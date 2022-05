SV Heilbrunn: Mit Leichtigkeit gegen den Tabellenzweiten

Von: Nick Scheder

Gegen Sonthofen wieder einsatzbereit: Der Heilbrunner Sechser Thomas Pföderl (Mitte), der zuletzt beim Aufwärmen umgeschnackelt war und ausgewechselt werden musste. © Archiv

Das vermeintlich beinharte Spiel gegen den 1. FC Sonthofen hat für den SV Bad Heilbrunn eine gewisse Leichtigkeit: „Niemand erwartet von uns, dass wir beim Tabellenzweiten etwas reißen“, sagt HSV-Trainer Walter Lang.

Bad Heilbrunn - Deswegen hat der Tabellen-16. der Landesliga eher weniger Druck als der Gegner, wenn er diesen Samstag (14.30 Uhr) in Sonthofen antreten muss. Denn die Oberallgäuer wollen noch die letzte Chance nutzen, mit Nördlingen im Rennen um die Tabellenspitze und den Aufstieg in die Bayernliga dabei zu bleiben.

Für Heilbrunn dagegen geht es um den Klassenerhalt. Der HSV liegt noch in den Relegationsrängen –punktgleich allerdings mit Memmingen II auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwar ist bei einer Heilbrunner Niederlage drei Spieltage vor Ende der Saison noch nicht alles verloren. „Aber es ist schon so, dass wir dringend Punkte brauchen, die Situation ist klar, die letzten beiden Spiele hätten wir nicht verlieren müssen“, sagt Lang. Deswegen könne seine Mannschaft beim Spiel in Sonthofen nur gewinnen: Eine Niederlage sei nicht überraschend, jeder Punktgewinn kann Gold wert sein.

Zwei Spitzen von Anfang an sollen es richten

Aber dahin ist es ein weiter Weg: Sonthofen ist eine eingespielte Mannschaft, macht vorne seine Tore, hat mit nur 28 Gegentreffern die stabilste Abwehr der Liga. Heilbrunn hat sich zuletzt nicht als besonders effizient vor dem Kasten des Gegners erwiesen. Da erwartet Trainer Lang mehr Durchschlagskraft, mehr Kaltschnäuzigkeit. Nicht nur deshalb lässt er möglicherweise mit Felix Gellner und Maximilian Lechner von Anfang an zwei Spitzen auflaufen, was zuletzt gegen Ichenhausen und Neuburg jeweils nach dem Seitenwechsel recht gut funktioniert hat. „Allerdings hat zumindest Gellner lange pausieren müssen“, sagt Lang. „Wir müssen sehen, wie lange bei ihm die Kraft hält.“

Verzichten muss er auf jeden Fall auf den ohnehin zuletzt immer angeschlagenen Benedikt Specker (Muskelfaserrisse). Zudem ist die Besetzung der Heilbrunner Abwehr etwas wackelig. Sebastian Mertens plagt sich seit Wochen mit Muskelproblemen in der Wade, Peter Auer hat eine Verletzung am Finger und eine Blessur am Oberschenkel, Andre Tiedt schmerzt der Knöchel. Immerhin kann Thomas Pföderl, der zuletzt nach wenigen Minuten ausgewechselt werden musste, gegen Sonthofen spielen.

Die Heilbrunner lassen die Köpfe nicht hängen, Lang ist zuversichtlich: „Wir haben gesehen, es kann in dieser Liga alles passieren, wir schauen, was möglich ist.“

SV Bad Heilbrunn

Hüttl, – Auer (?), Mertens (?), Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, – Krinner, Pappritz, Pföderl, M. Schnitzlbaumer, – Gellner, Lechner. – M. Pappritz, Kiechle, A. Specker, Fr. Schnitzlbaumer.

Fahrt nach Sonthofen

Im Mannschaftsbus sind für die Fahrt nach Sonthofen noch Plätze frei. Abfahrt ist am Samstag um 11 Uhr am Vereinsheim.