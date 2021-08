Neue Option in der BFV-App - Digitaler Ausweis für Schiedsrichter

Ab sofort für alle Schiedsrichter möglich

Von Redaktion Münchner Merkur schließen

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) stellt den Schiedsrichter-Ausweis ab sofort in digitaler Form zur Verfügung. Eine neue Funktion in der BFV-App ermöglicht das.

München – Ab sofort haben alle Schiedsrichter im Freistaat die Möglichkeit, ihren Schiedsrichter-Ausweis als offizielles digitales Dokument auf dem Smartphone mit dabei zu haben und entsprechend zu nutzen. Möglich macht dies eine neue Funktion in der App des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). Unter dem Reiter „Schiri-Ansetzung“ findet sich dort fortan auch der Punkt „SR-Ausweis anzeigen“.

Voraussetzung dafür, dass das digitale Dokument korrekt angezeigt wird, ist die Gültigkeit der Schiedsrichter-Lizenz sowie ein aktuelles Porträtbild.

Für Vereine ändert sich durch den digitalen Ausweis nichts. Allerdings sollten die Verantwortlichen darauf achten, dass der Schiedsrichter den Ausweis auch in der BFV-App vorzeigt. Alle Unparteiischen in Bayern sind dazu aufgerufen, ein aktuelles Foto von sich im Spielplus-System hochzuladen. Danach sind die Schiedsrichter-Verwalter der einzelnen Gruppen in Bayern am Zug. Sie überprüfen, ob die korrekte Person abgebildet und die Qualität des Fotos ausreichend ist. Passt alles, steht dem digitalen Schiri-Ausweis nicht mehr im Weg. mm