„Das war grob unsportlich“: MTV Berg fühlt sich um den Sieg betrogen

Sie können es nicht fassen: Die Fußballer des MTV Berg um Luca Bücker empfanden eine Szene in der 86. Minute des Relegationshinspiels um den Bezirksliga-Klassenerhalt als grob unsportliches Verhalten von Gegner Westerndorf. Foto: aj © aj

Die Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag ist ordentlich. Trotzdem ist die Wut bei Fußball-Bezirksligist MTV Berg nach dem 1:1 (0:0) im Relegationshinspiel gestern Abend beim SV Westerndorf groß – auf den Gegner, den Schiedsrichter und sich selbst.

Berg – So sauer hat man Wolfgang Krebs sehr selten erlebt. „Wir sind hier betrogen worden“, schimpfte der Fußballtrainer des MTV Berg nach dem 1:1 (0:0) am frühen Donnerstagabend beim SV Westerndorf.

Der Grund für Krebs’ Aufregung nach dem ersten Relegationsspiel im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt war eine Szene aus der 85. Minute. Nach einem Kopfball-Zusammenprall im Mittelfeld bugsierte ein MTV-Spieler den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Dies hatten die Gastgeber aber wohl anders wahrgenommen. Sie führten den Einwurf aus und schlugen den Ball Richtung Berger Tor. Die Gäste rechneten mit einer Rückgabe und waren überhaupt nicht sortiert. So landete die Kugel bei Maximilian Kollmer, der aus spitzem Winkel eiskalt zum 1:1-Endstand vollstreckte.

Chancen waren da, doch wurden nicht genutzt

Es folgten heftige Beschwerden der Berger, doch Westerndorf erkannte bei sich kein Fehlverhalten. „Das war grob unsportlich“, wetterte hingegen Coach Krebs. Er musste aber auch eingestehen, dass sich seine Mannschaft in dieser Aktion zu naiv verhalten hatte. „Wir waren eigentlich in Überzahl. So frei darf der da nicht an den Ball kommen“, stellte der Übungsleiter klar.

Es gab aber auch noch genügend andere Gründe, um sich über den Spielausgang in Rosenheim zu ärgern. So vergab besonders MTV-Torjäger Marcel Höhne mindestens vier hochkarätige Chancen. „Wir hätten das 2:0 schießen müssen“, bekannte Krebs. Mijo Crnjak hatte zuvor nach einer Balleroberung im Mittelfeld und auf Zuspiel von Sarek Suplit in der 53. Minute die Führung für die bis dahin etwas ballsichereren und dominanteren Gäste vom Starnberger See erzielt. In der Folge stand Berg stabil und ließ so gut wie keine Chance zu – bis zur umstrittenen 86. Minute. „Ich hätte da auch vom Schiedsrichter erwartet, dass er klare Ansagen in Richtung des Gegners macht“, monierte Krebs nach dem Abpfiff.

Für reichlich Brisanz im Rückspiel an diesem Sonntag ist damit auf jeden Fall gesorgt. Anpfiff am Berger Lohacker ist um 15 Uhr.

SV Westerndorf – MTV Berg 1:1 (0:0)

SV Westerndorf: Rott – Rohner, Mi. Jackl, Schlosser, Stix (60. Furch), Volt, Martinus (75. Kollmer), Ma. Jackl, Gartzen (60. Niesner), Voß, Krauß (60. Wieland)

MTV Berg: Lerch – Auburger, Maier, B. Crnjak, Kalinke (78. Binder) – Höhne, Kaske, Bücker, Suplit – Hauptmann (75. Gerlach), M. Crnjak

Tore: 0:1 M. Crnjak (53.), 1:1 Kollmer (85.)

Schiedsrichter: Michael Krug (SB Versbach)

Zuschauer: 350