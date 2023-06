Mona Mayer peilt Europameisterschaft an

Auf dem Weg zum Sieg: Mona Mayer wurde Süddeutsche Meisterin über 400 Meter. © Theo Kiefner

Deutlich schneller als die Konkurrenz präsentierte sich Mona Mayer bei den süddeutschen Meisterschaften der U23 in Aichach.

Hörlkofen/Aichach – Über die 400 Meter belegte das Leichtathletik-Talent aus Hörlkofen mit über zwei Sekunden Vorsprung den ersten Platz.

Allerdings verlief die Saisonvorbereitung für Mayer bisher alles andere als optimal. Krankheitsbedingt verpasste die Sportlerin des Jahres des Erdinger/Dorfener Anzeiger wichtige Trainingseinheiten. Doch bereits beim MTV Meet-IN in Ingolstadt zauberte die Studentin hinter Corinna Schwab die zweitschnellste Runde auf die Bahn, bevor sie einen Tag später auch bei den süddeutschen Meisterschaften an den Start ging. In Aichach wollte die Athletin eine gute Zeit abliefern. Ganz entspannt bereitete sich die 21-Jährige auf den Wettkampf vor und sicherte sich mit 53,52 Sekunden über 400 Meter den Titel in der Altersklasse U23.

In der aktuellen Wettkampfphase hält sich die Sportlerin, die für die LG Telis Finanz Regensburg an den Start geht, „mit kurzen Einheiten“ fit. Schließlich jagt gerade ein Großereignis das nächste. Kommendes Wochenende geht es für sie zu den deutschen Meisterschaften der U23 nach Göttingen. Dort zählt für die Titelverteidigerin jedes Hundertstel. Denn das Ziel ist es, „eine Zeit unter 53 Sekunden zu laufen“ und sich somit kurzfristig noch für die U23-Europameisterschaften im finnischen Espoo zu qualifizieren, die vom 13. bis 16. Juli ausgetragen werden. „Ich bin mir sicher, dass ich die Zeit laufen kann“, zeigt sich Mayer trotz des großen Drucks optimistisch.

Kurz vor den internationalen Titelkämpfen finden noch die deutschen Meisterschaften bei den Senioren in Kassel statt. „Einen Lauf mach ich auf jeden Fall“, erklärt die Hörlkofenerin. Falls es nicht für die U23-EM reichen sollte, wird sie in Kassel „komplett am Start“ sein und sich sowohl über die 400 als auch über die 200 Meter mit den besten deutschen Läuferinnen messen. Dabei nimmt sich Mayer vor, „auf jeden Fall ins Finale zu kommen, denn da ist alles offen“.

Bis dahin will die Sprinterin, die ein gutes Stehvermögen auf den letzten Metern besitzt, noch an der eigenen Schnelligkeit arbeiten. Und vielleicht reicht es nach der Teilnahme an den European Championships in München im vergangenen Jahr auch 2023 für das nächste Großereignis: die Weltmeisterschaften bei den Senioren: „Das ist mit der Staffel ein Thema.“