Löwen zeigen trotz Pleite hoffnungsvolle Ansätze

Ein Heimspiel am Tegernsee war für die Löwen der Test gegen Mönchengladbach. © STEFAN SCHWEIHOFER

Pünktlich zum Anpfiff blitzte die Sonne zwischen den dunklen Wolken hervor, und die beiden Teams Borussia Mönchengladbach und der TSV 1860 lieferten sich auf dem Feld ein Duell auf Augenhöhe. Die besseren Chancen hatten zu Beginn die Münchner.

Rottach-Egern – Erik Tallig und Fynn Lakenmacher scheiterten aber an Fohlen-Keeper Tobias Sippel, beziehungsweise verfehlten das Tor knapp. Auf der anderen Seite wurde ein Treffer der Gladbacher wegen Foulspiels an Löwen-Torwart Marco Hiller nicht anerkannt.

Nach einer knappen halben Stunde gingen die Gladbacher dann doch in Führung. Nach einem Steckpass von Lars Stindl vollendete Nationalspieler Jonas Hofmann zum 1:0. Yvandro Borges Sanches legte wenig später per Flachschuss das 2:0 nach.

Auf der anderen Seite scheiterten Jesper Verlaat und Philipp Steinhart im Abschluss. Besser machten es wiederum die Gladbacher, die in Person von Stindl zum 3:0-Pausenstand abstaubten.

Auf beiden Seiten wurde für den zweiten Durchgang kräftig gewechselt. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Patrick Herrmann durch einen fragwürdigen Freistoß von der Strafraumkante aus sehenswert auf 4:0. Marcel Bärs Schuss rollte bereits in Richtung Torlinie, ehe ein Gladbacher den Ehrentreffer für die Löwen verhinderte.

Die Löwen-Fans, die am Birkenmoos klar in der Mehrzahl waren, ließen sich vom klaren Rückstand nicht unterkriegen und stimmten ein „Wir holen die Meisterschaft und den Pokal“ an. Der Spielfluss litt etwas unter den zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten. In der Schlussphase zeigten sich wiederum die Gladbacher in der Offensive deutlich zielstrebiger und nutzten ihre Chancen konsequent. Als einiges auf den Anschlusstreffer der Münchner hindeutete, staubte Hannes Wolf zum 5:0 ab, den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand setzte wiederum Herrmann.

Den Löwen-Fans konnte die klare Niederlage die gute Laune aber nicht verderben. In Giesing ist der Optimismus nach einer starken Transferphase und zahlreichen Neuzugängen heuer groß. Die Rückkehr in die 2. Bundesliga bleibt das große Saisonziel.

„Wir haben in den vergangenen zehn Jahre alle Testspiele gegen Gladbach verloren“, erinnert sich Löwen-Kult-Fan Axel Dubelowski, der in Reihen der Sechzger besser als „Bomber“ bekannt ist. „Wir sehen hier einen sauguten Lakenmacher, der schon drei gute Torchancen hatte. Der Euphorie tut das Endergebnis keinen Abbruch.“

Nach der Partie ließen viele Fans den Tag im „Biergarten“ neben dem FC-Vereinsheim ausklingen. Es eilte nicht, denn die meisten Fans der Münchner waren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, sodass der große Parkplatz am Birkenmoos nur etwa zur Hälfte gefüllt war. ts