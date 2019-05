Meistertitel, Klassenerhalt und viele qualifizierte Trainer

Nach einer bewegten Saison

von Dieter Priglmeir schließen

Die Meisterschaft der Frauen 2 war einer der sportlichen Glanzpunkte der Altenerdinger Handballer. Daran erinnerte Abteilungsleiter Werner Lauer bei der Jahreshauptversammlung.

ALTENERDINGS SPORTLICHE BILANZ

Hocherfreut zeigte er sich auch von der Leistung der Herren 2 in der Bezirksliga. „Am Ende haben nur zwei Punkte zum Aufstieg gefehlt“, sagte er und lobte zudem das Frauen-Bezirksoberliga-Team für den Klassenerhalt und „die Vergnügungsmannschaft“, also die Herren 3, die – nun brannte laute Gelächter auf – den TSV Erding hinter sich gelassen habe. Lauer appellierte auch an die Landesliga-Herren: „Macht es nächstes Jahr bitte nicht wieder so spannend. Das überlebe ich nicht.“ Er meinte damit den Klassenerhalt in der Landesliga, für den neben Team und Trainer auch Helmut Braun als Sportlicher Leiter mitverantwortlich war.

Aus beruflichen Gründen könne er dieses Amt nun nicht mehr begleiten, erklärte Braun. Wie berichtet, ist sein Nachfolger der bisherige Trainer Nadi Özdemir. „Aber ich werde ihm natürlich weiter helfen“, kündigte Brauneine Anschubhilfean. Bis jetzt gebe es keine offiziellen Abgänge. Severin Henrich werde von der Jugend zur Ersten hochgezogen. Zwei Neuzugänge sollen den Rückraum verstärken. Aber mehr könne er zum künftigen Kader nicht sagen. Vieles hänge davon ab, in welche Landesliga die SpVgg eingeteilt werde. „Auch die Trainerfrage.“

Die Höhepunkte im Jugendbereichwaren die Meisterschaften der D 1-Buben (Bezirksliga) und der C1-Jungs, die mit 28:0 Punkten die ÜBOL dominierten. Doris Ballendat, die interimsmäßig das Amt des Jugendleiters von Regina Rösner und ihrem Kollegen Michael Sack übernommen hatte, musste aber auch von der Abmeldung der weiblichen A-Jugend berichten, nachdem sich die Trainer zurückgezogen hatten.

Für die neue Saison konnten aber alle Altersklassen – teils mehrfach – besetzt werden, berichtete Ballendat, die zuerst alle Teams für die Landesliga-Quali angemeldet hatte. Nachdem aber in der B-Jugend einige Spieler den Verein gewechselt hätten, „haben wir uns entschlossen, dass sich die anderen Mädels nicht in der Quali abschießen lassen müssen“. Sie seien dann nicht zum Turnier angetreten, „aber sie dürfen in der BOL spielen“.

Dass Talente insbesondere zu Forst United oder Anzing wechseln, schmerzt auch Lauer. Den sportlichen Erfolg wolle er diesen Vereine nicht absprechen, „aber sie bieten mit ihrem Leistungshandball immer nur einen kleinen Ausschnitt an“, meinte Lauer. „Wir dagegen sind in der Breite aufgestellt wie kaum ein anderer in Altbayern“, sagte Lauer. Wichtig sei ihm, dass die Abteilung in die Qualität der Trainer investiere. Laut Ballendat haben sich heuer vier Interessierte für dasKinder- und Jugendzertifikat sowieacht für den Trainerscheinangemeldet.