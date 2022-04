FC Pipinsried: Nach der Halbzeit brechen alle Dämme

Das Tor zum 1:1 für den FC Bayern München II: Lucas Copado kann freistehend aus sechs Metern einköpfen. Die FCP-Innenverteidigung (im Bild Jannik Fippl) steht falsch – nicht das erste Mal in den zurückliegenden Wochen. © HAE

Der FC Pipinsried hat nach einem verheißungsvollen Start das Heimspiel gegen den FC Bayern München II am Ende doch noch deutlich mit 1:5 (1:2) verloren.

Pipinsried – Der Gast aus der Landeshauptstadt drehte in der zweiten Halbzeit mächtig auf, er ließ den Hausherren keine Chance. Dem FCP hätte ein Punktgewinn gut getan, denn nach den Siegen von Eltersdorf und Heimstetten beträgt der Vorsprung der Pummer-Elf auf die Relegationsplätze 16 und 17 nur noch vier Punkte. Die beste Nachricht für die Pipinsrieder gab es bereits vor dem Anpfiff: Die Ersatzbank war, im Gegensatz zum Match in Schweinfurt wenige Tage zuvor, gut besetzt. Zur Erinnerung: In Unterfranken saß mit Julian Kirr nur der Ersatztorwart auf der Bank, elf Ausfälle waren nicht zu verkraften.

Vor 793 Zuschauern startete der FCP gut in die Partie gegen den turmhohen Favoriten aus der Landeshauptstadt, die Pummer-Elf bot den kleinen Bayern ordentlich Paroli. FCB-Trainer Martin Demichelis sah sich nach rund 20 Minuten gezwungen, einen Seitenwechsel seiner beiden Außenstürmer Armindo Sieb und Yusuf vorzunehmen. Fortan waren die Bayern zwar besser im Spiel, den ersten Treffer der Partie erzielten aber die Pipinsrieder. Torjäger Pablo Pigl nahm einen kapitalen Querschläger von Gabriel Marusic dankend an und verwandelte sicher aus 16 Metern zum 1:0.

Bayern drehen das Spiel noch in der ersten Halbzeit

Die Bayern schüttelten sich nur kurz – und schlugen keine Viertelstunde später zurück. Lucas Fernando Copado Schrobenhauser, kurz Lucas Copado, sorgte in der 30. Minute per Kopf für den Ausgleichstreffer. Der Kopfball war fast eine Kopie des 0:1- Gegentreffers vom vergangenen Samstag in Schweinfurt. Auch dort bestrafte Adam Jabiri das schlechte Positionsspiel der Pipinsrieder Innenverteidiger. Doch damit nicht genug in Durchgang eins, denn Christopher Scott schloss Sekunden vor dem Pausenpfiff eine Hereingabe von Lucas Copado aus kurzer Distanz ab.

Bis zum dritten FCB-Treffer mussten die Zuschauer lange warten, in der 74. Minute schnürte Lucas Copado seinen Doppelpack, als er aus kurzer Entfernung einnetzte. Sieben Minuten später trug sich dann auch FCB-Toptorjäger Gabriel Vidovic in die Torschützenliste ein, er behielt den Überblick und lochte flach ein. Zwei Minuten vor dem Ende der Partie sorgte David Herold nach einer Flanke von Timo Kern für den 5:1-Schlusspunkt.

Mann kann viel auf die Corona-Situation schieben, aber nicht alles

Unter dem Strich war es ein gutes Spiel bei angenehmen Temperaturen. Der Favorit siegte verdient und die Pipinsrieder kamen zu der Erkenntnis, dass die Bayern momentan einfach eine Nummer zu groß sind für das Dachauer Landkreisteam. „Die erste Halbzeit ist für uns gut gelaufen, da waren wir noch frisch. In der zweiten Halbzeit war ich dann nicht mehr so einverstanden mit unserer Leistung. Das hat verschiedene Gründe. Man kann viel auf die Corona-Situation schieben, aber nicht alles. Da macht sich eben auch die mangelnde Trainingsbeteiligung bemerkbar“, so der frustrierte FCP-Coach Pummer nach dem Spiel.

„Wir sind nicht gut gestartet, da müssen wir ehrlich sein. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine andere Haltung an den Tag gelegt. Es war nicht die Stunde für spielerische Finessen, Kampf und Leidenschaft waren gefragt“, resümierte Bayern-Coach Martin Demichelis, der sich nach der Partie nicht zu schade war, die zahlreichen Selfie-Wünsche zu erfüllen. (hae)

FC Pipinsried - FC Bayern München II 1:5 (1:2)

FC Pipinsried: Alexander Eiban, Peter Guinari, Lucas Schraufstetter, Jannik Fippl, Pablo Pigl, Albano Gashi, Halit Yilmaz, Dominik Wolfsteiner, Faton Dzemailji, Marvin Jike, Alexander Langen – Paolo Cipolla, Eren Emirgan, Ahanna Francis Agbowo, Dominik Schröder, Jakob Zitzelsberger.

FC Bayern München II: Johannes Schenk, Nicolas Feldhahn, Armindo Sieb, Malik Leon Tillman, Gabriel Marusic, Gabriel Vidovic, Jamie Lawrence, Yusuf Kabadayi, Christopher Scott, Eyüp Aydin, Lucas Fernando Copado Schrobenhauser – Timo Kern, Emilian Metu, David Herold, Justin Janitzek, Grant-Leon Ranos.

Zuschauer: 793.

Tore: 1:0 (18.) – Pablo Pigl. 1:1 (30.) – Lucas Fernando Copado Schrobenhauser. 1:2 (45.) – Christopher Scott. 1:3 (74.) – Lucas Fernando Copado Schrobenhauser. 1:4 (81.) – Gabriel Vidovic. 1:5 (88.) – David Herold.