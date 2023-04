MTV Berg II „hat mit der Seuche zu kämpfen“ - FSV Höhenrain bleibt Letzter

Sascha Kinghorst war entscheidend für die SF Bichl. © SF Bichl

Der MTV Berg II musste sich wieder personal stark gebeutelt dem FC Seeshaupt geschlagen geben. Der FSV Höhenrain II bleibt trotz guter Leistung ohne Punkt und Letzter.

„Wir haben in der aktuellen Phase etwas mit der Seuche zu kämpfen“, beklagte Djoko Kabala nach der knappen Niederlage beim FC Seeshaupt. Wie bereits in der Vorwoche musste der MTV Berg etliche krankheitsbedingte Ausfälle hinnehmen und trat zu der Partie stark ersatzgeschwächt an. Die Hausherren waren im ersten Durchgang spielbestimmend und hatten das Chancenplus auf ihrer Seite. Zweimal parierte Bergs Keeper Josef Pernerstorfer in höchster Not und bewahrte seine Mannschaft vor dem Pausenrückstand. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aber wacher aus der Kabine und erarbeiteten sich ebenfalls Tormöglichkeiten. Die beste davon hatte Adrien Molimbo-Kwangene, der frei vor Seehaupts Torwart Michael Eberle auftauchte und den Ball knapp über die Querlatte setzte. Seeshaupt bestimmte nach der kurzen Berger Druckphase wieder das Geschehen und ging durch Mario Luna Garcia in Führung. Die Berger Versuche, auf regendurchtränktem Rasen auszugleichen, blieben erfolgslos. Kabala musste anerkennen: „Es war ein verdienter Sieg für Seeshaupt.“ (kd)

FC Seeshaupt – MTV Berg II 1:0 (0:0)

Tor: Luna Garcia (66.)

FSV Höhenrain II – Sportfreunde Bichl 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Kinghorst (73., FE), 0:2 Kinghorst (88., FE)

Die Reserve des FSV Höhenrain konnte am Montag trotz ansprechender Leistung gegen den Tabellenführer erneut nicht punkten und steht weiter auf dem letzten Platz der A-Klassen-Abstiegsrunde. Bichl konnte zwar die bessere Spielanlage vorweisen, doch die Mannschaft von Ignaz Eisele war immer wieder nach Umschaltsituationen gefährlich. Bis auf die letzten zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff, in denen sich die Gäste sehr um die Pausenführung bemühten, gestaltete sich die Partie sehr ausgeglichen. Doch der Außenseiter überstand die Bichler Druckphase zunächst schadlos und kam im zweiten Durchgang zu großen Torgelegenheiten. Luis Amann tauchte frei vor Bichls Torwart Michael Knestel auf, setzte die Kugel aber neben das Tor. Im Gegenzug gingen die Gäste per Strafstoß in Führung. Höhenrains Keeper Martin Scharl war nach einem langen Ball im Strafraum zu spät gekommen. Adrian Lech hatte im Anschluss die große Chance zum Ausgleich, doch Bichl sorgte erneut vom Punkt für die Entscheidung. „Wir verlieren das Spiel durch zwei Elfmetertore. Vor allem der zweite war für mich auch noch sehr zweifelhaft. Das ist sehr unglücklich“, sagte Eisele. (kd)