50 Jahre Ski-Club Poing: Neue Messanlage zum Geburtstag

Von: Helena Grillenberger

50 Jahre Ski-Club Poing und einige Auszeichnungen feierte der Verein im Rahmen seiner Jubiläumsfeier. Mit dabei: (hinten, v. l.) Markus Brummer, 1. Bürgermeister Thomas Stark, Sigrid Biener, Dr. Peter Steinbigler, Hans Otto Dressel (BLSV), Rudolf Eder, (vorne, v. l.) 1. Vorstand Nikolaus Hummel, Michaela Fischer, Brigitte Dreher, Werner Schroll, Josef Risbek und Anton Limmer. © Verein

Der Ski-Club Poing feierte zuletzt sein 50-jähriges Bestehen und ehrte zu diesem Anlass auch langjährige Mitglieder.

Poing – „Ein kleiner Kreis von begeisterten Wintersportlern, darunter war auch ein passionierter Ski-Langläufer, stellten sich die Frage, ob der Skisport auch in Poing Einzug halten sollte, da er doch rundweg gesagt überall zum Volkssport aufgestiegen war“, heißt es in der Vereinschronik des Ski-Clubs Poing. „Aus dem kleinen Funken wurde schnell ein rasch um sich greifendes Feuer. Viele Freunde des Wintersports fanden sich zur Gründungsversammlung am 9. November 1972 im Gasthof Liebhart ein.“

Auch 50 Jahre später ist die Begeisterung am Skifahren ungebremst: Mit 109 Mitgliedern feierte der SCP sein Jubiläum in der Poinger Einkehr. Als Ehrengäste waren als Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) Hans Otto Dressel, Ehrenvorsitzender im BLSV Kreis Ebersberg, und der Gemeinde-Bürgermeister Thomas Stark zugegen. Letzterer kam samt Gattin Martina – beiden gefiel es so gut, dass sie bedeutend länger als angekündigt auf der Feier weilten. Auch Vertreter der befreundeten Vereine SG Poing und SC Falkenberg waren unter den Jubiläumsgästen.

Geschenk zum Geburtstag: 350 Euro in Gutscheinform

Als Geschenk zum 50. Geburtstag erhielt der SCP einen 250-Euro-Gutschein zur freien Verfügung sowie einen 100-Euro-Gerätegutschein vom BLSV. Die Gemeinde wird dem Verein eine neue Zeitmessanlage bezuschussen, die in etwa um die 8000 Euro kosten wird. Denn die derzeitige Anlage des Ski-Clubs ist bereits deutlich über 20 Jahre alt und funktioniert nicht mehr wie gewünscht: So löst die Zeitschranke nicht mehr zuverlässig aus und Ersatzteile sind aufgrund des hohen Alters nicht mehr erhältlich.

Gestartet wurde die Feier mit einem Begrüßungsgetränk, anschließend wurden die Gäste vom SCP-Vorsitzenden Nikolaus Hummel willkommen geheißen. Auch Bürgermeister Stark und BLSV-Vertreter Hans Otto Dressel richteten ein paar Worte an die Mitglieder. Nach der Vorspeise wurden die langjährigen Mitglieder geehrt.

Auch heuer wird es wieder Skikurse geben

Danach wurde ein Film gezeigt, der erzählte, wie der SCP entstanden ist. Und im Anschluss daran wurde der Hauptgang serviert. Frisch gestärkt, forderten dann die Kinder und Jugendlichen aus dem Rennteam ihre Trainer zu einer sportlichen Challenge heraus. So mussten zwei Übungsleiter zum Beispiel mit Gewichten auf dem Rücken Liegestütz gegen zwei Buben aus dem Rennteam machen.

Die Nachspeise und die Schlussworte des Vorstands beendeten schließlich den offiziellen Teil der Feier, bevor es in den gemütlichen überging. Es wurde über alte Zeiten geredet und über die Zukunft des Clubs diskutiert: Hier wird es unter anderem wieder Skikurse geben, zu denen man sich jetzt schon per Mail an scp@ski-club-poing.de oder donnerstags (18 bis 20 Uhr) in der Geschäftsstelle (Plieninger Straße) anmelden kann.

Ehrungen

Ehrenzeichen „Silber in Gold“ für 50 Jahre Mitgliedschaft: Sigrid Biener, Brigitte Dreher, Peter Steinbigler und Peter Heiß.

Ehrenzeichen „Silber in Gold“ für 45 Jahre: Werner Schroll (war 18 Jahre lang Skischulleiter und Lehrwart), Angelika Lang und Josef Risbek.

Ehrenzeichen „Silber“: Anton Limmer und Achim Biener (für 40 Jahre Mitgliedschaft); Rudolf Eder (30 Jahre), Markus Brummer und Michaela Fischer (25 Jahre); Josefine Georgi (20 Jahre).

