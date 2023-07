Atemberaubende Schlussphase in Kaufering – Karlsfeld weiter ungeschlagen

Ausgleich in der Nachspielzeit: VfL Kaufering mit spätem Punktgewinn gegen Eintracht Karlsfeld. © Dieter Metzler

Nach drei Spieltagen ist Eintracht Karlsfeld in der Landesliga Südwest weiter ungeschlagen. Der Wechsel von der Südost-Gruppe in diese Spielklasse hat sich offensichtlich gelohnt. Beim Auswärtsspiel beim VfL Kaufering verschenkten die Gäste allerdings Punkte.

Müchen – Das Team von Trainer Ugur Alkan bestimmte die Partie, vergab einen Strafstoß und musste sich mit einem 1:1 zufriedengeben. Wobei das Finale der Partie atemberaubend verlief: In der 89. Minute brachte Florian Schrattenecker die Eintracht in Führung. Doch in den Jubel der Karlsfelder fiel der Ausgleich für den VfL durch Florian Bucher.

Beim SC Olching muss sich das Team um den neuen Trainer Andreas Zorn wohl erst finden. Dies zeigte sich bei der 2:3-Heimpleite gegen den SC Aufkirchen. Wobei die Gastgeber sogar in der Schlussphase den Heimsieg aus der Hand gaben.

Durch die Tore von Kerem Kavuk (24.) und Leon Renn (52.) lagen die Gastgeber mit 2:1 in Führung, doch im Endspurt drehte der Neuling die Partie zu seinen Gunsten. Am Dienstag wollen sich die Olchinger in der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Cups beim ehrgeizigen Münchner Bezirksligisten FC Schwabing für die Heimpleite gegen Aufkirchen rehabilitieren.

Beim SC Oberweikertshofen hat sich der jüngste Trainerwechsel (Pablo Pigl für Dominik Sammer) noch nicht bezahlt gemacht. Nach der „Englischen Woche“ ist der SCO weiter sieglos. Bei der 0:1-Auswärtsniederlage in Aindling war aber auch Pech im Spiel. So fiel der Treffer für den Aufsteiger erst in der Nachspielzeit durch Patrick Stoll. „Unser Anspruch ist natürlich ein anderer“, meinte Pigl (Foto: Metzler), der allerdings auch einige verletzte Akteure ersetzen musste und deshalb in Aindling wieder selbst in die Rolle des Spielertrainers rückte. (Klaus Kirschner)