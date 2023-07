Ein Tag voll unvergesslicher Erlebnisse

Voller Einsatz: Der SV Miesbach beim Bezirksfinale des Merkur CUP. © Andreas Mayr

Beim Bezirksfinale des Merkur CUP wird der SV Miesbach in Antdorf Siebter, der TSV Otterfing landet in Schwaig auf dem achten Platz.

Miesbach/Otterfing – Ein erlebnisreiches Wochenende liegt hinter den E-Junioren des SV Miesbach und des TSV Otterfing, die die Landkreis-Fahnen im Bezirksfinale des 29. Merkur CUP hochhielten. Eine Sensation schafften beide nicht, doch sie zogen sich mit starken Spielen und knappen Resultaten mehr als achtbar aus der Affäre und hatten allen Grund, dieses besondere Ergebnis ausgiebig zu feiern.

Mit einem gemeinsamen Pizzaessen ließen die Otterfinger einen ereignisreichen Tag ausklingen, der allein schon wegen der ungewohnt weiten Anfahrt anders war als normale Fußballtage. Was sie in Schwaig erwartete, war auch besonders: Die NGL-Arena in Merkur-CUP-Rot herausgeputzt, die Tribüne voll besetzt und mit dabei die SpVgg Unterhaching, die sich am Ende den Turniersieg holte, als sie mit 2:0 gegen den TSV Murnau gewann.

Mit dem hatten es die Burschen von Florian Aigner und Niki Walter zum Auftakt zu tun. Sie machten ihre Aufgabe trotz des am Ende mit 0:6 deutlichen Resultats gut, lagen sie doch zur Pause nur knapp mit 0:1 zurück. „Man hat schon gesehen, dass Murnau eine Rolle spielen wird“, resümierte Trainer Aigner.

War Murnau eine Nummer zu groß, hätte man gegen die FT Starnberg 09 mit etwas Glück einen Punkt holen können. Doch es blieb bei einem Lattentreffer, Starnberg gewann knapp mit 1:0. Zu wenig Torchancen erarbeitete sich Otterfing im letzten Gruppenspiel gegen die Gastgeber aus Schwaig. Nach dem 0:0 waren beide punktgleich und hatten dieselbe Tordifferenz. Doch weil Schwaig ein Tor geschossen hatte, blieb für Otterfing nur das Spiel um Platz sieben gegen den SC Gröbenzell. „Ein typisches 0:0-Spiel“, so der Trainer, der mit einem Siebenmeterschießen rechnete. Doch kurz vor Spielende gab es einen Strafstoß, den der SC verwandelte. Otterfing wurde Achter. Die Freude war dennoch groß. Jeder durfte spielen und das Bezirksfinale genießen. Die glänzenden Pokale werden die jungen Fußballer noch lang daran erinnern.

So auch in Miesbach, wo sie im Schützenwirt gemeinsam Platz sieben feierten. „Wir haben Spaß gehabt und gut mitspielen können“, freute sich Jugendleiter Rupert Gantner. Auch die Kreisstädter überzeugten beim Turnier in Antdorf mit engen Spielen. Nur mit der Chancenverwertung klappte es diesmal nicht so gut. Einem 1:2 gegen den SV Germering folgten ein 0:2 gegen den TSV Eching/Freising 2 und ein 1:2 gegen den TSV Gilching-Argelsried. Der Knoten platzte im Platzierungsspiel gegen den TSV Zorneding, das die von zahlreichen Eltern kräftig unterstützten Miesbacher 1:0 gewannen.

Als Torschützen des Tages feierten die Buben Ramadan Hamo, Hakan Kurtulus und Elias Müller, während sich Gantner und das Trainerduo Christian Mühlbauer/Lukas Wametsberger darüber freuten, dass die Mannschaft in engen Spielen mit starken Gegnern viel lernen konnte. „Das bringt uns weit“, resümierten sie und feierten mit ihren glücklichen Kindern.