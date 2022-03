Veltins Lokalsportpreis für Amateur-Geschichte von Christoph Seidl

Ausgezeichnet: Christoph Seidl (mitte) gewann beim Veltins Lokalpreis. © veltins lokalpreis

München – Ein Amateur-Trainer, der einen Mann liebt? Undenkbar! Mit dieser Angst kämpfte Dario Casola über Jahre. Der Amateurkicker hatte Angst, dass er alles verliert. Seine Freunde, seine Familie und das Wichtigste in seinem Leben: Fußball. Seine schlimmste Vorstellung war, dass ein Spieler sagt: „Was willst du noch hier, du Schwuchtel?“

Redakteur Christoph Seidl hat die Geschichte von Dario Casola am 14. Oktober 2020 auf unserer Amateur-Seite veröffentlicht. Und dafür den zweiten Preis beim Veltins Lokalsportpreis gewonnen. Der Beitrag über einen Fußballtrainer, der sich in einen Mann verliebt hat, steht stellvertretend für etliche Beiträge, die die Redaktion von Fussball Vorort in der Zeit ohne Amateurfußball-Spiele geschrieben hat.

„Wir wollten in dieser schweren Zeit für die Vereine und Spieler da sein. Wir wollten den Amateurfußballern jeden Tag einen Grund geben, auf unsere Seite zu schauen“, sagt Christoph Seidl. Ein besonderer Dank gehe zudem an Reinhard Hübner: „Er hat vor Jahren die Amateursportseite im Hauptsport des Münchner Merkur ins Leben gerufen und gezeigt, dass die Geschichten über Amateurkicker eine große Bühne verdient haben.“ mm