Münsing gegenLenggries: PS auf den Platz bringen statt Sprüche reißen

Von: Rudi Stallein

Teilen

Mehr Tore schießen als der Gegner wollen Stefan Mannweiler (li.) und sein SV Münsing im Heimspiel gegen den Lenggrieser SC - sonst wird es wieder nichts mit dem ersten Saisonsieg. © rudi stallein

FUSSBALL KREISLIGA SV Münsing und Lenggrieser SC wollen ihre Sieglos-Serien beenden

Münsing/Lenggries – Beide Kontrahenten haben dasselbe Ziel, wenn am Sonntag (16 Uhr) der SV Münsing den Lenggrieser SC empfängt: Endlich den ersten Saisonsieg feiern zu können.

PS auf den Platz bringen statt Sprüche reißen

Wobei die Gäste sicher mit einem psychologischen Bonus nach dem Last-Minute-Remis im Nachholspiel gegen den MTV Berg in die Partie gehen. „Es war für unsere junge Mannschaft gut, zu sehen, dass es sich lohnt, wenn man dran bleibt“, kommentiert LSC-Co-Trainerin Caro Rieger das „nach hinten raus positive Ergebnis“. Yasin Filiz (89.) und Kapitän Sebastian Biagini per Elfmeter in der 95. Minute hatten den 2:0-Vorsprung des Bezirksligaabsteigers im buchstäblich letzten Moment egalisiert.

Ergebnisse nagen in den Köpfen der Spieler

Solche Erlebnisse lassen die Brust schwellen. Anders als beim SV Münsing, der mit dem 1:6 beim SV Miesbach die dritte Niederlage in Folge kassierte. „Es war im Training spürbar, dass die Ergebnisse in den Köpfen der Spieler nagen“, hat Hans Zachenbacher sen. beobachtet. „Aber man sollte nicht alles negativ sehen und nicht an allem zweifeln“, sagt der Münsinger Co-Trainer und hebt hervor: „Wir haben in den drei Spielen immer auch gute Phasen gehabt und über weite Strecken mithalten können. Sogar in Miesbach, auch wenn das 1:6 am Ende nicht gerade dafür spricht.“

In allen Partien waren es letztlich individuelle Fehler, die den SV auf die Verliererstraße abzweigen ließen. „So was passiert im Fußball, aber deshalb ist nicht alles schlecht.“ Nun gelte es, sich an den „guten Phasen“ hochzuziehen.

Aussagekräftiges Spiel

Die Gäste hat der jüngste Teilerfolg mutig gemacht. „Die ersten Spieltage einer Saison sind meist wenig aussagekräftig, eventuell stellt sich am Sonntag alles ganz anders dar“, formuliert Co-Trainerin Rieger vorsichtig, ehe sie bekräftigt: „Wir wollen schon den ersten Sieg holen, dann wäre der Start insgesamt in Ordnung.“ Ihrer Ansicht nach sei das Leistungsniveau der meisten Mannschaften in der Kreisliga 1 auf ähnlichem Niveau („außer Miesbach vielleicht“), weshalb man hoffnungsfroh nach Münsing reise. „Nach den letzten Ergebnissen zu urteilen, ist das ein Gegner, bei man was mitnehmen kann“, meint Rieger. „Aber wir werden uns auch da sicher strecken müssen.“

Demütig an die AUfgabe herangehen

Der erste Dreier ist auch das Ziel der Gastgeber. Die Spieler würden sicher alles dafür tun, zu zeigen, was sie können und versuchen, mit einem Sieg Anschluss in der Tabelle zu halten, versichert Hans Zachenbacher, der es jedoch für angebracht hält, demütig an die Aufgabe heranzugehen. „Wir werden schauen, dass wir unsere PS auf den Platz bringen und dann sehen, was herauskommt“, sagt der Münsinger Co-Trainer. „Große Sprüche reißen müssen wir nicht nach drei Niederlagen.“

SV Münsing

M. Hirn, Maier - Mannweiler, Auer, Stingl, Buchloh, L. Hirn, J. Hauptmann, Zachenbacher, Schönacher, Spilker, L. Hauptmann, Lang, Gebel, Niggl, Geiger, Pflieger, Hort, Manhart.

Lenggrieser SC

Kleim, Tausend - Muernseer, Ortlieb, Kreher, Laß, Dix, Schnaderbeck, Biagini, Hartmann, Schlick, M. Gerg, Merklinger, Endler, Filiz.