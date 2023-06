MERKR CUP: Vorfreude in Ebersberg auf Erlebnis und Stresstest

Am morgigen Samstag kommt es gleich zu mehreren Belastungstests im Waldsportpark in Ebersberg. Die U11-Mannschaft des TSV muss sich als Gastgeber im Merkur CUP-Bezirksfinale gegen starke Gegner behaupten. Und zeigen wird sich auch, ob das neugebaute Hauptgebäude für Veranstaltungen dieser Größenordnung geeignet ist.

VON JOHANNES PILLER

Ebersberg – Acht Kabinen gibt es seit den Neubau- und Sanierungsarbeiten im Ebersberger Waldsportpark. Ideale räumliche Bedingungen für die acht Teams, die am Samstag ab 10 Uhr beim Merkur CUP Bezirksfinale antreten.

Der TSV Ebersberg trifft in Gruppe 1 auf den TSV Erding, TSV Milbertshofen und SV Heimstetten. „Davon kennen wir hauptsächlich den SV Heimstetten. Die schätze ich stärker ein als wir. Wir haben auch schon gegen sie verloren“, analysiert Ebersbergs Trainer Matze Erhard das Teilnehmerfeld. Insgesamt konzentriert er sich aber weniger auf die Chancen, das große CUP-Finale (am 15.Juli im Sportpark Unterhaching) zu erreichen, sondern mehr auf das Sport-Erlebnis: „Meine Spieler sind vorfreudig. Sie sollen Spaß haben und den Tag im eigenen Stadion genießen.“

Mit großem Selbstvertrauen können sie auf jeden Fall antreten: Seit der Rückrunde spielen sie bereits in einer U12-Liga. Das bedeutet auch, dass sie statt 7-gegen-7 im Kleinfeld, nun bereits an das 9-gegen-9 im verkleinerten Großfeld gewöhnt sind. Im Unterschied zum Kleinfeld wird dort schon nach Großfeldregeln gespielt. „Die Umstellung auf 7-gegen-7 wird zwar schwierig, aber keiner muss Angst haben, dass wir auf Abseits spielen“, verspricht Erhard mit einem Augenzwinkern.

Damit sich er und seine U11-Junioren auf das Sportliche konzentrieren können, übernimmt TSV-Jugendleiter Florian Steiger mit seinem Team die Verantwortung für das Drumherum. Robert Vogel und Michael Jacob bringen ihre langjährige Organisationserfahrung aus den internationalen Ebersberger Hallenturnieren mit ein. Die Eltern der E-Jugend übernehmen das Catering.

Steiger freut sich auf den Belastungstest für den Neubau am Hauptplatz: „Das ist das erste Mal, dass wir am neuen Kiosk verkaufen. Wir werden sehen, ob das neue Gebäude für eine Veranstaltung dieser Größenordnung geeignet ist.“ Insgesamt sind gut 25 Leute – zusätzlich zum zentralen Merkur CUP-Team – im Einsatz. Schon um 7 Uhr morgens beginnt der Aufbau, damit die acht Teams um 10 Uhr vor großer Kulisse auf den Stadionplatz gemeinsam einlaufen können.

Nach dem Verlesen des Fair Play Kodex und einem Gruppenfoto rollt ab 10.30 Uhr der Ball auf zwei Feldern gleichzeitig. Die Buben der Gastgeber bekommen es zuerst mit „Mil“ zu tun, Heimstetten mit dem TSV Erding. In Gruppe 2 treffen der ASV Dachau, FC Puchheim, TSV Neuried und TSV Au aufeinander. Die Halbfinals und Platzierungsspiele starten ab 13.15 Uhr, das Endspiel findet um 14.55 Uhr statt. Die beiden Finalisten dürfen dann in zwei Wochen im großen Merkur CUP-Finale in Unterhaching antreten.

Der 29. Merkur CUP 2023

ist das weltweit größte E-Jugendturnier. Es wird vom Münchner Merkur mit dem BFV veranstaltet und von den Premiumsponsoren ESB Energie Südbayern, Radio Arabella und uhlsport gefördert. Außerdem unterstützen FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching das Turnier. ESB ist zudem Fairplay-Partner des Merkur CUP sowie Förderer des Nachhaltigkeitsprojektes. Als lokaler Partner unterstützt die RaiffeisenVolksbank Ebersberg das Turnier.

Viele spannende Zweikämpfe werden am Samstag im Waldsportpark geboten. Die U11 aus Ebersberg (in grün) tritt als Außenseiter an, will sich aber durchaus wieder durchsetzen, wie hier im Bild im Kreisfinale gegen Zorneding. © SRO EBERSBERG

Merkur CUP, lokaler Sponsor Ebersberg. Foto: MM CUP © MM CUP