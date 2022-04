Spitzenduell ohne Sieger - Mauern wieder dran - Hallbergmoos verliert

Von: Bernd Heinzinger

Tor zum Endstand: Attenkirchens Torjäger Christian Lorenz markierte mit seinem 31. Saisontreffer den 1:1-Ausgleich im Spitzenspiel gegen den VfR Haag. © lehmann

In der A-Klasse 5 holte sich der TSV Eching II wichtige Zähler im Kampf um die Vizemeisterschaft, während Spitzenreiter VfB Hallbergmoos II eine Niederlage einstecken musste.

A-Klasse 5

TSV Jetzendorf II - VfB Hallbergmoos II 3:2 (1:1). „Irgendwann muss jede Serie einmal zu Ende gehen“, meinte VfB-Trainer Gencer Ugurlu nach der Niederlage. „Ein Punkt wäre aber schon verdient gewesen.“ Die Hallbergmooser dominierten, liefen aber gleich in drei Konter. „Nach dem 2:3 hauten die Jungs noch einmal alles rein und drückten. Sie kämpften, daher ist es schon o.k.“, betonte Ugurlu.

Tore: 0:1 Fabio Lo Vullo (39.) 1:1 Stefan Ottilinger (43.), 2:1 Peter Seidl (47.), 3:1 Moritz Lessel (57.), 3:2 Marc Winkelmann (83.).



TSV Allershausen II - TSV Eching II 1:3 (1:2). Trotz des Fehlens von gleich sechs Stammspielern sprach Allershausens Coach Andreas Langer von einer unglücklichen Niederlage: „Leider fehlte uns heute der Knipser.“ Unter anderem verschossen die Gastgeber einen Elfmeter. Die Echinger Zweite machte es dagegen deutlich besser. „Die verwerteten alle ihre Chancen“, so Langer: „Das wirft uns im Rennen um den zweiten Platz natürlich zurück, noch haben wir diesen aber nicht aufgegeben.“

Tore: 0:1 Sebastian Kurz (10.), 1:1 Domenik Baller (23.), 1:2/1:3 Benedikt Malenke (45./58.).



SV Dietersheim - SC Massenhausen 5:3 (1:1). Die ersten 30 Minuten seien noch katastrophal gewesen, sagte SVD-Vorstand Mario Spoljaric: „Danach spielten wir überlegen und machten eigentlich alles klar.“ Allerdings hätten sich die Gastgeber das Leben durch zwei unerklärliche Gegentore nach langen Bällen selbst schwer gemacht: „Der Gegner war schon mausetot“, betonte Spoljaric.

Tore: 0:1 Arjan van Staverein (2./ET), 1:1/3:1/4:1 Seweryn Szczecina (30./59./68.), 2:1/4:2/4:3 Patrik Racean (49./ET/69./83.), 4:2 Stefan Schönhofer (90.+2).

SV Vötting II - SV Pulling 2:2 (0:1). Die erste Hälfte sei im Vergleich zu den letzten Partien deutlich schwächer gewesen, betonte Vöttings Trainer Fabian Schimm. „Für den zweiten Abschnitt habe ich dann einige Wechsel vorgenommen und es kam deutlich mehr Schwung in unser Spiel.“ Die Gastgeber trafen zweimal zum 2:1. „Wir verpassten leider eine höhere Führung.“ Nachdem man zehn Minuten vor dem Ende ein Elfmetertor und eine rote Karte kassierte, hätte in Unterzahl jeder bis zum Letzten gekämpft.

Tore: 0:1/2:2 Daniel Prokisch (38./79./FE) 1:1/2:1 Robert Klein (70./73.).



FC Hettenshausen - FC Neufahrn II 5:1 (3:1). Neufahrns Trainer Markus Hinfurtner wollte die Partie nach vielen Ausfällen eigentlich verlegen. „Das klappte nicht, daher bin ich mit einer halben Reserve angetreten.“ Nach dem schönen Führungstreffer hätten seine Männer praktisch abgeschaltet. „Auf die lange Sicht hat uns der nötige Atem gefehlt“, so Hinfurtner: „Daher geht die Niederlage in der Höhe in Ordnung, das Spiel ist für mich schon abgehakt.“

Tore: 0:1 Alberto Escudero (14.), 1:1 Lukas Büchler (28.), 2:1/5:1 Michael Kislinger (30./85.), 3:1 Fabian Seidl (34.), 4:1 Niklas Gogoll (76.).



SG Eichenfeld-Freising - SpVgg Steinkirchen 5:1 (3:1). Trotz des hohen Sieges war SGE-Trainer Markus Ujwari kritisch. „Wir haben nur das Nötigste gemacht, die Tore waren aber alle schön herausgespielt, und es hätten noch ein paar mehr fallen können.“ Von den Gästen war neben dem Treffer und einem verschossenen Elfmeter nicht viel gekommen. „Ich bin insgesamt zufrieden“, betonte der Coach.

Tore: 1:0/3:0 Niklas Reuter (12./22.), 2:0 Korbinian Erbe (19.), 3:1 Tobias Messner (28.), 4:1 Michael Weicker (83.), 5:1 Denis Huljina (86.).



A-Klasse 6

SpVgg Attenkirchen - VfR Haag 1:1 (1:1). Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel, Attenkirchens Trainer Steven Ducat zeigte sich angesichts der Umstände mit dem Punkt zufrieden. „Wir hatten nach den Ausfällen fünf Wechsel in der Startelf. Daher war nicht mehr zu erwarten, für mich ist es ein gewonnener Punkt.“ Sein Haager Kollege Volker Lippcke sprach von einem völlig verdienten Unentschieden nach einem schlechten Spiel. „Es war mehr ein Gebolze als ein Fußballspiel. Der gute Schiedsrichter hat ungefähr 250 Freistöße gepfiffen.“ Auch bei ihm fehlten einige Leistungsträger. „Das ist aber keine Ausrede, wir sind nicht an unsere Leistungsstärke herangekommen“, so der VfR-Coach.

Tore: 0:1 Matthias Holzinger (23.) 1:1 Christian Lorenz (39./FE).

FC Moosburg II - SC Kirchdorf II 1:1 (0:0). Schon im Hinspiel gab es einen der wenigen Punkte für den FCM und Trainer Sebastian Schaller meinte: „Kirchdorf II liegt uns anscheinend.“ In der ersten Hälfte war seine Mannschaft überlegen. „Leider verpassten wir die Führung.“ Dem 1:0 durch einen Freistoß folgte der Ausgleich ebenfalls nach einem ruhenden Ball. Schaller: „Leider klappte es nicht mit unserem ersten Sieg, das 1:1 ist aber leistungsgerecht.“

Tore: 1:0 Florian Thamm (47.), 1:1 Fabian Eichler (73.).



SV Oberhaindlfing - SV Marzling II 3:1 (1:0). SVO-Trainer Stephan Lechner bezeichnete das 3:1 als Arbeitssieg: „Wir taten uns das ganze Spiel über schwer, die Gäste verlangten uns alles ab.“ Dazu hätten es sich seine Männer durch viele Fehler im Aufbauspiel selbst schwer gemacht: „Spielerisch waren wir trotzdem deutlich besser, und am Ende zählen nur die drei Punkte“, betonte Lechner.

Tore: 1:0 Alexander Schneider (31./FE), 1:1 Florian Schwager (61.), 2:1 Andre Bauer (72.), 3:1 Gianluca Straube (90.+2).



SpVgg Mauern - SG Istanbul Moosburg 5:0 (2:0). Nach einer hektischen Anfangsphase bekamen die Mauerner das Geschehen schnell in den Griff, war Trainer Georg Pfüller diesmal zufrieden. „Wir haben uns die Chancen schön herausgespielt.“ Es hätten zwar sogar noch zwei, drei Treffer mehr sein können. „Generell war es aber eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Partien“, lobte der Trainer des Tabellenzweiten.

Tore: 1:0 Dominik Hobmaier (20.), 2:0 Matthias Staringer (24.), 3:0 Sven Öchsner (64.), 4:0/5:0 Sascha Dörner (68./72.).

SC Oberhummel - TSV Au II 1:4 (1:1). Die Gastgeber vermeldeten vor der Partie einen vorgezogenen Trainerwechsel. Anstatt erst im Sommer, übernahm Anton Hirschfeld bereits jetzt. Mit seiner Premiere konnte er nicht zufrieden sein: „Zwar agierten wir in der ersten Hälfte klar überlegen und hätten führen müssen. Im zweiten Abschnitt ließen die Spieler aber alle Tugenden vermissen.“ Nach dem 1:2 stellte Hirschfeld taktisch um und ging volles Risiko. Die Tore gelangen aber den Gästen.

Tore: 0:1 Maximilian Herbst (17./FE), 1:1 Vitus Paulus (41.), 1:2 Sebastian Ecker (57.) 1:3 Lukas Münsterer (67.), 1:4 Stefan Reindl (88.).



SVA Palzing II - FC Wang 2:0 (1:0). „Wir haben ewig viele Chancen vergeben und es daher unnötig spannend gemacht“, betonte SVA-Coach Gianluca Dello Buono. Von den Gästen kam nur wenig. „Zittern musst du bei so einem Zwischenstand trotzdem.“ Am Ende klappte es noch mit dem zweiten Treffer, und der Coach freute sich über eine spielerisch starke Vorstellung.

Tore: 1:0 Alexandru Frinea (22.), 2:0 Florian Prechtl (86.).

SG Istanbul Moosburg - VfR Haag 0:3 (0:1). Anfangs taten sich die Haager noch schwer. Erneut fehlten einige Leistungsträger, und die Gäste verpassten es, den Ball sauber ins letzte Drittel zu bekommen. Bis auf den Treffer nach einer knappen halben Stunde passierte daher vor dem SG-Tor nur wenig. Trainer Volker Lippcke monierte, dass seine Männer viel zu umständlich agierten. Die Gastgeber hatten aber ebenfalls nur wenige Chancen. In der Schlussphase erhöhte der Favorit. „Am Ende ist es egal, wie wir gewonnen haben. Jetzt sind wir wieder einen Punkt vor Attenkirchen, das zählt“, meinte Trainer Volker Lippcke.

Tore: 0:1/0:3 Sebastian Elephand (26./88.), 0:2 Dominik Reiter (81./FE).



SV Oberhaindlfing - FC Moosburg II 4:0 (2:0). Die Gastgeber fabrizierten gegen das Schusslicht ein Spiel auf ein Tor. Dabei kamen Chancen im Minutentakt heraus, und Trainer Stephan Lechner mo-nierte lediglich die Verwer-tung. Mindestens acht Buden hätten seine Männer an die-sem Nachmittag erzielen müssen, so seine Einschätzung. Nach einer knappen Stunde gab es jedoch einen Schock: Verteidiger Tobias Wohlschläger verletzte sich so schwer an der Schulter, dass er mit dem Krankenwa-gen abtransportiert werden musste. Erst nach einer hal-ben Stunde Unterbrechung ging es weiter. „Danach plät-scherte das Spiel vor sich hin, hoffentlich geht es Tobias schon bald wieder besser“, betonte der Coach.

Tore: 1:0/3:0 Alexander Schneider (17./56.), 2:0 Andre Bauer (23.), 4:0 Markus Diemaier (75.).

A-Klasse 7

FC Erding - VfB Hallbergmoos III 3:1 (1:1). Die Niederlage im „Sechspunkte-Spiel“ gegen den Abstieg schmerze sehr, meinte VfB-Trainer Robert Kühnel. „Trotz vieler Ausfälle war sie absolut unnötig. Alle Gegentore fielen nach Geschenken unsererseits. Die dürfen wir nie und nimmer kassieren.“ Selbst hatte der VfB einige Hundertprozentige nicht reingemacht. „Es ist einfach frustrierend.“

Tore: 1:0 Dan Adrian Kohlmann (10.), 1:1 Jens Balden (24.), 2:1 Eskander Nafouti (51.), 3:1 Andreas Ostermair (54.).