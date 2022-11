Nach Stotterstart die Kurve gekriegt: SV Miesbach sichert sich mit einem 5:2-Sieg in Bad Tölz den Titel

Auch Josef Sontheim traf beim Sieg des SV Miesbach. © MKF_MaxKalup

Miesbach – Was für eine Vorrunde! Der SV Miesbach hat die erste Saisonhälfte in der Kreisliga 1 ohne Niederlage überstanden und sich mit einem deutlichen 5:2-Sieg beim Aufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz aus eigener Kraft die Herbstmeisterschaft gesichert.

Nach dem Winter gehen die Kreisstädter mit der Maximalausbeute von sechs Bonuspunkten in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga.

Dies wurde nach dem letzten Punktspiel des Jahres entsprechend gefeiert. „Es war eine lange Nacht in den Miesbacher Kneipen, von der Schlossleitn bis zur Martins Bar“, berichtet Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir haben uns in Tölz eine Stunde lang schwergetan, die Geduld aber nicht verloren und es im Endeffekt souverän runtergespielt. In der zweiten Halbzeit hat sich unsere Klasse dann durchgesetzt.“

In Bad Tölz erwischten die Kreisstädter einen denkbar schlechten Start. Keine zwei Minuten waren gespielt, als ein abgefälschter Schuss der Hausherren von der Strafraumgrenze aus in den Maschen landete. „Es war eine Stunde lang richtig harte Arbeit“, stellt Grünwald fest.

Josef Sontheim köpfte bei einer Ecke knapp vorbei, dann hatten die Hausherren, für die es um nichts mehr ging, drei gute Möglichkeiten. „In der Phase konnten wir uns bei unserem Keeper Tobias Magritsch bedanken. Wir hätten uns zur Pause auch über ein 0:2 nicht beschweren können“, sagt Grünwald.

Drei Mal musste sich Magritsch bei Schüssen aus der Distanz strecken. Bis auf eine Chance für Florian Voit hatten die Miesbacher selbst keine zwingenden Möglichkeiten mehr. Dies änderte sich nach der Pause. Sontheim wurde im Strafraum gelegt, Voit setzte den fälligen Strafstoß an die Unterkante der Querlatte, und Robert Mündl köpfte den Abpraller zum 1:1 über die Linie. Der Dosenöffner war dann das 2:1 von Ridvan Ulu, der von Sontheim geschickt wurde und ins kurze Eck einschob.

Miesbach dominierte nun, und Sontheim verwandelte einen an ihm verschuldeten Elfmeter selbst zum 3:1. Auch das 4:1 erzielte Sontheim nach einem Steckpass von Markus Weinbacher per Chip über den Keeper. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:4 setzte Weinbacher den Schlusspunkt, als er einen zu kurz geratenen Abschlag des SC-Keepers direkt annahm und zum 5:2 traf. Danach belohnten sich die Miesbacher mit einem langen Abend für eine gelungene Halbrunde, an die es nach der Winterpause anzuknüpfen gilt. ts

SC Rot-Weiß Bad Tölz – SV Miesbach 2:5 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch – Städter, Ma. Veit, Pindado, Matschiner – R. Ulu, To. Veit, Stoib, Mündl (86. Morena) – Sontheim, Voit (71. Bischof).

Tore: 1:0 Muck (2.), 1:1 Mündl (51.), 1:2 R. Ulu (66.), 1:3 Sontheim (69./ FE), 1:4 Sontheim (79.), 2:4 Jurisch (82.), 2:5 Weinbacher (91.).

Gelbe Karten: von Sazenhofen, Geisler / keine.

Zuschauer: 75.

Schiedsrichter: Simon Hartmann.