte noch wenig zu sehen. Mit zu viel Respekt begegneten die Hausherren den Bergern, hatten deren Tempo und strukturierten Angriffen nichts entgegenzusetzen. „Da hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel“, räumt Rieger ein. Zweikämpfe gingen verloren, Pässe kamen nicht an, oft half nur ein Foul, um den Gegner zu stoppen. Doch der Ball landete hinter MTV-Keeper John Vaasen im Netz. Dem Treffer nach Abstoß versagte Schiedsrichter Tobias Hennig allerdings wegen Abseits die Anerkennung. „Wäre vom Verlauf auch nicht verdient gewesen“, gibt Rieger zu.

Alles spricht gegen Lenggries - am Ende holen sie den Punkt

Aber weil Berg beständig Druck machte, fiel die Führung der Gäste. Tobias Schlicks Ballverlust im Mittelfeld, John Gerlach marschierte ein paar Meter, zog aus der Distanz ab und versenkte die Kugel in den linken Winkel. Nach dem Wechsel – Lenggries hatte gerade eine Unterzahl wegen Zeitstrafe gegen Schlick überstanden – ließ LSC-Keeper Maxi Kleim einen hohen und weiten, aber harmlosen Freistoß durch die Handschuhe rutschen, 0:2. Doch wie sich schon beim 3:3 in Waldram gezeigt hatte, kein Grund, die Lenggrieser abzuschreiben: Wie schon bei der DJK kämpften die Lenggrieser immer weiter und erarbeiteten sich den Punkt.

Lenggrieser SC - MTV Berg 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 (30.) Gerlach, 0:2 (58.) Betz, 1:2 (89.) Filiz, 2:2 (90.+5) Biagini, – Schiedsrichter: Tobias Hennig (FC Seestall), – Zuschauer: 150. – Lenggrieser SC: Kleim, – Ortlieb, Biagini, Kreher, Mürnseer, – Dix, Schlick, Fischhaber, Laß, – Schnaderbeck, Hartmann. – Eingewechselt: M. Gerg, M. Merklinger, Filiz.