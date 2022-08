ERDINGER-Torjägerin Nina Heisel LIVE: Zweitliga-Aufstieg im Elfmeterschießen verpasst

Von: Korbinian Kothny

Nina Heisel verpasste den Aufstieg mit dem SV Weinberg denkbar knapp - 15 Kisten ERDINGER Weißbier gewann sie für 20 Tore in 13 Spielen. © FuPa/Imago

Nina Heisel marschierte mit dem SV Weinberg durch die Regionalliga. Mit 20 Toren in 13 Spielen verdiente sie sich die 15 Kisten ERDINGER Weißbier. Das Live-Interview.

München - Was eine Traumquote in einer fast traumhaften Saison. Nina Heisel ballerte den SV Weinberg 67 mit 20 Treffern in ihren 13 Einsätzen zur souveränen Meisterschaft in Staffel 2 der Frauen-Regionalliga Süd. Und verdiente sich damit 15 Kisten ERDINGER Weißbier. Wir sprechen im Live-Interview über eine Saison voller Höhen, aber einem bitteren Ende.

Nina Heisel LIVE: SV Weinberg 67 verlor in der Relegation gegen den SC Freiburg II

Mit neun Punkten Vorsprung auf den SV Alberweiler löste das Team aus der Gemeinde Aurach bei Nürnberg das Ticket zur Relegation um die 2. Bundesliga.

In den Entscheidungsspielen wartet der SC Freiburg II. Und nach über 120 Minuten endete die Relegation denkbar bitter für den SV Weinberg. Im Elfmeterschießen setzte sich die Elf aus dem Breisgau durch.

Nina Heisel schoss ihr Team fast in die 2. Bundesliga, war auch im Relegations-Rückspiel erfolgreich. Wie verarbeitet man das Scheitern in der Lotterie Elfmeterschießen? Überwiegen die guten Erinnerungen an eine hervorragende Saison? Die ERDINGER-Torschützenkönigin wird es uns verraten. Im Live-Interview mit Fussball Vorort / FuPa-Oberbayern am Donnerstag um 12.30 Uhr.