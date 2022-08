MTV Berg überfordert beim starken Aufsteiger TSV Murnau

Seine Jungs warfen alles rein, was sie konnten. MTV Berg und Wolfgang Krebs ohne Chance in Murnau. © Andrea Jaksch (Archiv)

Es war nicht der Abend des MTV Berg. Wolfgang Krebs und sein MTV kommen beim Aufsteiger TSV Murnau mit 6:1 unter die Räder.

Berg – Die Voraussetzungen waren alles andere als ideal – und dann meldete sich auch noch Cornelius Verenkotte nach dem Aufwärmen angeschlagen ab. Anes Besic feierte so sein Startelf-Debüt. Trainer Wolfgang Krebs war am Dienstagabend bei der Aufstellung seines MTV Berg nicht zu beneiden. Angesichts der Personalprobleme war der Verlauf der folgenden 90 Minuten beim starken Aufsteiger TSV 1865 Murnau wenig überraschend.

MTV Bergs Trainer Wolfgang Krebs: „Gegner war uns in fast allen Belangen überlegen“

„Die Jungs haben alles reingehauen, aber der Gegner war uns in fast allen Belangen überlegen“, resümierte Krebs. Die Murnauer konnten mit einem Dreier bis zum Wochenende an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd klettern – und taten das auch. „Sie haben mit viel Wucht nach vorne gespielt“, sagte Krebs. Ein früher Doppelschlag ebnete den Weg (15., 19.). Der MTV blieb zwar nicht chancenlos, machte aber zu wenig aus seinen Möglichkeiten. So vergab Lukas Hauptmann kurz vor der Pause eine große Gelegenheit zum Anschlusstreffer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte folgte der größte Schreckmoment für die Gäste: Maurus Kalinke verletzte sich ohne gegnerische Fremdeinwirkung am Knie und musste später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. „Es tut mir sehr leid für ihn, er will demnächst zu einem Auslandsaufenthalt nach Hongkong“, sagte Krebs. Murnau zeigte in der Folge keine Gnade und schenkte MTV-Torwart Florian Lerch noch vier Treffer ein. Nach Marcel Höhnes 1:3 durften die Berger nur kurz auf ein besseres Ergebnis hoffen. Der eingewechselte Emilio Schmidt Cabrera traf jedoch direkt nach dem Anstoß zum 4:1. „Das war bitter“, kommentierte Krebs.

MTV Berg Trainer Krebs: „Spiele gegen Wolfratshausen und Neuhadern haben mehr weh getan“

Insgesamt bewertete er die Pleite nüchtern. „Die Spiele gegen Wolfratshausen und Neuhadern haben mehr wehgetan. Da hätten wir mindestens drei Punkte mehr holen können“, stellte er klar.

Die MTV-Fußballer haben jetzt gut zweieinhalb Wochen Zeit, ihre Wunden zu lecken, ehe es erst Anfang September mit dem Gastspiel bei der SpVgg 1906 Haidhausen weitergeht. Das Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II wurde auf den 14. September verlegt. „Jetzt sind aber erst mal die meisten Spieler in Kroatien, um mit Bernard Crnjak seine Hochzeit zu feiern. Für uns wird es im September ein zweiter Start in die Saison“, so Krebs. Angesichts von erst vier gesammelten Punkten werden die Berger die Tabelle dann vermutlich von hinten aufrollen müssen. toh