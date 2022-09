Markus Hörmann beendet Profi-Karriere: „Halbgas ist nicht mein Anspruch“

Von: Wolfgang Stauner

Servus Profikarriere: Markus Hörmann verabschiedet sich von einem „sehr, sehr intensiven Lebensabschnitt“. © Alexander Fuchs

Der Greilinger Markus Hörmann (32) sagt dem Profisport Servus. Die Entscheidung setzt Freude und Energien frei, die nun dem Beruf und der jungen Familie zugute kommen.

Greiling – Vergnügt saß Markus Hörmann dieser Tage am PC und verfolgte via Livestream die Challenge Almere nahe Amsterdam, bei der zugleich der Europameistertitel auf der Triathlon-Langdistanz vergeben wurde. Es saute und stürmte ganz fürchterlich, Wasser- und Lufttemperatur waren gerade eben noch im zweistelligen Bereich. Und als der Brite Kieran Linders nach dem knapp achtstündiger „sufferfest“ – wie die Homepage die Tortur betitelte – die Ziellinie überquerte, hatte Hörmann im heimischen Sessel gemütlich Kaffee getrunken und ohne Gewissensbisse ein, zwei Stückl Kuchen verputzt. Für den 32-Jährigen stand zu diesem Zeitpunkt längst fest: Es wird nicht mehr gelitten – zumindest nicht beim Triathlon.

Auf dem Weg in die Weltspitze: Beim „Elbaman 73“ feiert Markus Hörmann 2018 einen seiner größten Erfolge. Beim Mitteldistanz-Triathlon in Marina di Campo wird er Erster und verbessert dabei den Streckenrekord um fast zehn Minuten. © privat

Gelitten hat der Greilinger ohnehin genug in seiner zwölf Jahre währenden Karriere, die 2013 den Profi-Status erhielt. Nicht nur die einstige Hiobsbotschaft „nie wieder Triathlon“ im Jahr 2016 nach einer Hüftverletzung hatte Schockwirkung und zwang Hörmann nach der OP zu einer einjährigen Wettkampfpause. Auch diverse hartnäckige Infekte, langwierige muskuläre Beschwerden sowie ein Impfdurchbruch im Frühjahr bremsten den Profi immer wieder aus. Der fürchterliche Einschlag mit mehr als 40 Sachen auf der Radstrecke bei der Challenge Roth hätten ohne Weiteres die Karriere Anfang Juli jäh beenden können. Ein banaler Auslöser – einem Konkurrenten von Hörmann war die Wasserflasche entglitten, Hörmann stürzte beim Ausweichmanöver – zeitigte enorme körperliche Schäden: Gehirnerschütterung, Schleudertrauma, Muskelquetschung, Einblutung im Schleimbeutel, Prellungen, Schürfwunden und ein tiefer Cut über dem Auge, listete das ärztliche Bulletin auf.

Eine 7:50er-Zeit auf Hawaii interessiert heutzutage keine alte Sau mehr.“

Die Verletzungen sind inzwischen vollends verheilt, auch die Langzeitfolgen von Gehirnerschütterung und Schleudertrauma, wie Sehstörungen und Wortfindungsprobleme, abgeklungen. Sogar die Leistungswerte sind wieder im tiefgrünen Bereich, Tendenz steigend. „Doch Gesundheit und körperliche Fitness alleine reichen nicht, um einen Top-Triathleten zu machen“, stellt Hörmann klar. Da braucht’s vor allem das Mentale, das die pure Motivation und den Verzicht auf viel Schönes im Leben erst ermöglicht.

Persönliche Bestzeit: Den Ironman in Barcelona bewältigt Markus Hörmann beim Saisonfinale 2019 in 8:15 Stunden. © privat

In den Wochen der Genesung und der Selbstreflexion ging dem Profi immer wieder die Frage durch den Kopf: Was kann ich in diesem Sport noch erreichen? „Reell“, so Hörmanns Erkenntnis, „ist für die Langdistanz eine Zeit unter acht Stunden, um die 7:50 sind möglich, wenn alles perfekt läuft. Fakt ist aber auch, dass eine 7:50er-Zeit auf Hawaii heutzutage keine alte Sau mehr interessiert. Die Top-Leute bewegen sich inzwischen alle Richtung 7:30.“ In Zeiten klammer Kassen überlegen halt auch die Sponsoren sehr genau, wen sie finanziell oder materiell ausstaffieren. Mit einer Top-Zehn-Platzierung bei einer der großen Challenges wie Roth, Kapstadt oder Lissabon werden nicht mehr die dicksten Fische an Land gezogen. Hörmann, der sich in seiner Leistungsklasse zu den guten Verdienern zählt, muss fast alle Einnahmen wieder in den Sport reinvestieren. Reisen, Unterkünfte, Startgelder, Material und sonstige Ausrüstung verzehren pro Saison einen hohen fünfstelligen Betrag. „Das steht in keiner Relation. Deshalb bin ich nicht mehr bereit, meinem Sport zu 100 Prozent alles unterzuordnen.“

„Hawaii“ schlägt mit 60.000 Euro zu Buche

Einen ordentlichen Batzen draufsatteln muss jeder Triathlet, der sich den Traum von der WM auf Hawaii, dem Mekka der Triathleten, verwirklichen möchte. 60 000 bis 70 000 Euro sind für Quali-Rennen und Hawaii-Reise vonnöten. Auch Hörmann hat sich diesen Traum abgeschminkt, ohne sich nun als „unvollendet“ zu fühlen. „Ich habe für mich ein klares Nein hinter Hawaii gesetzt“, gesteht Hörmann. „Sonst rennst du einem Traum hinterher, der nicht realisierbar ist, und das macht dich auf Dauer nur unglücklich.“

Die schwärzeste Stunde: Blutüberströmt und erstversorgt wird Markus Hörmann nach dem bösen Sturz in Roth von Sanitätern zum Sanka geführt. © privat

Ein weiterer wichtiger Faktor, der das Privatleben mehr in den Fokus rückt, ist Töchterchen Helena, das erste Kind von Markus und Ehefrau Marie, das am Montag das Licht der Welt erblickte. „Ich will Zeit mit der Kleinen verbringen, erleben, wie sie wächst und sich entwickelt“, erklärt der Greilinger. „Zwischen dem enorm aufwendigen Training und den Wettkämpfen wäre das gar nicht möglich gewesen, denn mit Training und Sponsorenakquise habe ich eine 50- bis 60-Stunden-Woche.“ Die Ehrlichkeit, sich selbst, der Familie, Sponsoren und Werbepartnern gegenüber, gipfelte in der Erkenntnis: „Halbgas ist nicht mein Anspruch, deshalb lasse ich den Profi-Sport hinter mir. Das habe ich mir von Anfang an geschworen: Wenn ich nicht mehr in der Weltklasse mitspielen kann, möchte ich auch kein Profi mehr sein. Dann will ich mir den damit verbundenen Stress nicht mehr antun.“

Aktionismus nach Roth-Unfall

Die Reißleine ist also gezogen, der Aktionismus nach dem Roth-Unfall, als Hörmann bereits einen akribischen Comeback-Fahrplan ausgetüftelt hatte, mit Mittel- und Langdistanzrennen in Italien und Israel, beendet. Nun will sich Hörmann neben der Familie verstärkt seinem Beruf als Stoffwechselcoach widmen. In den vergangenen Wochen sind Anfragen von Fußballclubs aus der Bundesliga, aus der Deutschen Eishockey-Liga, von internationalen Sportvereinen und aus der Industrie bei den Hörmanns eingetrudelt, die man in Hinblick auf die berufliche Zukunft nicht ignorieren darf. Denn auch Marie ist Stoffwechselcoach. „Das kommt gerade so geballt. Und ich merke, wie erfüllend es für mich ist, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen, und sie zum Durchhalten zu inspirieren. Das ist viel erfüllender, als all die Podiumsvorträge, die ich in der Vergangenheit gehalten habe. Auch da haben sich die Prioritäten verschoben“, sagt Hörmann.

Rekordsieger auf heimischem Terrain: Markus Hörmann hat den Tölzer Triathlon fünfmal gewonnen; letztmals 2019. © Patrick Staar

Selbst wenn die Wettkampf-Ära abgeschlossen ist, wird er weiter den sportlichen Aktivitäten frönen. „Ausdauer, Kraftsport und Movement-Training wird weiterhin ein wichtiges Thema in meinem Leben sein.“ Auch mal den einen oder anderen Marathon laufen, oder den Ötztaler Radmarathon mitkurbeln, das möchte der Isarwinkler auf jeden Fall. „Aber da stelle ich mir auch die Frage, ob ich tatsächlich wieder ein Rennen brauche, oder den Ötztaler nicht an einem schönen Oktobertag mit ein paar Spezln fahre, mich unterwegs für ein Tasserl Kaffe und ein Stückl Kuchen auf eine Sonnenterrasse setze. Darauf habe ich in den vergangenen 15 Jahren bei jedem Rennen verzichten müssen.“ Von daher war die Challenge Almere am Bildschirm schon einmal ein leckerer Vorgeschmack auf das Leben als Triathlonrentner.