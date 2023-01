Oben angekommen: Mario Gulic hat sich für Europameisterschaft in Finnland qualifziert

Sechsmal stand Mario Gulic bei Ranking-Turnieren in Kroatien auf dem Stockerl und sicherte sich so sein EM-Ticket.

BILLARD

Sich für die Herren-Europameisterschaft im Mai in Finnland qualifizieren, das war das große Ziel von Mario Gulic im vergangenen Jahr. Und das hat er erreicht: Der 18-Jährige Miesbacher steht in Tampere für Kroatien am Billardtisch.

Für die Nominierung musste sich Gulic gegen die kroatische Konkurrenz beweisen. Er nahm an sieben von acht Ranking-Turnieren teil, stand sechsmal auf dem Treppchen. „Es war leider kein Sieg dabei, aber eine ziemlich konstante Leistung“, beschreibt Gulic seinen Weg zur EM. Somit steht sein sportlicher Jahreshöhepunkt bereits fest.

Dass er als einer der jüngsten Teilnehmer durchaus Außenseiterchancen haben könnte, hat er im vergangenen Jahr schon bei der Euro Tour angedeutet. Über die fünf über das Jahr und den Kontinent verteilten Turniere ermittelt sich das Europa-Ranking. Mit Platz 57 von knapp 600 gehört der Miesbacher zu den besten zehn Prozent. „Da sind viele dabei, die deutlich länger spielen als ich“, sagt Gulic.

Der 18-Jährige nutzt jedes Turnier, jedes Duell, um sich weiter zu verbessern. „Auf dem Niveau, auf dem ich mich mittlerweile befinde, sieht man die Entwicklung nicht mehr wirklich“, sagt er zwar. Also kommt es auf Kleinigkeiten an. Wie er sich in Drucksituationen verhält und aus begangenen Fehlern lernt. „Der Weg zum Profi ist steinig und hart und es gehört viel Verlieren dazu, dass man gewinnen kann“, weiß Gulic trotz seines jungen Alters.

Bis zum EM-Start muss er sich noch etwas gedulden. Doch an Spielpraxis wird es ihm bis Mai nicht mangeln: Im Februar steht bereits der erste Termin der Euro Tour in der estländischen Hauptstadt Tallinn an. Dazu spielt er mit dem BSV Dachau in der Billard-Bundesliga. „Es ist fast jedes Wochenende ein Open-Turnier“, blickt Gulic voraus. Von kleineren Turnieren bis zu den UK-Open in Großbritannien oder den European Open im August in Fulda – quasi ein Heimturnier.

Dass er sich so auf den Sport konzentrieren kann, hat Gulic auch seinem Ausbildungsbetrieb cbo aus Schliersee zu verdanken, der ihm die nötige Zeit hierfür gibt. Unterstützt wird er zudem vom Montageservice Deisenrieder. Eine Sache hat sich kürzlich allerdings verändert: Mario Gulic wird nicht mehr von seinem Vater zu jedem Turnier begleitet. Seitdem er selbst Autofahren darf, ist er öfter alleine unterwegs. „Wenn es näher ist, kommt Papa mit“, sagt Gulic.