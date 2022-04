MTV Berg: Unglückliche Englische Woche

Forsche Jugend: Luca Bücker (r., nach seinem Tor im Heimspiel gegen Kosova vor gut zwei Wochen) ist als junger Spieler bereits zum Leistungsträger herangereift. © Andrea Jaksch

Dass sie derzeit schwer zu schlagen sind, haben die Fußballer des MTV Berg in der Rückrunde bewiesen. In sieben Partien gingen sie erst einmal als Verlierer vom Platz.

Berg – Dennoch hängt der Bezirksligist weiterhin in der gefährdeten Zone fest. Denn nur mit Unentschieden – bislang vier in der Rückrunde – wird es schwer, die Klasse zu halten. Am heutigen Mittwoch unternehmen die Berger, die zuletzt dreimal in Folge Remis gespielt haben, den nächsten Anlauf, ihren ersten Dreier des Kalenderjahres einzufahren. Ab 19 Uhr sind sie zur Nachholpartie beim TSV Neuried an der Parkstraße zu Gast.

„Das ist eine sehr unglückliche Spielansetzung“, urteilt MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Dabei denkt er nicht nur an sein Team, sondern auch an den Gegner. „Die Neurieder hatten große Probleme mit Corona-Fällen. Und jetzt müssen sie eine Englische Woche nach der anderen spielen“, moniert Krebs. Beide Teams hatten sich nach der Absage des Duells vor anderthalb Wochen wegen des Wintereinbruchs auf einen Termin im Mai geeinigt. „Das war dem Spielleiter aber zu spät“, berichtet Krebs.

MTV peilt ersten Sieg in Neuried nach acht Jahren an

So unternehmen die Berger bereits am heutigen Mittwochabend den nächsten Versuch, nach 2014 endlich einmal wieder einen Sieg in Neuried zu holen. Zuletzt gab es zwischen beiden Mannschaften stets Heimerfolge. „Ich persönlich habe aber eine ganz gute Bilanz in Neuried“, sagt Krebs. Für den TSV ist es nach drei ziemlich erfolglosen Gastspielen 2022 (ein Punkt aus drei Begegnungen) der erste Auftritt vor heimischem Publikum seit dem Winter. Die Grün-Weißen stehen ebenfalls unter Zugzwang, denn der Abstand zur Abstiegszone ist mit sechs Punkten nicht beruhigend.

Beim MTV fehlt Lukas Hauptmann, der sich das Champions-League-Spiel von Real Madrid gegen den FC Chelsea live anschauen wird. „Ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Wir sind nicht davon ausgegangen, in dieser Woche spielen zu müssen“, sagt Krebs. Ansonsten kann der Coach aber auf den Kader zurückgreifen, der zuletzt beim 1:1 gegen den SVN München überzeugte.

„Vor allem die jungen Spieler entwickeln sich sehr gut“, sagt Krebs. So sind Maurus Kalinke, Cornelius Verenkotte und Luca Bücker zu Leistungsträgern herangereift, die Woche für Woche gute Auftritte zeigen. Krebs: „Der vom Verein gewollte Umbruch läuft in die richtige Richtung.“ (toh)