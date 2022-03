Lothar Böhm: 80 Jahre Fußball und Familie

Lothar Böhm feiert heute seinen 80. Geburtstag. © privat

Die Trainerikone Lothar Böhm feiert seinen 80. Geburtstag. Für den Starnberger nahm Fußball schon immer eine wichtige Rolle im Leben ein.

Starnberg - „Der Trainer mit den Schutzengeln“ – so nannte ihn der Starnberger Merkur in der Serie „Aufgespürt“. Weil Lothar Böhm eine Sepsis, die ihm 1999 fast das Leben gekostet hätte, überlebte. Böhm schaffte es zurück ins Leben – und feiert am heutigen Donnerstag, daheim in Starnberg, seinen 80. Geburtstag. Ohne Fest und nur im ganz kleinen Kreis mit Ehefrau Elfriede und Sohn Andi.

Sowohl als Spieler als auch als Trainer aktiv

Fußball spielte im Leben des Jubilars von Kindheit an eine wichtige Rolle. Er begann schon mit acht Jahren unter Jugendleiter Georg Schiller bei der SpVgg Starnberg mit dem Fußballspielen. Unter Trainer Max Fundeis spielte er dann in den 1970er- Jahren als rechter Verteidiger in der ersten Mannschaft. Seine eigene Trainer-Karriere begann in den 1980er Jahren, zunächst als Jugend-Coach. In der Saison 1984/85 ging es dann zu den Herren. Böhm wurde Trainer der Starnberger Reserve, dann Assistent von Chefcoach Rudi Zeiser in der Bezirksliga. Nach dessen Entlassung rückte er zum Chefcoach der Truppe um Ex-Profi Herfried Ruhs auf. Der avisierte Aufstieg in die Landesliga klappte jedoch nicht – und Böhm wurde von Sigi Daschner abgelöst

Danach ging der Starnberger für zwei Jahre als Trainer zu A-Klassist TSV Tutzing, anschließend für zwei Spielzeiten zum TSV Gilching-Argelsried, dann zum FC Ludwigsvorstadt München, bevor er noch einmal die Reserve der SpVgg übernahm. Danach beendete Böhm seine langjährige Trainertätigkeit.

Heute kann er auf acht erfüllte Jahrzehnte zurückblicken. 80 Jahre in denen seine Familie stets an erster Stelle stand – der Fußball dabei allerdings auch immer sein Leben prägte. (ebg)