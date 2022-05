Nandlstadt patzt in Moosburg - Unterbruck mit Last-Minute-Tor - Neufahrn abgestiegen

Böse Heimklatsche: Marzlings Torwart Marius Mergenthaler musste gegen den SV Hörgertshausen gleich fünfmal hinter sich greifen. Hier trifft Hörgertshausens Spielertrainer Liegert zum 3:0, Endstand 5:0. © Lehmann

In der Kreisklasse Donau/Isar 3 standen am Wochenende viele Spiele an. So steht mit dem FC Neufahrn der erste Absteiger auch rechnerisch schon fest.

Freising – Drei Spieltage vor Schluss setzte es die erste große Entscheidung: Der FC Neufahrn ist mit der spektakulären 2:4-Niederlage gegen die SpVgg Zolling nun zehn Punkte vom rettenden Ufer entfernt und wird den Gang in die A-Klasse antreten. Auch an der Spitze scheint sich eine Entscheidung anzudeuten. Dank des Nandlstädter Patzers gegen den FC Moosburg geht der FCA Unterbruck nun mit einem Drei-Punkte-Vorsprung in den Endspurt. Im Abstiegskampf gewann Attaching das direkte Duell gegen Gammelsdorf.

FC Moosburg - TSV Nandlstadt 3:1 (0:1). Nandlstadt stolperte in einem, wie Trainer Mario Tafelmaier sagte, „klassischen Unentschiedenspiel“, in dem die Gäste die erste Hälfte dominierten. In der 40. Minute wurde Alexander Feichtmeier geschickt, der zum 1:0 traf. Die Moosburger, die ohne Bank in die Partie starteten, stellten sich in der Pause offensiver ein und erzielten durch Christian Lüttig (55.) und einen verwandelten Elfmeter von Marcus Baffour die Führung (70.), bevor Maximilian Denteler per traumhaften Volley das 3:1 markierte (86.). „Unser Ziel ist es, die Rückrunde ungeschlagen zu Ende zu bringen“, hofft FCM-Coach Mario Sinicki.



TSV Paunzhausen - FCA Unterbruck 0:1 (0:0). „Der Fußballgott hat etwas gegen Paunzhausen“, spricht die Enttäuschung aus TSV-Coach Alexander Sulzberger, nachdem sein Team erneut kurz vor Schluss einen Punktgewinn verpasste. In den ersten zehn Minuten machte Paunzhausen mächtig Betrieb, scheiterte zweimal in Person von Stoßstürmer Dominik Reitmeier, bevor der Tabellenführer sich langsam ein Übergewicht erarbeitete. Die Erlösung kurz vor Schluss: Einen von der Grundlinie gepassten Ball vollendete Linus Hayer zum 1:0 (88.). Ein Treffer, der nach Bekanntwerden der Nandlstädter Niederlage noch wertvoller wurde.

SpVgg Zolling - FC Neufahrn 4:2 (2:2). Lange hatte es sich angekündigt, jetzt ist es offiziell: Der FC Neufahrn tritt den Gang in die A-Klasse an. „Die Jungs waren sehr geknickt, was auch ein Zeichen dafür ist, dass wir immer dran geglaubt haben“, sagte Coach Andreas Voggt. Dabei waren die Gäste zunächst auf einem guten Weg: Michael Joba per Elfmeter (3.) und Simon Allmeier (6.) nach einem individuellen Fehler brachten das Schlusslicht überraschend in Front. „Man hat gemerkt, dass Neufahrn jemanden mitziehen wollte“, sagt Zollings Trainer Christian Kessler. Doch die Spielvereinigung erholte sich schnell vom Anfangsschock und glich nach schönen Kombinationen durch Thomas Brandmaier (21.) und Andreas Kreitmeier (28.) zum 2:2 aus. Tapfer kämpfende Neufahrner konnten sich irgendwann nicht mehr wehren. Brandmaier (78.) verwertete eine Flanke per Kopf und Johannes Hübner (80.) verwertete eine Kontersituation.



SV Marzling - SV Hörgertshausen 0:5 (0:2). Ein überraschend deutlicher Sieg für die Gäste in einer Partie mit offenem Visier. „Es war unser bestes Rückrundenspiel, weil wir dieses Mal nicht den Beginn verschlafen haben“, meinte SVH-Spielertrainer Sebastian Liegert, dessen Team durch einen schönen Schuss ins lange Eck von Julian Radlmaier in Führung ging (30.). Sicherlich noch schöner, mindestens aber kurioser war Valentin Hobmaiers 2:0, dem das Kunststück gelang, eine Ecke per Bogenlampe direkt zu verwandeln. Dann folgte ein offenes Spiel mit vielen Torszenen, wobei ersatzgeschwächte Marzlinger den Kürzeren sahen. Direkt nach der Pause traf Liegert selbst zum 3:0 (46.), Luis Buchner vollendete einen Schnellangriff (72.), bevor Michael

Aubele kurz vor Schluss den Ball ins eigene Tor bugsierte (90.).



SV Vötting - SC Freising 3:1 (2:0). Die Gastgeber begannen stark und gingen durch Michael Kronthalers Kopfball nach einer Ecke (8.) und Michael Dübers starke Einzelaktion nach einem langen Ball (15.) in Führung. Erst nach der Pause wurden die Freisinger stärker: „Da haben wir dann gezeigt, was wir können“, meinte SCF-Coach Sezgin Gül. Dementsprechend kamen die Gäste durch Nouri Abdul Kader wieder ran (58.), doch Daniel Hesse zerstörte in der Schlussminute schließlich die Hoffnung auf den Ausgleich. „Wir sind zufrieden mit der Leistung“, bilanzierte SVV-Abteilungsleiter Jannis Göft-Michelis.

FVgg Gammelsdorf - BC Attaching II 1:3 (0:0). „Die Enttäuschung ist riesengroß. Schließlich war das ein Sechs-Punkte-Spiel“, resigniert Gammelsdorfs Coach Tobias Weinzierl nach der Partie. In einer chancenarmen Partie mochte kein Team wirklich dominant werden. Erst nach der Halbzeit stellten sich Torszenen ein. In der 65. Minute erzielte Franz Gamperl die Führung, sodass die Gammelsdorfer alles nach vorne warfen. Die Konsequenz: Der BCA traf per Konter durch Pascal Paringer zum 2:0 (80.). Die Gammelsdorfer markierte durch Marcel Beischl (85.) den Anschlusstreffer, doch Paringer per Elfmeter (88.) machte schließlich den Sack zu. Gammelsdorf verliert damit etwas an den Anschluss ans rettende Ufer. Drei Punkte trennen die Jungs von Tobias Weinzierl nun vom BCA II, Zolling und den SC Freising. Noch drei Spieltage sind zu absolvieren, dazu am Donnerstag die Nachholspiele Zolling gegen Hörgertshausen und Nandlstadt gegen Marzling. (Sebastian Bergsteiner)