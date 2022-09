Lenggries: Nach klarer 3:0-Führung zum Sieg gezittert

Vorbeigezogen: Michael Schnaderbeck (re.) lässt Furkan Yavuz stehen und trifft zum 2:0 für Lenggries. © Hans Demmel

Lenggrieser SC macht’s gegen Holzkirchen spannend und bringt ein knappes 3:2 über die Zeit

Lenggries – Die Partie begann ideal für die Hausherren: Schon nach zwei Minuten ging der Lenggrieser SC gegen den TuS Holzkirchen II mit 1:0 in Führung. Hias Gerg wurde knapp außerhalb des Sechzehners gefoult, trat den Freistoß selbst, Felix Kreher war zur Stelle und verwandelte mit sehenswerter Direktabnahme. Holzkirchen versuchte anschließend auf den Außenbahnen Gefahr zu entwickeln, spätestens an der Strafraumgrenze war jedoch Schluss. Lediglich Alexander Mehring zog einmal aus vielversprechender Position ab, aber Max Kleim im LSC-Kasten hielt sicher. Auf der Gegenseite scheiterte Michael Demmel an TuS-Torsteher Markus Grünwald. Nur wenige Minuten später durften die Gastgeber allerdings ein zweites Mal jubeln. Michael Schnaderbeck wurde mit einem weiten Anspiel bedient und verwandelte souverän. Kurz darauf scheiterte Schnaderbeck an Grünwald und Felix Merklinger beförderte die Kugel im Nachschuss über das Gehäuse. Als Kilian Mürnseer zur 3:0-Pausenführung traf, schien die Entscheidung gefallen. Doch LSC-Coach Stefan Simon traute der Angelegenheit nicht: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effizient, aber ich hatte schon den Verdacht, dass es noch eng werden könnte.“ Einige Spieler hatten ein reduziertes Trainingspensum und waren deshalb nicht in Bestform.

Sehr effizient, dann wird‘s eng

Holzkirchens Coach Florian Ächter brachte zur zweiten Halbzeit Joker Drilon Shukaj. Der war kaum drei Minuten im Spiel, als er auf 1:3 verkürzte. Und Shukaj traf nochmals, wiederum mit einem Weitschuss, den Stefan Rinner abfälschte. Lenggries war damit noch gut bedient, denn Alexander Horstmann hatte wenige Augenblicke zuvor einen Freistoß an den Torwinkel gedonnert. Die Platzherren verteidigten fortan konsequent, lediglich bei einem Schuss von Florian Mayer musste sich Kleim noch einmal strecken. Simon: „Viele Chancen gab es für Holzkirchen anschließend nicht mehr, obwohl sie es mit vier Stürmern versucht haben.“ HANS DEMMEL

Lenggrieser SC – TuS Holzkirchen II 3:2 (3:0)

Tore: 1:0 (2.) Kreher, 2:0 (21.) Schnaderbeck, 3:0 (38.) Mürnseer, 3:1 (48.) Shukaj, 3:2 (62.) Shukaj. – Schiedsrichter: René Michael Siegel. – Zuschauer: 80.

LSC: Kleim – Rinner, Kreher, Angermeier, F. Merklinger, Mürnseer, M. Demmel, M. Gerg, Freiberger, Biagini, Schnaderbeck. Eingew.: M. Merklinger, Haindl, K. Demmel.