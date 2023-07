Toto-Pokal: MTV Berg und TSV Oberalting in Runde drei

Gute Torchancen hatte Josef Freymann (l.) beim Pokalspiel des SV Inning gegen den TSV Türkenfeld. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Zwei Mannschaften aus dem Landkreis Starnberg haben am Mittwoch die dritte Runde im Toto-Pokal erreicht, für zwei war Endstation.

Landkreis Starnberg – Die Fußballer des MTV Berg und des TSV Oberalting-Seefeld konnten sich durchsetzen, während der SV Inning ebenso unterlag wie der Gautinger SC im Derby gegen Oberalting. Gestern spielte der MTV Dießen um den Einzug in Runde drei, das Spiel beim TSV Hohenpeißenberg war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

SV Wielenbach unterliegt MTV Berg mit 2:3

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis der MTV Berg seiner Favoritenrolle gerecht wurde. „Aber die Kondition passt bei den meisten Spielern schon mal“, bilanzierte Trainer Wolfgang Krebs nach dem mühsamen Pokalerfolg am Mittwoch bei Kreisklassist Wielenbach. Der MTV startete perfekt: Flanke Sarek Suplit, Kopfball Matteo Reitberger, Tor (3.). „Es ist wichtig, dass wir jetzt wieder einen Spieler haben, der auch mal aus dem Spiel heraus mit dem Kopf gefährlich ist“, lobte Krebs Youngster Reitberger. Lange hielt die Führung für den Kreisligisten jedoch nicht. Wielenbachs Torjäger Lino Missel glich schnell aus.

Danach verbuchten die Gäste mehr Ballbesitz, doch die Hausherren boten mächtig Paroli. „Der Gegner war gut“, urteilte Krebs. In den letzten zehn Minuten konnten die Berger das drohende Elfmeterschießen doch noch vermeiden. Der nach seiner Einwechslung in den Angriff beorderte Christoph Speth verwandelte einen Steckpass zum 2:1 (81.). Sieben Minuten später sorgte Kapitän Fabian Kaske mit einem strammen Schuss unter die Latte für die Entscheidung, auch wenn der SVW einen Stellungsfehler von Abwehrroutinier Bernard Crnjak noch zum 2:3 nutzte (90.). Kurz danach war die Partie beendet. In der nächsten Runde empfangen die Berger am kommenden Mittwoch Bezirksligist 1. FC Penzberg.

TSV Oberalting-Seefeld gewinnt beim Gautinger SC mit 4:2

Der Gautinger SC kann noch verlieren – und der TSV Oberalting-Seefeld noch gewinnen. Inklusive Vorbereitungsspielen waren die Gautinger vor dem Pokal-Derby saisonübergreifend sieben Partien in Folge ohne Niederlage geblieben. Die Gäste hingegen hatten in der kompletten Kreisklasse-Meisterrunde im Frühjahr keinen Sieg eingefahren und im ersten Vorbereitungsspiel des Sommers eine 0:11-Klatsche in Mammendorf kassiert. Doch beide Serien endeten am Mittwochabend. Danach hatte es im Duell der Liga-Konkurrenten zunächst nicht ausgesehen, denn schon nach drei Minuten schoss Youngster Felix Hofmann die Gastgeber per Bogenlampe in Führung.

Aber Oberalting zeigte Charakter und stemmte sich, angeführt von Roman Hüttling, gegen eine erneute Niederlage. Mit einem Doppelschlag drehte der Kapitän die Partie innerhalb weniger Minuten. Nach dem Seitenwechsel legte Routinier Robert Weidel per Abstauber das 3:1 nach. Durch ein weiteres Fernschusstor eines Spielers aus dem GSC-Nachwuchs, Maximilian Gaul, wurde es noch einmal spannend. Doch auch die Gäste haben im Sommer Verstärkung aus der eigenen Jugend bekommen, und der junge Luca Mittmann holte bei seinem Debüt prompt einen Elfmeter heraus. Hüttling machte per Strafstoß den Sack zu und sich mit seinem dritten Treffer endgültig zum Spieler des Spiels (72.).

„Das war für uns ein Befreiungsschlag. Daran wollen wir in den nächsten Wochen anknüpfen“, sagte TSV-Trainer Okan Keklik nach seinem ersten Pflichtspielsieg mit Oberalting. Vor allem defensiv gebe es zwar noch einiges zu verbessern, im Angriffsspiel habe er aber schon viele gute Ansätze gesehen. GSC-Trainer Bernd Ziehnert wollte die Niederlage nicht überbewerten. Angesichts der anstehenden Urlaubszeit kann er mit einem Pflichtspiel weniger ohnehin leben. Für wichtiger hält er gemeinsame Trainingseinheiten. Er ist trotz der von den Ergebnissen bisher ordentlich verlaufenen Vorbereitung der Meinung: „Jung und Alt müssen noch besser zusammenfinden.“

SV Inning verliert zuhause knapp gegen TSV Türkenfeld mit 0:1

Thomas Rummelsberger zog trotz des Ausscheidens aus dem Pokal eine positive Bilanz. „Es war unser bestes Spiel bislang“, urteilte der Trainer des SV Inning über das unglückliche 0:1 (0:1) gegen Kreisklassist TSV Türkenfeld. Besonders die Entwicklung der jungen Spieler macht Rummelsberger Freude. „Die machen ihren Weg“, sagte er über Akteure wie Josef Freymann und Julian Bauer. Das Duo verbuchte am Mittwoch auch die besten Chancen für die Hausherren. „Leider will der Ball bislang noch nicht rein“, bedauerte Rummelsberger.

Bereits in den ersten beiden Vorbereitungspartien war der Kreisklasse-Absteiger ohne eigenen Treffer geblieben. „Wenn einer mal reingeht, ist der Knoten bestimmt geplatzt“, sagte Rummelsberger. Sein Team lieferte sich mit dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Doch nur den Gästen gelang kurz vor der Pause ein Tor. „Da waren wir zweimal nicht konsequent genug im Zweikampf“, monierte der Inninger Coach. Die Folge war ein Pass auf Jan Urbanek, der Alexander Hein im Inninger Kasten keine Chance ließ. Die Hausherren kämpften tapfer bis zum Schluss, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. (Tobias Empl/Tobias Huber)