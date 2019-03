MerkurCUP: Das größte U11-Turnier der Welt feiert 25-jähriges Jubiläum

Gruppen wurden ausgelost

von Peter Loder

Das weltgrößte Turnier für U11-Junioren feiert heuer das 25. Jubiläum. Und die Erfolgsstory wird immer weiter geschrieben.

Ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Finale von Oberbayerns besten Fußballbuben in Germering steigt die Endrunde heuer am 20. Juli im Drittliga-Sportpark der SpVgg Unterhaching. Doch bis dahin müssen erst einmal die regionalen Hürden genommen werden. So bei der Vorrunde auf Landkreis-Ebene, die am 28. April im Stadion des TSV Bruck-West an der Cerveteristraße ausgetragen wird.

In Türkenfeld hat Tagblatt-Redakteur Peter Loder die Gruppen dazu ausgelost. Gruppe A TSV West, TSV Geiselbullach, FC Eichenau, TSV Gernlinden Gruppe B TSV Moorenweis, TSV Türkenfeld, SC Oberweikertshofen, ASV Biburg Gruppe C GW Gröbenzell, SV Puchheim, FC Landsberied, FC Emmering Gruppe D TSV Alling, TSV Jesenwang, SpVgg Wildenroth, FC Aich.

Die für die erste Runde mit Freilosen ausgestatteten SC Fürstenfeldbruck, SV Germering, SC Gröbenzell, SC Maisach, SC OLching, SC Unterpfaffenhofen und FC Puchheim greifen erst in der zweiten Runde ein.