TSV 1865 Dachau: Richter hat der „eklatanten Heimschwäche“ den Kampf angesagt

Die richtige Balance im Verhältnis Defensive/Offensive wollen Oliver Wargalla & Co. gegen Augsburg finden. © RO

Der nach wie vor akut abstiegsgefährdete Bayernligist TSV 1865 Dachau bestreitet am Samstag um 14 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenachten TSV Schwaben Augsburg.

Dachau – Eine in vielerlei Hinsicht schwierige Aufgabe für die Richter-Elf, denn das Team aus der Fuggerstadt gilt als unberechenbar und schwer zu bespielen. Zudem findet das Match in Dachau statt, und da haben sich die 65-Kicker zuletzt ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Den letzten Dreier auf heimischem Geläuf haben die Dachauer Mitte Februar eingefahren, damals besiegten sie den SVA Palzing in einem Testspiel mit 5:0. Es folgten sieglose Punktspielauftritte gegen Kottern (0:1), Pullach (1:2), Landsberg (1:1) und Kirchanschöring (1:6). Einen Bayernliga-Heimdreier gab es heuer noch nicht, der vorläufig letzte Sieg im Jahnstadion datiert vom 11. September 2021. Damals gewann 1865 mit 3:0 gegen Garching.

„Vielleicht“, so witzelte jüngst ein Dachauer Fan, „sollten sich die neue Abteilungsleitung um Marcel Richter beim BFV darum bemühen, in Zukunft nur noch Auswärtsspiele austragen zu dürfen.“ Keine schlechte Idee, denn in der Fremde haben die Dachauer aus den jüngsten drei Spielen beachtliche sieben Punkte geholt. Highlight war der 1:0-Triumph beim Aufstiegsaspiranten SSV Jahn Regensburg II vor einer Woche.

Warum ist der TSV 1865 so heimschwach?

Die Ursachen zu ergründen für die ja schon seit einigen Jahren anhaltende Heimschwäche des TSV 1865 ist ein schier aussichtslosen Unterfangen. Es könnte mit dem momentan bevorzugten Spielsystem der Dachauer zusammenhängen: ein sehr defensives 5-4-1. Die Mannschaft scheint sich mit dem System sehr wohl zu fühlen, es setzt dieses auch bemerkenswert gut und effizient um. Zuhause verspüren die Spieler allerdings, angetrieben durch die hin und wieder ungewohnt heißblütigen Dachauer Fans, das Verlangen, offensiver zu agieren als geplant bzw. als man es eigentlich kann. Diese Diskrepanz führt immer wieder zu teilweise heftigen Heimpleiten wie dem jüngsten 1:6 gegen Kirchanschöring.

Das Hinspiel verloren die Dachauer mit 1:2 bei den Schwabenrittern. Damals erzielte Menelik Ngu Ewodo ein Traumtor mit dem Kopf. Danach ist es still geworden um den Hoffnungsträger im Sturmzentrum. Viele Verletzungen warfen „Chaka“ zurück; jüngst kickte er in der „Zweiten“, auch im Verbandspokalspiel in Donaustauf (0:3-Niederlage) kam es am Ostermontag zum Einsatz. 1865-Trainer Marcel Richter meint zum Thema Menelik Ngu Ewodo: „Er kann uns schon helfen – wenn er denn fit ist. Wir werden sehen.“

Insgesamt sieht die Bilanz des TSV 1865 gegen die Augsburger nicht besonders gut aus. In sieben Begegnungen gab es nur einen Sieg. Dem stehen zwei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber.

Gäste im Niemandsland der Tabelle - 1865 vor richtungsweisendem Spiel

Gespannt darf man sein, wie die Gäste dieses Spiel angehen werden. Platz acht in der Liga, 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Ingolstadt II – für einen ambitionierten Verein wie Schwaben Augsburg ist das einfach zu wenig. Die Schwabenritter müssen sich in Geduld üben, sie können erst in der neuen Saison mit Trainer Janos Radocki einen neuen Anlauf in Sachen Regionalliga-Aufstieg starten. Bester Torschütze der Augsburger ist Julian Kania mit zehn Treffern. Zuletzt haben die Augsburger Schwaben das Heimspiel gegen den Abstiehskandidaten aus Hallbergmoos im eigenen Stadion mit 1:2 verloren.

1865-Abteilungsleiter und -Trainer Marcel Richter gibt sich vor diesem richtungsweisenden Heimspiel optimistisch: „Wir müssen es hinkriegen, dass die Balance zwischen Defensive und Offensive stimmt. Da jetzt wieder fast alle Spieler zur Verfügung stehen, entscheidet die Trainingsleistung über einen Startelf-Einsatz. Die Schwaben verfügen über einen ausgeglichenen Kader, sie kommen über die Geschlossenheit. Unser Ziel ist es, die eklatante Heimschwäche abzustellen. Daran arbeiten wir akribisch, zumal wir jetzt auch im spielerischen Bereich mehr bieten können. Ins offene Messer laufen wie im Match gegen Kirchanschöring dürfen wir nicht. Wenn wir die Leistung von Regensburg wiederholen können, dann sollte ein Heimsieg drin sein.“ (ro)